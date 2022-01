Máy lau sàn Tineco – Món quà Tết ý nghĩa cho gia đình

Có TINECO, quên nỗi lo dọn nhà ngày Tết

Máy lau sàn thông minh TINECO Floor One S3 là một lựa chọn sáng suốt giúp mẹ đỡ vất vả hơn

TINECO Floor One S3 được xem là một quản gia toàn năng với khả năng dọn dẹp vô tận, thực hiện đồng thời lau, quét, hút chỉ trong một bước với lực hút mạnh mẽ và thiết kế không dây vô cùng tiện lợi. Cùng với thiết kế có hai bình chứa nước riêng biệt giúp cho nước lau luôn mới, đảm bảo vệ sinh.

Bên cạnh đó, Floor One S3 còn có khả năng tự làm sạch con lăn và ống dẫn chỉ với một nút bấm. Mang Floor One S3 về cho mẹ chắc chắn sẽ là một ý tưởng vô cùng sáng suốt, lại được an tâm với chế độ bảo hành chính hãng 2 năm. Bên cạnh đó TINECO cũng có chính sách đặc biệt một đổi một cụm động cơ nếu phát sinh lỗi trong 6 tháng đầu sử dụng.

Máy lau sàn thông minh TINECO Floor One S3 – ví như món quà quyền năng cho các mẹ bỉm hiện đại

Ngoài ra, TINECO còn sở hữu nhiều dòng sản phẩm thiết bị lau sàn & hút bụi không dây thông minh thông minh khác với nhiều tính năng ưu việt, trong đó phải kể đến 2 sản phẩm đã chính thức kinh doanh tại Việt Nam đó là máy lau sàn & hút bụi không dây iFloor 2 và máy hút bụi không dây Pure One X. Tùy nhu cầu sử dụng và túi tiền mà mọi người có thể tham khảo và lựa chọn sản phẩm làm món quà phù hợp cho gia đình.

Khuyến mãi ngập tràn tại TINECO nhân dịp Tết đến xuân về

Không chỉ tậu được máy lau nhà về cho mẹ bớt cực mà còn có được tận hưởng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ TINECO như: tặng thêm máy cạo râu xài pin sạc kháng nước cao cấp cho ba với chương trình mua 1 tặng 1 của TINECO từ 01/01 đến 31/01/2022. Quà tặng máy cạo râu hiện đang áp dụng khi mua máy lau nhà & hút bụi thông minh không dây Floor One S3 tại gian hàng chính hãng TINECO trên sàn TMĐT Lazada, với mỗi sàn TMĐT khác nhau thì quà tặng sẽ ngẫu nhiên khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm tại:

Lazada: https://www.lazada.vn/shop/tineco-official-store

Shopee: https://shopee.vn/tineco_flagship_store

Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/tineco-official-store

Sendo: https://sendo.vn/shop/tineco-official-store

Tận hưởng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ TINECO

Ngoài ra, TINECO vẫn luôn có các chương trình thường niên như giảm sốc, tặng Voucher, trả góp 0%, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đồng thời thương hiệu cũng cam kết bảo hành sản phẩm 2 năm và sẽ hỗ trợ kỹ thuật 24/7, tư vấn chi tiết, nhiệt tình tromg suốt quá trình sử dụng. Với rất nhiều ưu điểm vượt trội, thương hiệu đang nhận được sự yêu thích và tin dùng trên toàn quốc.

Cùng gia đình tận hưởng ngày Tết an nhàn cùng TINECO!

Quý khách có thể liên hệ theo thông tin bên dưới để được tư vấn chi tiết về TINECO:

Trụ sở chính: Toà nhà Hoàng Anh Safomex, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/Tineco.VietNam

Website: https://vn.tineco.com/

Youtube: https://youtube.com/c/TinecoVietNam

Hotline: 1800088811

