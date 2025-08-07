Mẫu iPhone mà người dùng nên cân nhắc trước khi mua

Từng được Apple giới thiệu từ năm 2012 trên iPhone 5, cổng Lightning một thời là tiêu chuẩn vàng cho các thiết bị di động của hãng. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ tồn tại, Lightning đang dần bước vào giai đoạn thoái trào. Với việc toàn bộ dòng iPhone 15 trở đi đều đã chuyển sang USB-C, đây có thể là thời điểm cuối cùng người dùng nên đầu tư vào chiếc iPhone dùng cổng Lightning, bao gồm cả phụ kiện.

Hiện tại, những dòng iPhone vẫn còn trang bị cổng Lightning chủ yếu là các model ra mắt trước năm 2023, cụ thể gồm: iPhone 14 Series (14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max), iPhone 13 Series (13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max), iPhone 12 Series (12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max), iPhone SE 2020 và 2022, cùng các đời cũ hơn như iPhone 11, XR, XS, X, 8, 7… Tất cả đều dùng cổng Lightning, đồng nghĩa với việc người dùng các thiết bị này vẫn phải gắn bó với một hệ sinh thái phụ kiện riêng biệt, vốn đang dần bị thay thế.

iPhone 14 Pro Max là mẫu iPhone cuối cùng của Apple sử dụng cổng Lightning.

Về cơ bản, Lightning vẫn hoạt động ổn với khả năng sạc nhanh từ iPhone 8 trở lên. Thế nhưng, tốc độ truyền dữ liệu lại là điểm trừ lớn, chỉ đạt mức 480 Mbps tương đương USB 2.0, trong khi USB-C có thể đạt đến 40 Gbps. Với những ai thường xuyên sao lưu ảnh, video hoặc làm việc với tệp nặng, sự khác biệt này là rất rõ ràng.

Không chỉ Apple, nhiều nhà sản xuất phụ kiện cũng đang ngừng hỗ trợ Lightning. Việc tìm mua cáp sạc hoặc phụ kiện tương thích sẽ ngày càng khó hơn. Thậm chí, Apple hiện đã dừng sản xuất các thiết bị mới dùng cổng kết nối này.

USB-C: Tương lai tất yếu của hệ sinh thái Apple

USB-C đang cho thấy quá nhiều lợi thế: Tốc độ vượt trội, sạc nhanh hiệu quả và đặc biệt là khả năng tương thích cao. Một dây cáp USB-C có thể dùng cho điện thoại, máy tính bảng, laptop, thậm chí cả tai nghe. Trong khi đó, Lightning lại ngày càng bị giới hạn và chỉ còn hiện diện trên một số thiết bị cũ.

Nếu đang có ý định nâng cấp iPhone mới, lựa chọn dòng iPhone 15 trở đi với cổng USB-C rõ ràng là bước đi sáng suốt hơn.

Nếu đang có ý định nâng cấp thiết bị Apple, đặc biệt là iPhone, lựa chọn dòng iPhone 15 trở đi với cổng USB-C rõ ràng là bước đi sáng suốt hơn. Mặc dù giá có thể cao hơn so với các thế hệ trước, nhưng về lâu dài, đó là khoản đầu tư xứng đáng, không chỉ vì hiệu suất vượt trội mà còn vì sự thuận tiện trong việc sử dụng phụ kiện chung.

Tất nhiên, nếu chỉ cần sạc đơn thuần hay đồng bộ vài tệp nhỏ, các thiết bị dùng Lightning vẫn đủ dùng. Nhưng trong bối cảnh cả ngành công nghệ đang chuyển dịch sang USB-C, việc gắn bó với Lightning sẽ khiến trải nghiệm công nghệ của bạn kém tối ưu, không chỉ ở tốc độ mà cả tính linh hoạt.