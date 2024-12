Màu sắc của năm 2025 - Mocha Mousse xuất hiện trong đời sống như thế nào?

Đây là lần đầu tiên trong suốt 25 năm qua, một sắc thái nâu được vinh danh. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt thú vị, khác biệt hoàn toàn so với những gam màu rực rỡ trước đó như Classic Blue (2020) hay Viva Magenta (2023). Sự lựa chọn này không chỉ phản ánh xu hướng văn hóa hiện tại mà còn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mocha Mousse: Gam màu "little treat culture" - liều thuốc "giải độc văn hóa" làm nổi bật những điều bình dị

Theo tuyên bố chính thức, các chuyên gia màu sắc của Pantone mô tả Mocha Mousse là "sắc nâu dịu dàng mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu". Họ cho biết thêm: "Mocha Mousse, một tông màu nâu ấm áp và phong phú, gợi lên hương vị thơm ngon của cacao, sô cô la và cà phê, đánh thức mong muốn được thư giãn và thoải mái của chúng ta".

Và có lẽ đây cũng là ý nghĩa truyền tải cốt lõi của gam màu của năm 2025 này.

Phó Chủ tịch Viện Màu Pantone, bà Laurie Pressman, cho biết Màu của năm Pantone nhằm nắm bắt tinh thần thời đại và nó cũng được dự định như một liều thuốc giải độc văn hóa.

Có vẻ như đằng sau những màu sắc lấp lánh của sự xa hoa, người ta đang cần một liều thuốc êm dịu để chữa lành và tận hưởng những điều giản đơn của đời thường. Điều này cũng được thể hiện qua trend "little treat culture". Đúng như tên gọi, "văn hóa đãi ngộ nhỏ" ám chỉ đây là lúc bạn cảm thấy mình xứng đáng được mua một thứ gì đó nho nhỏ thưởng cho bản thân, chẳng hạn như một ly cà phê vào buổi sáng khi đi làm hoặc một bữa trưa hảo hạng sau khi hoàn thành đống deadline khó nhằn,...

Trong năm qua, cụm từ "sweet little treat" hay "little treat" đã trở nên phổ biến trên TikTok và Instagram. Người dùng mạng xã hội sử dụng cụm từ này khi tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ, như một phần thưởng, niềm an ủi tinh thần, hoặc đơn giản chỉ vì thích.

Xu hướng "little treat" là cách mọi người thực hành chăm sóc bản thân và tìm kiếm niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ. Mặc dù xu hướng này không phải là nguồn cảm hứng duy nhất cho việc Pantone lựa chọn Màu của năm 2025, nhưng triết lý đằng sau nó lại phù hợp với lý do mà các chuyên gia sử dụng để chọn Mocha Mousse.

Phó chủ tịch Laurie Pressman chia sẻ: "Toàn bộ ý tưởng của văn hóa "little treat" là tìm cách tự nạp năng lượng và nuôi dưỡng bản thân. Đó là việc nâng tầm những điều bình dị hàng ngày, tìm kiếm niềm vui trong những khoảnh khắc giản đơn, dù là những món ăn ngọt ngào hay dạo bước giữa thiên nhiên, những điều chạm đến mong muốn được an ủi của chúng ta".

Trong phong thủy, màu nâu thường được liên kết với yếu tố Thổ. Màu nâu mang lại cảm giác ổn định, an toàn và là màu sắc của đất, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên và sự bền vững. Nó thường được sử dụng để tạo sự cân bằng, vững chãi trong nhà cửa và nơi làm việc, giúp con người cảm thấy thoải mái và yên bình hơn. Màu nâu cũng thường gợi lên sự mạnh mẽ, tin cậy và là màu sắc tốt để tạo điểm nhấn hoặc làm nền cho các sắc màu khác trong không gian sống.

Còn trong Liệu pháp màu sắc, gam màu nâu lại phản ánh nhiều khía cạnh mang tính chất cá nhân hơn. Mặc dù, trong tâm lý học, màu nâu thể hiện cả tích cực lẫn tiêu cực, nhưng nó chủ yếu phụ thuộc vào những trải nghiệm cá nhân, các mối liên hệ văn hóa và thậm chí là sắc thái cụ thể của màu sắc. Và đương nhiên với Mocha Mousse, gam màu này luôn thể hiện những gì yêu thương và chữa lành nhất.

Xu hướng gần gũi với thiên nhiên cũng được thể hiện rõ nét qua sắc nâu Mocha Mousse. Pantone giải thích rằng PANTONE 17-1230 Mocha Mousse là gam màu tôn vinh xu hướng hòa mình với thiên nhiên. Nó "thể hiện sự trân trọng đối với môi trường vật chất xung quanh chúng ta".

