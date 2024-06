Từ tin đồn đến sự thật: "Nhà Kiểu Mẫu" của Sunlight Lau Sàn thu hút sự chú ý



Trước đây, thông tin về dự án "Nhà Ki ể u M ẫ u" chỉ xuất hiện trên mạng xã hội như một tin đồn với các hình ảnh rò rỉ bởi cư dân mạng. Mới đây, với những hình ảnh mới được Sunlight Lau Sàn đã chính thức đăng tải loạt thông tin mở bán của siêu dự án, "Nhà Kiểu Mẫu" đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản.

Từ những thông tin được "tiết lộ" bởi Ánh Dương SL Group (*) có thể thấy điểm đặc biệt của siêu dự án này cho phép mọi người có thể chủ động lựa chọn kiểu nhà theo nhu cầu của từng gia đình thay vì phải chạy theo những căn nhà kiểu mẫu thông thường. Chính điểm vượt trội này mà siêu dự án "Nhà Kiểu Mẫu" đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng suốt những ngày qua.

Thông tin về siêu dự án "Nhà kiểu mẫu" được cư dân mạng săn đón và lan truyền mạnh mẽ

MC Diệp Chi và cặp đôi Ninh - Dương Story cũng "bị" thu hút với dự án này



Sức hút của "Nhà Ki ể u M ẫ u" không chỉ giới hạn ở những người đang có ý định mua nhà hay đầu tư bất động sản. Ngay cả những người nổi tiếng như MC Diệp Chi và cặp đôi nhà Ninh Dương Story cũng bày tỏ sự quan tâm và hào hứng với dự án này.

Giống với cư dân mạng, MC Diệp Chi và cặp đôi Ninh Dương Story cũng đều băn khoăn về siêu dự án "nhà kiểu mẫu" của Ánh Dương SL Group. Liệu "nhà kiểu mẫu" có điểm gì đặc biệt mà Ánh Dương SL Group dám khẳng định sẽ mang đến một không gian dành riêng cho mỗi gia đình? Nhiều nghi vấn vẫn đang được cộng đồng mạng đặt ra về quy mô dự án, hay đang có một ý nghĩa nào khác ẩn sau dự án này.

MC Diệp Chi cũng bị "hấp dẫn" về dự án "Nhà kiểu mẫu" của Sunlight Lau Sàn – tập đoàn Ánh Dương SL Group

Cặp đôi Ninh Dương có vẻ đang định tậu thêm "tổ ấm" mới khi bị phát hiện vô cùng hào hứng về dự án "Nhà Kiểu Mẫu".

Những chia sẻ của độc giả khi được lấy ý kiến về mức độ quan tâm với siêu dự án này: "Sunlight Lau Sàn lấn sân bất động sản thật rồi. Chuẩn bị kỹ càng thế này thì chắc là Sunlight Lau Sàn đã ấp ủ dự định này từ lâu." Minh Đ. (TP HCM) để lại chia sẻ trong bài thảo luận về dự án. Khi được hỏi quan điểm về dự án Nhà kiểu mẫu của Sunlight Lau Sàn, bạn Quỳnh C. cho biết: "Tôi đã tìm hiểu rồi, Nhà kiểu mẫu của Sunlight Lau Sàn quá thú vị luôn ấy. Tôi chia sẻ ngay dự án này cho bạn bè để mọi người cùng tìm hiểu rồi."



Nâng niu từng bước chân trên sàn nhà, vun đắp tổ ấm hạnh phúc cùng "nhà kiểu mẫu"

Lấn sân sang lĩnh vực bất động sản là một quyết định táo bạo, nhưng cũng hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh mà Sunlight Lau Sàn đã theo đuổi bấy lâu nay. Từ những ngày đầu tiên xuất hiện trên thị trường, Sunlight Lau Sàn luôn trân trọng sứ mệnh mang đến cho mỗi gia đình Việt sàn nhà sạch bong, sáng bóng - nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc và là nền tảng cho mọi hoạt động trong nhà.

Hơn cả việc bảo vệ sàn nhà, Sunlight Lau Sàn còn mong muốn được đồng hành cùng mỗi gia đình trong hành trình xây dựng tổ ấm mơ ước. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng của khách hàng khi tìm kiếm những kiểu nhà phù hợp với mục tiêu và sở thích riêng, Sunlight Lau Sàn ấp ủ dự án "Nhà Kiểu Mẫu" - nơi mỗi gia đình đều có thể tìm thấy căn nhà hoàn hảo cho riêng mình. "Nhà Kiểu Mẫu" không chỉ là một dự án đầy táo bạo, mà còn là hiện thân cho tâm huyết và cam kết của Sunlight Lau Sàn trong việc bảo vệ và vun đắp tổ ấm Việt.

Đây có lẽ là một chiến lược mà Sunlight Lau Sàn đã "ấp ủ" từ rất lâu. Với những thông tin có phần cụ thể và bài bản như hiện tại, cho thấy Sunlight Lau Sàn đã dày công chuẩn bị. Bạn thấy thế nào về dự án này? Hãy cùng tìm hiểu, tham gia và chia sẻ ý kiến của mình về siêu dự án nhà kiểu mẫu vừa ra mắt của Sunlight Lau Sàn tại micros ite Nhà Ki ể u M ẫ u . Ngày 28/6, dự án sẽ được mở bán chính thức với số lượng giới hạn, hãy nhanh tay chọn cho mình mẫu nhà yêu thích trước khi "sold out" nhé!

(*) Toàn bộ nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa cho chiến dịch của Sunlight Lau Sàn tôn vinh Ngày Gia Đình Việt Nam.