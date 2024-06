Màu sắc nào sẽ truyền cảm hứng bếp đẹp cho căn nhà của bạn?

Nâu be thanh lịch



Tông màu nâu be luôn gợi lên cảm giác nhã nhặn, tinh tế, có khả năng khai mở nguồn năng lượng phóng khoáng và ấm áp cho gian bếp. Bản thân màu sắc này cũng thường xuất hiện trong gian bếp dưới hình thức gạch ốp tường, nội thất gỗ như bàn ghế hoặc khăn trải bàn. Tuy nhiên, bạn rất khó tìm kiếm được tông màu này trên các thiết bị bếp thông minh như tủ lạnh, bếp từ, máy hút mùi, lò nướng, máy rửa bát... Đơn giản là bởi đa số thiết bị gia dụng trên thị trường hiện nay vẫn theo đuổi các tông màu quen thuộc như đen, xám hoặc kim loại.

Để biến màu nâu be thành điểm nhấn cho căn bếp thông minh, các nhà thiết kế tài ba trong Top 50 "Giải thưởng Thiết Kế Bếp Đẹp Việt Nam – Bespoke Be Home 2024" do Hiệp hội Thiết kế TP.Hồ Chí Minh (VDAS) tổ chức đã sử dụng Bộ sưu tập Bếp thông minh Samsung Bespoke phiên bản "Bespoke" thanh lịch. Điểm độc đáo của bộ sưu tập này là các thiết bị đều sở hữu gam màu nâu be cuốn hút. Trong đó, nổi bật là Tủ lạnh Bespoke 4 cửa với Beverage Center màu Trắng Thạch Anh/Nâu Be. Bên cạnh gam màu tinh tế, thời thượng, quầy minibar của chiếc tủ lạnh này còn cho phép người dùng thỏa thích sáng tạo thức uống yêu thích như Cold Brew, Detox… thông qua Bình tự động làm đầy nước. Ngoài ra, người dùng còn có thể tự do trang trí quầy minibar theo phong cách riêng và lấy nước một cách nhanh chóng, vệ sinh khi ngăn lấy nước đã được đặt vào bên trong.

Qua bàn tay và trí tưởng tượng phong phú của các nhà thiết kế, sắc màu này đã được đưa vào những căn bếp mang đậm chất thiền và phong cách wabi sabi Nhật Bản. Đó là thiết kế Bếp Trong Làng (NTK Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Tuyết Mai, Nguyễn Thu Hương), An Hiên (NTK Nguyễn Đình Việt Anh, Hồ Nguyễn Huy, Trần Đức Huy, Nguyễn Xuân Hoàng) hay Bến Bờ Bình Yên (NTK Lê Văn Bảo Trung). Chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke cùng nhiều thiết bị cùng bộ sưu tập trở thành điểm nhấn nổi bật nhưng cũng không kém phần hòa hợp trong từng thiết kế.

Đen bạch kim quyền lực, quyến rũ

Tông đen quyền lực, quyến rũ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút. Từ cổ điển đến hiện đại, màu sắc này luôn được yêu thích với sự thoải mái và đầy linh hoạt. Các nhà thiết kế đã tận dụng đặc tính này của sắc đen để thổi hồn vào những thiết kế sang trọng pha chút bí ẩn như Nơi Trốn (NTK Hoàng Minh Thọ) hay The Elias (NTK Nguyễn Hoàng Khang, Đặng Đức Nhật, Nguyễn Cao Kỳ Duyên & Trần Hoàng Anh Duy). Chất liệu kim loại kết hợp cùng sắc bạch kim đen từ BST Bếp thông minh Bespoke phiên bản "Platinum Black" biến không gian bếp trở nên quyền lực và là lựa chọn lý tưởng cho các quý ông yêu thích nấu nướng.

