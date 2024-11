MB hỗ trợ khách hàng cập nhật căn cước qua tài khoản VNeID

Khó khăn thực hiện quét NFC, khách hàng "bất lực" từ bỏ

Theo thông tư 17 ban hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 01/01/2025 chủ tài khoản chưa hoàn tất xác thực sinh trắc trên tài khoản thanh toán sẽ không thể thực hiện các giao dịch bằng phương tiện điện tử.

Tuân thủ nghiêm ngặt theo thông tư ban hành đồng thời đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho khách hàng, các nhà băng và tổ chức tài chính đã triển khai đa dạng các phương án hỗ trợ online giúp khách hàng có thể dễ dàng hoàn thành xác thực.

Tuy nhiên, nhiều người dùng phản ánh gặp khó khăn khi thực hiện cập nhật căn cước công dân trên các ứng dụng ngân hàng, đặc biệt ở bước quét NFC trên CCCD. Theo báo cáo khảo sát ghi nhận hồi giữa năm, 87% trong tổng số hơn 14.000 độc giả gặp khó khăn khi quét NFC trên thiết bị di động. Chỉ 13% người dùng thao tác thành công.

Trong bối cảnh các điều luật cần bắt buộc thực hiện, khó khăn trong việc xác thực thông tin không chỉ khiến khách hàng "ngao ngán" từ bỏ vì bất tiện mà còn làm tăng khối lượng công việc cho ngân hàng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành quy định.

MB hỗ trợ đa dạng cách thức cập nhật căn cước công dân trên App MBBank, tối ưu sự tiện lợi cho khách hàng

Thấu hiểu những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải, MB đã nhanh chóng triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ. Là ngân hàng dẫn đầu về công nghệ bảo mật, MB tiếp tục tiên phong hỗ trợ người dùng cập nhật căn cước trên App MBBank chỉ bằng xác nhận chia sẻ thông tin qua tài khoản VNeID.

Với công nghệ tiên tiến app-to-app kết nối trực tiếp giữa App MBBank và ứng dụng VNeID, cùng hệ thống hạ tầng đạt chuẩn Bộ Công An khách hàng của MB có thể dễ dàng cập nhật dữ liệu căn cước mọi lúc, mọi nơi mà không cần thiết bị quét NFC.

Tính năng mới được thiết kế đơn giản cho khách hàng ở mọi lứa tuổi dễ dàng thực hiện. Sau khi đăng nhập App MBBank, trong mục "Giấy tờ tùy thân", người dùng chọn "Cập nhật ngay" sau đó chọn xác thực qua "Tài khoản định danh điện tử (VNeID)" và làm theo hướng dẫn là có thể hoàn thành xác thực dữ liệu chỉ trong vài phút. (Lưu ý: đảm bảo tài khoản VNeID định danh mức 2).

Chị Thu Phương (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Tính năng cập nhập CCCD trên app MBBank thật sự rất hữu dụng. Cá nhân mình chưa cập nhật căn cước công dân cho tài khoản ngân hàng vì thấy khá rắc rối, tuy nhiên với tính năng tích hợp này mình chỉ cần thao tác đơn giản vì bước là đã hoàn thành."

Anh Minh Tuấn (35 tuổi, ở quận 10, TP.HCM) đã từng rơi vào tình huống quét CCCD nhiều lần nhưng máy vẫn không nhận. Với tính năng mới anh đã giải quyết được vấn đề không những vậy anh Tuấn còn giúp vợ thực hiện xác thực dễ dàng, anh Tuấn chia sẻ.

"Sinh trắc có hội" - Giải pháp đột phá dành cho khách hàng không có NFC

Bên cạnh chia sẻ thông tin từ VNeID, tính năng cập nhật căn cước hộ người khác từ App MBBank của bản thân - "Sinh trắc có hội" - là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quy trình ngân hàng. Tính năng này không chỉ đơn giản hóa việc cập nhật thông tin căn cước công dân mà còn là chìa khóa gỡ bỏ "nút chặn" của người dùng không có NFC. Thông qua "sinh trắc cơ hội" người dùng đã cập nhật căn cước thành công, và điện thoại quét được NFC có thể dễ dàng hỗ trợ người thân và bạn bè cập nhật căn cước công dân chỉ với vài thao tác đơn giản.

Với các khách hàng đã có thiết bị hỗ trợ NFC, người dùng có thể chủ ộng vào mục "Giấy tờ tùy thân", chọn thực hiện cập nhật và xác thực qua "Căn cước công dân gắn chip" chỉ trong vòng 1 phút.

Tăng cường bảo vệ đa lớp với hàng rào bảo mật cho cả thiết bị điện tử và App ngân hàng

Ngay từ năm 2017, MB đã xác định rõ nhiệm vụ kép khi bắt đầu chuyến hành trình chuyển đổi số với nhiệt vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Bên cạnh mức đầu tư hàng năm hơn 1.000 tỷ đồng, MB không ngừng nâng cấp các hàng rào phòng thủ để ứng phó với các mối đe dọa ngày càng phức tạp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xác thực điện tử D-OTP, xây dựng quy trình hậu kiểm nghiêm ngặt, mất tiền MB đền,...đến cảnh báo tài khoản nghi ngờ giả mạo dựa trên dữ liệu từ Cục An ninh phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05), và phát hiện, thông báo dấu hiệu thiết bị bị phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp xâm nhập.

Với những tiện ích và giải pháp bảo mật tối tân, MB giúp khách hàng gấp bội an tâm trong từng giao dịch với dịch vụ trải nghiệm liên tục và an toàn