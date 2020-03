Máy bay hạ cánh mới thông báo mình bị mắc Covid-19, người đàn ông bị cấm bay còn làm liên lụy 114 hành khách khác

Vào ngày 13/3, đài CNN đưa tin, một người đàn ông đang chờ kết quả xét nghiệm virus corona chủng mới đã ngồi trên chuyến bay từ sân bay quốc tế John F Kennedy, sau đó hạ cánh tại West Palm Beach.

Phát ngôn viên JetBlue cho biết người đàn ông này không thông báo về việc mình đang chờ kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Chỉ đến khi máy bay hạ cánh, hành khách này nhận được kết quả xét nghiệm và lúc đó mới khai báo việc mình bị mắc Covid-19.

114 hành khách trong chuyến bay này đã buộc phải ở lại trên máy bay trong 2 tiếng đồng hồ để được hướng dẫn về những thủ tục cần thiết để cách ly, phòng dịch.

Một phát ngôn viên của hãng hàng không nói với tờ New York Post: "Chúng tôi xác định hành khách đã lên chuyến bay của chúng tôi khi đang chờ kết quả xét nghiệm mà không thông báo với bất kỳ ai tại JetBlue. Sự kiện này đã khiến phi hành đoàn, các hành khách khác cùng quan chức liên bang và địa phương của chúng tôi rơi vào tình huống đáng lo ngại. Chính vì vậy, hành khách này sẽ không được phép bay trên JetBlue trong tương lai".

Theo Cảng vụ New York và New Jersey, dựa vào các đoạn camera giám sát, nhà chức trách đã tiến hành khử trùng những nơi mà người đàn ông đi qua, bao gồm cổng, trạm kiểm soát an ninh, quầy làm thủ tục, ki-ốt, thang máy và nhà vệ sinh.

Trong khi đó, phát ngôn viên sân bay quốc tế Palm Beach Lacey Larson nói rằng sân bay vẫn hoạt động bình thường sau sự cố vừa nêu trên. Tuy nhiên, khu vực A nơi hành khách dương tính với Covid-19 đi qua tạm thời bị đóng cửa.

Đại úy Albert Borroto, làm việc cho Sở Cứu hộ và Cứu hỏa Palm Beach, cho hay hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay với hành khách nhiễm Covid-19 được cho về nhà ngoại tự cách ly trừ những người tiếp xúc gần với ông ta. Họ được yêu cầu lập tức thông báo cho cơ quan y tế nếu có biểu hiện triệu chứng bất thường.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đề nghị những người cảm thấy không khỏe, có khả năng bị nhiễm Covid-19 hoặc những người đang chờ kết quả xét nghiệm tránh đi lại cho đến khi được xác định âm tính với loại virus chết người này.

Nguồn: USA Today, NYT