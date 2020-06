"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành bị bắt cóc, bất ngờ là Thúy Diễm lại xuất hiện cầm kéo chĩa vào mặt

Tập 35 của phim truyền hình Mẹ ghẻ khép lại với tình tiết Quân (Lương Thế Thành) đùa cợt trên tình cảm chị em Thư (Thanh Trúc) và Phương (Thúy Diễm). Dù cố tình tiếp cận rồi làm cho Thư và Phương phải yêu mình nhưng vừa quay mặt đi, Quân đã tỏ tình với cô gái khác.

Quân khiến khán giả bị xoay như chong chóng vì chẳng hiểu anh tính làm gì. Chỉ có các cô gái tội nghiệp là không hay biết rắc rối tình ái do Quân tạo ra. Đẹp trai, cao to lại còn là con nhà giàu, Quân dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Biết rõ điều này nên Quân mới cố ý tán tỉnh và đưa Thư - Phương vào cái bẫy tình ái của mình.

Hé lộ tập 36 - Mẹ ghẻ - Quân (Lương Thế Thành) bất ngờ bị bắt cóc.

Tuy nhiên, dường như Quân cũng có nhiều tâm sự, bởi ở trailer tập 36 vừa được tung ra, anh chàng này bỗng dưng bị bắt cóc. Quân bị chuốc say bí tỉ, đến lúc tỉnh lại đã thấy nằm trong căn phòng kín, tay chân còn bị trói chặt.

Sau vài phút, Quân cũng trấn tỉnh và cố tìm cách thoát thân. Anh lao ra khỏi giường, bò về phía cửa để kêu cứu. Nhưng bất ngờ làm sao, Phương lại xuất hiện đúng lúc. Phương cầm cây kéo chĩa thẳng vào mặt Quân sau đó lại giúp anh gỡ băng dính dán trên miệng ra khỏi.

Quân bất ngờ bị bắt trói.

Phương có quan hệ như thế nào với đám người bắt cóc Quân? Vì sao Phương lại xuất hiện trong hoàn cảnh trớ trêu này mà còn cầm cây kéo trong tay?

Theo thông tin từ ekip sản xuất, Quân chẳng phải cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn giàu có, anh có tên thật là An - là con của bà Diệu (Tuyết Thu). Năm xưa, An bị ngã xuống sông rồi bị nước lũ cuốn trôi. Và bằng cách thần kỳ nào đó, An đã trở lại với tên gọi là Quân, ngoài ra anh còn sống trong thân phận thiếu gia con nhà quyền quý.

Phương xuất hiện và cầm kéo chĩa vào mặt Quân.

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ sẽ lên sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên THVL1.