MC Vân Hugo hạnh phúc khoe nhẫn kim cương khủng, ngầm thông báo đã được cầu hôn và sắp lên xe hoa lần 2?

Trên trang cá nhân mới đây, MC Vân Hugo vừa gây bất ngờ khi khoe cận cảnh chiếc nhẫn kim cương khủng kèm dòng status cực tình: "Finally... She says Yes" (Tạm dịch: Cuối cùng...cô ấy nói có). Trong loạt ảnh, Vân Hugo khoe vẻ ngoài rạng rỡ, cô nâng niu chiếc nhẫn được cho là cách ngầm công khai chuyện đã được cầu hôn và sẽ sớm lên xe hoa.

Sau hơn 1 năm tiết lộ chuyện có bạn trai, động thái này của Vân Hugo đang khiến khán giả rần rần vui mừng. Đông đảo bạn bè nghệ sĩ như Huyền Lizzie, Lã Thanh Huyền, MC Thu Hoài, bà xã Đăng Khôi... cũng liên tục gửi lời chúc phúc tới người đẹp và mong cô trong tương lai gần nhất sẽ công khai danh tính bạn trai của mình. Liên lạc với Vân Hugo sau màn khoe nhẫn gây xôn xao nhưng dường như cô vẫn muốn giữ cho mình 1 khoảng riêng tư nên không muốn chia sẻ thêm về điều này.

Vân Hugo khoe nhẫn kim cương khủng như ngầm thông báo sắp lên xe hoa

Cận cảnh chiếc nhẫn được cho là nhẫn cầu hôn của MC Vân Hugo

Nữ MC toát lên vẻ ngoài rạng rỡ của một người phụ nữ hạnh phúc.

Đông đảo bạn bè nghệ sĩ như Huyền Lizzie, Phanh Lee, MC Phí Linh... liên tục gửi lời chúc phúc tới cô nàng.

Được biết, Vân Hugo và bạn trai đã có hơn 1 năm mặn nồng. Từ cuối năm 2018, nữ MC đã thông báo đang có tình yêu mới sau đổ vỡ hôn nhân trước truyền thông. "Bạn trai hiện tại dù là người đến sau nhưng rất yêu thương, hiểu và tôn trọng tôi. Anh ấy nói tôi là một người phụ nữ tốt. Tôi thấy mọi chuyện đang rất ổn và bình yên. Khi gặp anh ấy rồi tôi phát hiện thêm một điều, chìa khóa của hạnh phúc đơn giản là hãy đối xử tốt với bản thân và mọi thứ tốt đẹp sẽ tự nhiên tìm đến", cô tâm sự. Cũng theo chia sẻ của Vân Hugo, bé Bin - con trai cô rất mừng vì mẹ có bạn trai, thậm chí bày tỏ ước muốn mẹ lấy chồng.

Cách đây không lâu, MC Vân Hugo lần đầu đăng ảnh hạnh phúc bên bạn trai sau hơn 1 năm hẹn hò.

Được biết, con trai của cô rất mừng vì mẹ có bạn trai.