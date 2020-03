Hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Trên các quận Đống Đa, Hai Bà trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm… đang có mưa lớn và vẫn còn tiếp tục mưa to. Dự báo trong 1-2 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.