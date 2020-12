Mê cây cảnh dù sống ở chung cư, cô gái Sài Gòn mách chị em cách chọn và chăm sóc làm sao để vừa sạch đẹp mà vẫn nhàn tênh

Là người mê cây và cuồng cây, chị Trà My hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn cũng cố gắng trồng trọt khi thì rau xanh, lúc lại trồng hoa, trồng cây ăn trái, cây cảnh... Dù đang sống ở chung cư nhưng theo chị Trà My, nhà dù to dù nhỏ cũng nên có cây xanh.

Vì ngoài tác dụng lọc không khí, làm mát nhà, cây xanh còn có tác dụng tích cực đến tâm lý, giảm stress, căng thẳng. Hơn nữa, màu xanh giúp ngôi nhà thêm đẹp, làm dịu mát, đỡ mỏi mắt, giúp chúng ta thêm yêu ngôi nhà của mình hơn.

Cùng lắng nghe những kinh nghiệm chọn, trồng và chăm sóc cây xanh cho căn hộ của chị Trà My, biết đâu bạn sẽ học hỏi được thêm thông tin bổ ích để áp dụng vào không gian sống của mình.

Chị Trà My.

Cách chọn cây xanh trong nhà

Khác với cây trồng ngoài trời, bạn nên chọn các loại cây xanh có sức sinh trưởng và phát triển tốt ở môi trường thiếu điều kiện ánh sáng tự nhiên như bên ngoài. "Kinh nghiệm của mình là không nên mua cây online mà nên đến tận vườn cây để chọn trực tiếp, nghe tư vấn của chủ vườn. Vì mình từng mua cây online, nhìn hình cây rất to cao nhưng đến khi họ giao thì cây bị nhỏ, xấu xí còi cọc chứ không lung linh như quảng cáo. Đã đến tận nơi chọn thì bạn nên chọn cây có lá to, dày, mọng, cây có gốc to, già, sinh trưởng khỏe, tránh mấy cây non và cây mới trồng, còn đang yếu ớt. Nên chọn cây có tuổi thọ cao, ít bị sâu bệnh gây hại, ít tốn công chăm sóc...", chị Trà My chia sẻ.

Ngoài ra, với những ai ít kinh nghiệm nên trồng những cây thủy sinh. Loại cây này rất dễ sống, chỉ cần thay nước đều đặn hàng tuần là cây sẽ tươi tốt, chỉ có điều cây thủy sinh sống trong nhà sẽ sinh trưởng chậm hơn ngoài trời. Bạn có thể dùng củ khoai lang, khoai tây, cà rốt, hành tây... để trồng cây thủy tinh cho đẹp mắt.

Chị Trà My cũng gợi ý một số loại cây thích hợp sống trong nhà và ít tốn công chăm sóc có thể kể tới như: Cây tùng bồng lai, bàng cảnh, hạnh phúc, ngủ gia bì, thiết mộc lan, ngọc bích, cọ cảnh,... Tránh trồng cây chuối cảnh vì trẻ em ăn phải sẽ bị ngộ độc.

Riêng phòng ngủ nên trồng cây lưỡi hổ vì cây này có thể thải oxi vào ban đêm. Tuy nhiên cây này cũng khá độc nên phải lưu ý dặn các bé nên tránh xa, không sờ tay vào.

Cách chăm sóc cây trong nhà

Mặc dù là cây ưa bóng mát, quen sống trong nhà, tuy nhiên cây xanh cũng cần quang hợp để phát triển nên bạn cần đặt chậu cạnh cửa ban công, cửa sổ để ánh sáng có thể chiếu vào được tới cây.

Khoảng 3-6 tháng bạn nên cho cây ra ngoài (ban công) hít thở khí trời vài ngày. Tuy nhiên bạn đặc biệt tránh không nên di chuyển cây trong nhà nhiều, vì cây cần có thời gian để thích nghi với điều kiện, ánh sáng, môi trường xung quanh.

Tưới nước cho cây

Tuỳ mỗi loại cây cần nhiều hay ít nước mà bạn nên căn thời gian tưới hợp lý. Nên cưới cây vào sáng sớm và chiều tối, không tưới cây vào buổi trưa, nhất là cây đứng ngoài ban công hoặc các vị trí có ánh nắng chiếu vào, tưới vào buổi trưa đang nóng cây dễ bị chết.

Bạn nên tìm hiểu thêm về đặc tính cây trồng để hiểu cây đó thích ẩm ướt hay chịu hạn. Thông thường cây ưa ẩm cần lượng nước nhiều hơn, các cây mọng nước thì phải tưới nước cách nhau và giữ đất khô thoáng.

Nên quan sát đất trong chậu, thấy đất khô thì nên tưới nước, quan sát cả đáy chậu, nếu đĩa lót cây ngập nước bạn cần thấm khô đi và chờ 5-7 ngày sau hãy tưới lại để tránh cây chết do ngập úng. Nên tưới cây bằng nước sạch, có nhiệt độ thường.

Ngoài ra, nên để ý kỹ lá cây, nếu lá chuyển vàng hoặc nâu, cây gầy đi, bị khô nghĩa là cây thiếu nước. Nếu lá cây nhũn, ủng và rụng cuống, hư thối nghĩa là cây đang bị thừa nước.

Chọn chậu cây

Cây đẹp nhưng chậu cây cũng quan trọng lắm, bạn có thể chọn 3 loại chậu là chậu gỗ, chậu gốm sứ, chậu đất nung có lỗ thoát nước bên dưới, lót bằng đĩa để cây dễ dàng thoát nước, không nên chọn chậu nhựa và tránh các thể loại xốp.

Vệ sinh cho cây

Nếu muốn cây đẹp bạn cần lau bụi trên lá thường xuyên để cây xanh tươi và phát triển tốt hơn. Nên cắt tỉa cành cây, lá cây để cây bớt rậm rạp, loại bỏ các lá già giúp cây dễ dàng phát triển.

Thường xuyên dùng bình xịt để xịt mát cho lá cây, giúp cây sạch thoáng và tăng thêm độ ẩm.

Bón cho cây

Cây trồng trong chậu một thời gian sẽ hết dinh dưỡng, do đó bạn có thể bón cho cây bằng một số loại phân không mùi như B1 pha loãng, phốt pho, kali, ni tơ.

Do yếu tố trồng trong nhà, bạn không nên xới đất lên bón phân mà nên hòa loãng phân với nước để tưới cho cây, hoặc đơn giản hơn thì rắc phân trên bề mặt để phân tan chậm xuống đất, từ từ ngấm vào đất sau mỗi lần tưới nước.

Ngoài ra, ban công nếu có điều kiện cũng nên điểm tô thêm các cây trồng cho xanh mát. Cách chăm cũng giống như chăm cây trong nhà nhưng dễ dàng hơn và có đa dạng loại cây, hoa, rau cỏ để trồng hơn do ban công có nhiều ánh nắng và gió tự nhiên.

Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh chậu cây xanh tươi tốt ở ban công nhà chị Trà My nhé:

Ảnh: NVCC