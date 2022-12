Mẹ rơm tập 20: Khoản chết, Mô sợ đi tù không ai nuôi Hạt Dẻ

Trong Mẹ rơm tập 20, về việc rừng bị đầu độc trong thời gian dài khiến nhiều cây cổ thụ bị chết, Hào (Minh Luân) bị cấp trên khiển trách. Hào tức giận nói với cấp dưới Hai Hùng phải nhanh chóng bắt được Khoản (Cao Minh Đạt) về chịu tội.

"Anh phải tìm thằng Khoản về cho tôi. Nó định để đàn em nhận trách nhiệm rồi nó lặn à?", Hào nói.

"Ngay từ đầu tôi đã nói anh giám sát thằng Khoản nhưng anh cứ lơ là. Anh có biết vì chuyện này mà tôi đang bị khiển trách nhận trách nhiệm hay không. Tìm ra thằng Khoản khui ra một vụ án lớn hơn may ra tôi gỡ gạc lại được danh dự".

Nghe lời Hào, Hai Hùng đến tìm gặp Xuân (Cao Thái Hà) - vợ Khoản báo tin.

"Cơ quan điều tra nói là mấy đứa bị bắt trong vụ án hạ độc cây ở trong rừng nó khai ra một số thông tin liên quan đến ông Khoản", Hai Hùng nói.

"Trời đất ơi! Anh nghe thằng Tú hay Tiến mập khai", Xuân vội hỏi lại.

"Bà quen hai thằng đó hả?", Hai Hùng hỏi lại.

Biết là mình đã bị hớ miệng nên Xuân cố giải thích: "Thì ở cùng thôn mà!".

"Chỉ có thằng Tiến mập ở trong thôn này", cán bộ xã vặn vẹo lại Xuân.

Thấy Xuân không biết giữ mồm giữ miệng. Mới hỏi vài câu đã lộ chân tướng, Hai Hùng nói nhỏ: "Nhắn với ông Khoản gặp tôi ở chỗ cũ để mà tính cách giải quyết chuyện này gấp, nếu không là chết hết cả bọn. Bà lo mà giữ mồm giữ miệng. Chưa đánh mà đã khai như vừa rồi không khác gì lạy ông tôi ở bụi này".

Về phía Khoản, trong lúc vào rừng hắn vô tình gặp Mô đang đi hái cây thuốc. Nhìn thấy Mô hắn lại đuổi đánh vì nghĩ chính Mô đã báo với công an khiến việc làm ăn của hắn bị đổ bể. Dù Mô hết lời giải thích và cầu xin nhưng Khoản vẫn đánh Mô tới tấp.

Khi Mô chạy tới vách núi không còn đường đi, Khoản đắc ý vì nghĩ lần này Mô sẽ phải chết dưới tay hắn: "Trời hại mày rồi Mô ạ".

Tuy nhiên, trong lúc Khoản dùng hết sức để đánh Mô thì may Mô cúi người tránh kịp, Khoản bất ngờ bị rơi xuống vách núi và chết ngay tại chỗ.



Mô sợ hãi chạy trong hoảng loạn về nhà báo với dì Năm. Mô vừa khóc vừa giải thích mình không giết Khoản, tất cả là do Khoản tự làm. Anh định đi gặp Hào để khai báo toàn bộ sự thật.

Dì Năm cũng khóc vì thương Mô: "Dì Năm tin con là người tốt nhưng việc này liên quan đến mạng người là con phải đi tù đó".

Điều khiến Mô lo lắng nhất là ai sẽ chăm sóc cho Hạt Dẻ nếu Mô đi tù.

Trong một tình huống khác, gia đình Hào gặp chuyện khi Thược - người chị họ sống cùng nhà đã trộm sạch số tiền hai vợ chồng tích góp bao nhiêu lâu.

Liễu khóc lóc kể với chồng: "Tôi bụng mang dạ chửa đi đứng chậm chạp. Ông đi rồi, tôi vào khuyên bà ấy, rồi tôi tự đi khám thai nên giao cửa hàng cho bà ấy. Tôi đâu có biết đâu ông ơi".

"Trời ơi là trời! Vợ với con, họ với hàng. Giờ sáng mắt chưa?", Hào quát vợ.

"Hay là mình đi báo công an bắt bà ấy về đây. Tiền mình mất mình phải báo cho chính quyền chứ", Liễu nói.

Hào tức giận nói: "Báo mất là mất bao nhiêu cho đủ. Bao nhiêu năm qua tôi đóng vai cán bộ giản dị, nghèo khó. Bây giờ công an đến khám xét để lộ ra, bà định khai bao nhiêu tiền? Rồi chết cả đám hả?".

Ngay lúc đó, Hai Hùng đứng ở ngoài cửa gọi Liễu. Thấy tiếng Hai Hùng, Hào vội hỏi vợ sao ông ta biết mà tới nhà. Liễu đành kể thật vì bị mất trộm mà chồng chưa về kịp nên Liễu đã gọi báo cho Hai Hùng.

Nghe đến đây, Hào lại tức giận hơn.

"Bà ngồi im ở đây, để tôi xử lý", Hào nói với vợ.

Hào nói với Hai Hùng đây là việc trong nhà nên không muốn làm lớn chuyện và để gia đình tự giải quyết. Hơn nữa số tiền mất cũng không đáng bao nhiêu chỉ là chút tiền vợ dành dụm để chuẩn bị sinh nở.

Hai Hùng lại cho rằng đây là vấn đề an ninh trong thôn nên việc này cần phải báo cáo với công an xã để chấn chỉnh trật tự trị an khu vực.

Tuy nhiên, Hào vẫn một mực muốn giữ kín việc này. Điều này khiến Hai Hùng bắt đầu thấy sinh nghi.