Để sắc đen không quá lấn lướt, gây cảm giác u tối cho không gian, các nhà thiết kế đã khéo léo bổ sung một số tông màu như Xanh Navy vào căn bếp, thông qua những chiếc tủ lạnh Bespoke phiên bản Xanh Navy. Cùng nằm trong nhóm màu lạnh, Xanh Navy vừa không làm mất đi tính liên kết của màu sắc, vừa góp phần duy trì sự đẳng cấp theo đúng ý đồ của nhà thiết kế. Không những vậy, các thiết bị trong BTS Bếp thông minh Bespoke phiên bản "Platinum Black" còn sở hữu hàng loạt tính năng cao cấp, rất phù hợp với định hướng bếp thông minh hiện đại, sang trọng.

Bản thân những chiếc Tủ lạnh Samsung Bespoke đã sở hữu rất nhiều công nghệ dẫn đầu xu hướng như Ngăn đông mềm linh hoạt Optimal Fresh+ với 4 chế độ làm lạnh linh hoạt giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi theo từng nhu cầu bảo quản (làm mát, đông mềm, chế độ thịt và cá, làm lạnh nhanh cho đồ uống), công nghệ khử mùi, diệt khuẩn tới 99,99%, công nghệ SpaceMax giúp tăng 20L dung tích so với tủ lạnh cùng kích thước nhờ tối ưu hoá vật liệu cách nhiệt, có kết nối Wi-Fi, hệ thống làm lạnh vòm All-around Cooling… Các thiết bị khác cũng chứng tỏ đẳng cấp thông minh cùng nhiều công nghệ như Vùng nấu thông minh Dual Flex Zone (bếp từ), công suất mạnh mẽ (máy hút mùi), khoang lò Dual Cook (lò nướng), hệ thống WaterJet Clean™ (máy rửa bát)...

Bạc titan lịch lãm, sang trọng

Sắc bạc titan kết hợp cùng chất liệu kim loại sẽ mang đến cho căn bếp sự sang trọng, nhã nhặn đầy tinh tế. Đây cũng là lý do hàng loạt thiết kế trong Top 50 "Giải thưởng Thiết Kế Bếp Đẹp Việt Nam – Bespoke Be Home 2024" như: Từ Chối Lớn (NTK Ngô Văn Sơn), Penthouse The River Thủ Thiêm (NTK Trần Công Nguyên & Trần Hoàng Hải), Tinh Khiết (NTK Dương Thu Hương, Khắc Triệu, Mỹ Thanh & Thiên Thanh)…. cũng sử dụng màu bạc titan cho tổng thể. Một lần nữa, BST Bếp thông minh Bespoke phiên bản "Titan Silver" tiếp tục trở thành điểm nhấn và nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế chau chuốt cho vẻ thanh lịch của căn bếp.

Đơn cử như với thiết kế Tinh Khiết, các nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ những tinh thể muối lấp lánh soi bóng người phụ nữ hiện đại, toả sáng đa diện và biến hoá hoàn hảo. Để làm được điều này, thiết kế sử dụng những đường nét thẳng góc cạnh và kính trong suốt để tạo hiệu ứng thoáng rộng cho gian bếp. BST Bếp thông minh Bespoke được lựa chọn cho bố cục bếp nhờ thiết kế âm tường với bản lề đặc biệt, không chỉ tiết kiệm diện tích mà còn dễ dàng hoà vào không gian bếp. Hội yêu bếp có thể quan sát rõ nhất đặc điểm này thông qua những chiếc Tủ lạnh Samsung Bespoke. Sự kết hợp giữa màu sắc tinh tế, chất liệu cao cấp và thiết kế mang tính thẩm mỹ cao khiến những chiếc tủ lạnh này "sốt" đến mức tại Hàn Quốc, cứ 3 chiếc tủ lạnh Samsung được bán ra thì có 2 chiếc là phiên bản Bespoke.

Đúng với tinh thần tôn vinh bếp đẹp và cho phép người dùng cá nhân hoá không gian nấu nướng của mình, BTS Bếp thông minh Samsung Bespoke đang không ngừng mang đến những sắc màu độc đáo cùng tính năng thông minh cho căn bếp của hàng triệu gia đình Việt. Khi nghĩ về căn bếp trong mơ, hãy tự tin rằng mình có vô vàn lựa chọn sắc màu với những thiết bị Bespoke đầy cá tính này.