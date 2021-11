Mẫu nhí Bảo Hà khoe visual đỉnh cao, thần thái ngày càng cuốn hút

Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng Bảo Hà được xem là một trong hiếm hoi các mẫu nhí thành công và tạo nhiều dấu ấn trong làng thời trang Việt nhiều năm gần đây.

Năm 2020, Bảo Hà chạy show biểu diễn khá nhiều nhưng không sao lãng việc học. Cô bé đã góp mặt ở các chương trình thời trang lớn như: Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, how The Princess của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, show Dear my princess của Chung Thanh Phong, Lễ hội Áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trình diễn sưu tập của nhà thiết kế Lý Quí Khánh tại Đắk Nông, diễn chương trình Rap Việt All Stars...

Tận dụng những kinh nghiệm trải nghiệm thời trang từ khá sớm, Bảo Hà tận dụng được gương mặt để thể hiện cá tính và nét sắc sảo.

Bên cạnh sở hữu chiều cao lý tưởng hơn 1m65 và gương mặt lạnh cùng thần thái hút hồn, phong cách chuyên nghiệp, Bảo Hà không quên công việc chính là vẫn duy trì việc học tập tốt với những thành tích nổi bật.

Bảo Hà đang học một trường quốc tế và luôn giữ thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền, mới đoạt Huy chương đồng Olympic tiếng Anh dành cho khối Trung học cơ sở năm 2021.

Chính vì lưu ưu tiên việc học nên Bảo Hà được gia đình ủng hộ làm nghệ thuật.

Ngoài thời trang, Bảo Hà còn thử sức tham gia webdrama "Đệ nhất kỹ nam" của diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm.