Máy lạnh châu Âu được tìm kiếm nhiều vào mùa nóng

Người tiêu dùng hiện nay đang đặt nhiều quan tâm không chỉ đến việc giải quyết nhu cầu đơn thuần, họ còn mong muốn các thiết bị gia dụng hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống. Cụ thể với máy lạnh, ngoài tính năng tiên quyết là làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện, người dùng hiện đại yêu cầu một sản phẩm có cả công nghệ lọc khí, hỗ trợ mang lại một không gian sống sạch sẽ và thoáng đãng. Đặc biệt là vào thời điểm chất lượng môi trường sống và sức khỏe con người được quan tâm nhiều nhất như hiện nay.

Một trong những sản phẩm đáp ứng được tất cả tiêu chí trên chính là dòng máy lạnh VS từ Beko – thương hiệu gia dụng từ Châu Âu. Khi ra mắt vào năm 2019, máy lạnh Beko VS thu hút nhiều người quan tâm, nhanh chóng trở thành một trong những dòng máy bán chạy nhất sau đó nhờ vào công nghệ vượt trội.

Chất lượng Châu Âu của máy lạnh Beko gây được ấn tượng sâu sắc đối với người tiêu dùng Việt Nam

Máy lạnh Beko VS làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện hiệu quả

Trước tiên, máy lạnh VS của Beko đáp ứng tốt yêu cầu về làm lạnh nhanh và tiết điệm điện của người tiêu dùng. Nhờ vào động cơ Prosmart Inverter và công nghệ Turbo, dòng máy này có khả năng mang đến hơi lạnh tức thì và tiết kiệm đến 60% so với máy lạnh thông thường. Điều này giúp giải quyết bài toán về hoá đơn tiền điện hàng tháng của các gia đình, và còn mang lại một không gian nhà cửa luôn mát mẻ dễ chịu. Hai công dụng trên còn đến từ Gas R32 được sử dụng cho tất cả máy lạnh của Beko. Gas R32 là chất làm lạnh mới nhất hiện nay giúp máy rất thân thiện với môi trường, hỗ trợ sản phẩm làm lạnh nhanh hơn và giảm chi phí năng lượng mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng

Chia sẻ về điều này, chị Hồng Phượng (Quận 7, TP HCM) cho biết: "Mỗi lần đi vào các trung tâm bán hàng điện gia dụng, tôi luôn bị thu hút bởi các sản phẩm có mẫu mã đẹp. Tuy nhiên riêng đối với máy lạnh, do gia đình đông người, khả năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện của máy (do máy phải vận hành gần như cả ngày) được tôi cân nhắc hàng đầu. Năm trước, gia đình tôi cũng đã chọn mua máy lạnh dòng VS của Beko ngay khi mới ra mắt. Theo nhận xét của tôi thì đến nay máy vẫn chạy rất tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh. Nhất là trong giai đoạn cao điểm này, có thêm các cháu tôi ở nhà nữa nên tần suất sử dụng cũng dày hơn, thế nhưng cả nhà vẫn rất thoải mái, máy êm và rất tiết kiệm điện."

Với khả năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện hiệu quả, máy lạnh Beko dòng VS được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong suốt thời gian qua.

Máy lạnh Beko hỗ trợ xây dựng môi trường sống sạch khỏe

Là thương hiệu đặt lên hàng đầu mục tiêu mang cuộc sống vui khỏe cho người tiêu dùng, Beko không quên tích hợp công nghệ lọc khí chuân Âu vào sản phẩm của mình. Điển hình, máy lạnh Beko dòng VS được trang bị hệ thống 3 bộ lọc khí, bao gồm: bộ lọc ion bạc, bộ lọc than hoạt tính và bộ lọc siêu mịn HD, có tác dụng bắt giữ vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng trong không khí, hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp của người sử dụng. Bên cạnh đó, dòng VS có công nghệ tự làm sạch SelfClean nhằm hạn chế mùi hội cũng như vi khuẩn và nấm mốc gây hại cho sức khỏe. nguội. Điểm cộng là công nghệ này sẽ tự hoạt động sau khi máy lạnh tắt, người dùng chỉ cần bấm nút cài đặt sẵn trên remote, một thao tác vô cùng đơn giản.

Chọn máy lạnh có tính năng lọc không khí giúp người dùng yên tâm hơn vì môi trường sống của gia đình được bảo vệ an toàn.

Với những ưu điểm về mặt tính năng, mang lại những giá trị sử dụng thiết thực cho người dùng, máy lạnh Beko theo đó trở thành một trong những điểm sáng để người có nhu cầu có thể cân nhắc chọn mua. Thông tin chi tiết xem tại: https://www.dienmayxanh.com/tag/may-lanh-beko