Máy xay công nghiệp Uniblend One Touch: Xay gạch, ném từ tầng 4 và thách thức ô tô cán qua

Đàm Đức thử thách cho ô tô cán qua cối máy xay Uniblend One Touch

Mới đây, TikToker Đàm Đức đã tiến hành những thử thách "điên rồ": Ném máy xay từ tầng 4, cho ô tô cán qua... Nếu như bạn chưa biết, "Damduc.review" là kênh TikTok chuyên review về đồ công nghệ có tiếng với hơn 3 triệu followers, với những video review sản phẩm cực chất lượng đi kèm sự hài hước.



Người xem phải khuyên ngăn TikToker vì thấy anh chàng hành hạ chiếc máy.

Tuy nhiên, không phải vì ham của lạ hay câu view mà anh chàng này lại thực hiện thử thách táo bạo thế đâu nhé! Mục đích của Đàm Đức muốn cho cộng đồng người dùng biết, liệu việc nhà sản xuất tuyên bố "One Touch là chiếc máy xay cối đá, chịu lực 1,9 tấn đè qua không hề hấn" có đúng hay không?



Kết quả cuối cùng ai xem cũng phải trầm trồ vì máy ném từ tầng 4 xuống không hề vỡ mà chỉ trầy xước nhẹ bên ngoài do va chạm với mặt đường. Thậm chí TikToker này còn cho ô tô cán qua tới 2 lần, cối máy vẫn không hề hấn. Người xem cũng bình luận "Không lẽ máy này làm từ nokia à anh?"

Chi tiết video mà TikToker Đàm Đức đã thử thách dưới đây

Ngoài Đàm Đức, Chú Tùng Review cũng bắt trend lột trần quảng cáo của nhà sản xuất "Máy xay Uniblend One Touch xay nhanh, xay nhuyễn, chỉ 10s xay 1 ly sinh tố". Kênh TikTok này đã thực hiện thử thách xay máy với chai thủy tinh và gạch xây dựng.

Hình ảnh TikToker Chú Tùng xay gạch với máy xay sinh tố One Touch

Và rồi kết quả cuối cùng cũng khiến TikToker này phải kinh ngạc " Chỉ 20s máy đã xay nhuyễn chai thủy tinh tới mức mịn thành bột, ngón tay TikToker này trực tiếp lăn qua bột mịn cũng không sao. Ngạc nhiên hơn khi 30s máy đã nhanh chóng xay nhuyễn cục gạch. Anh chàng sẵn sàng đánh giá cuối video "Uniblend One Touch xứng đáng với thang điểm 10".



Chi tiết video mà TikToker Chú Tùng đã thử thách:

Điều gì đã khiến Uniblend One Touch chày cối thế? Theo như nhà sản xuất chia sẻ, Uniblend One Touch vượt trội trên thị trường bởi những lý do.

Trang bị bảng điều khiển cảm ứng kết hợp với công nghệ 1 chạm, chủ quán chỉ cần chạm 1 nút, máy sẽ tự vận hành và cho ra những ly đồ uống mịn, thơm ngon.

Công suất 1680W cùng hệ thống vận hành air-cooled tự làm mát, thiết kế cối cong vát đối xứng cùng bô lưỡi dao sắc bén, cho phép máy xay với tốc độ siêu nhanh, chỉ 10 giây là có 1 ly sinh tố, 3 giây xay đá thành tuyết.

Hộp cối được làm tự nhựa BPA siêu bền chịu lực lên tới 1,9 tấn.

Hình ảnh máy xay công nghiệp Uniblend One Touch

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, máy xay sinh tố công nghiệp Uniblend One Touch đã đem đến một tiêu chuẩn mới cho hiệu quả và tiện ích trong việc pha chế đồ uống sinh tố, đá xay. Khả năng "1 Nút Chạm" và xay nhanh, xay nhuyễn trong 5 giây là những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của Uniblend One Touch.