MC Thành Trung ở đâu khi concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra?

Mới đây, concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai đã chính thức được diễn ra với sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 có sự góp mặt của dàn anh tài và các nghệ sĩ khách mời Đan Trường, Ngô Kiến Huy, Trúc Nhân, nhóm nhạc LUNAS và MC Anh Tuấn. Điều đáng tiếc là concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 vắng mặt đi 2 anh tài là MC Thành Trung và nam diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Trước đó, Liên Bỉnh Phát đã công bố lý do vắng mặt là do lịch trình vào đoàn phim bị trùng với lịch concert. Trong concert, anh cũng xuất hiện trong đoạn video do ban tổ chức chia sẻ trên màn hình led với lời nhắn: Hãy ôm người bên cạnh bạn.

Còn về phía MC Thành Trung, nam MC cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể góp mặt trong concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khá tò mò lý do MC Thành Trung vắng mặt ở concert 2 này.

Mới đây nhất, MC Thành Trung đã có bài đăng trên trang cá nhân giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ. Được biết, đây là video mà MC Thành Trung ghi lại vào ngày 14/12, thời điểm diễn ra concert.

Anh chia sẻ: "Mọi người thắc mắc là tại sao Love Trưởng không tham gia Concert Day 2 tại Miền Bắc cùng anh em, và đây là lý do".

Chia sẻ của MC Thành Trung

Trong đoạn video, Thành Trung chia sẻ: "Hôm nay là ngày 14/12, ngày mà rất nhiều các anh trai đang chuẩn bị lên sân khấu buổi tối ngày hôm nay nhưng riêng tôi thì không có mặt được. Bởi vì tôi đang có mặt tại Phan Thiết, trong đám cưới rất đặc biệt của một người em kết nghĩa của tôi. Và tôi sẽ giữ 1 trách nhiệm rất đặc biệt đó chính là nói những lời chúc phúc tới 2 em trong khoảnh khắc đó".

Trước đó nam MC cũng có lời nhắn nhủ và khẳng định rằng mình sẽ góp mặt trong concert 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai ở TP. Hồ Chí Minh: "Sẽ là một cái kết thật trọn vẹn trong hành trình đẹp nhất sự nghiệp của chúng tôi với đủ 33 anh em. Hãy chờ chúng tôi nhé".