Như vậy, màu sắc này phản ánh mong muốn tận hưởng những niềm vui bình dị hàng ngày. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số người dùng lại hài hước so sánh Mocha Mousse với màu bùn đất trên đường phố hay những cánh đồng ẩm ướt.

Mocha Mousse ứng dụng vào cuộc sống như thế nào?

Mocha Mousse là một trong số gần 25.000 sắc thái trong thư viện và bảng hướng dẫn công thức của Viện Màu sắc Pantone. Các chuyên gia tại đây đã phân tích các yếu tố văn hóa, bao gồm thời trang, thiết kế nội thất, tâm lý học và văn hóa đại chúng để lựa chọn ra gam màu đại diện cho năm tới. Kể từ năm 1999, với màu xanh da trời (Sky Blue) là lựa chọn đầu tiên, Pantone đã duy trì truyền thống này suốt 26 năm. Gần đây, Viva Magenta – "một sắc thái khác biệt cho thời đại khác biệt" – là màu của năm 2023, và Peach Fuzz – gam màu gợi lên "sự bình yên và thanh thản" – là màu của năm 2024.

Viện Pantone đã tạo ra năm bảng màu độc đáo có PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, mỗi bảng truyền tải cảm giác và tâm trạng riêng biệt. Trong mỗi câu chuyện về năm màu sắc này, viện cũng đã đưa vào bốn sự hài hòa màu sắc được đề xuất mà mọi người có thể tải xuống và chia sẻ bằng Pantone Connect.

Bảng màu PANTONE 17-1230 Mocha Mousse.

Các chuyên gia dự đoán các xu hướng trong thời trang, thiết kế, công nghệ và nghệ thuật. Dù vậy, thông báo về màu sắc được chọn luôn tạo ra tiếng vang lớn. Năm nay, dường như lấy cảm hứng từ sự mong muốn tìm kiếm sự bình yên giữa thế giới bộn bề, Pantone đã chọn một gam màu gợi lên cảm giác thư giãn.

Sắc nâu đã trở thành xu hướng trong cả thời trang và thiết kế nhà ở trong năm qua, Mocha Mousse vừa mang hơi thở hiện đại vừa mang tính vượt thời gian. Gam màu này dễ dàng tiếp cận hơn so với một số màu nâu đậm, trầm khác cũng đang thịnh hành. Tùy thuộc vào ứng dụng, lớp hoàn thiện và ánh sáng, Mocha Mousse có thể mang đến cảm giác mềm mại với tông hồng ấm áp, hoặc có thể tạo cảm giác đậm đà, gần gũi với đất. Màu của năm 2024 là Peach Fuzz, một màu đào mềm mại, được chọn để truyền tải cảm giác yên bình, tử tế và cộng đồng. Việc lựa chọn màu sắc của Pantone không phải là sự thay đổi hoàn toàn so với năm trước mà là một sự phát triển.

Phó chủ tịch Pressman cho biết khi bắt đầu thảo luận về Màu của năm 2025, họ đã nhận ra rằng: "Chúng ta vẫn đang ở đó. Thế giới vẫn còn rất phức tạp và chúng ta vẫn cần sự nuôi dưỡng để đối mặt với thế giới đó, chúng ta cần cảm thấy được an ủi. Mocha Mousse là việc tiếp tục theo đuổi ý tưởng về sự quan tâm, chia sẻ, cộng đồng và hợp tác".

Không chỉ là một gam màu dự báo xu hướng trong năm mới, Mocha Mousse đã nhanh chóng kết nối và "xâm lấn" vào mọi ngõ ngách của ứng dụng đời sống, từ nội thất, thời trang, thiết bị số,...

Cùng với việc công bố Màu của năm, Pantone đã hợp tác với một số thương hiệu để tạo ra các sản phẩm tiêu dùng với tông màu Mocha Mousse, giúp mọi người dễ dàng đưa gam màu này vào không gian sống.

Sự hợp tác này bao gồm các thiết kế giấy dán tường với Spoonflower và nhiều sản phẩm nội thất từ Joybird với sắc nâu ấm áp, là lựa chọn hoàn hảo cho việc nâng cấp nhà cửa. Giám đốc điều hành Leatrice Eiseman cho biết: "Tôi không thể nghĩ ra căn phòng nào mà bạn không muốn sử dụng màu này". Bà đặc biệt nhấn mạnh phòng tắm là một không gian phù hợp để kết hợp gam màu này, dù là sơn tường màu Mocha Mousse hay kết hợp một số tông màu gỗ ấm áp hoặc các điểm nhấn phù hợp với màu sắc.