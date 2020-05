Masan Consumer trao tặng 10.000 phần quà cho công nhân các khu công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh

Trước đó, từ ngày 20/4 - 26/04, Masan Consumer cũng đồng hành cùng Trung Tâm Công tác xã hội- giáo dục dạy nghề Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tặng 10.000 suất cơm đầy đủ dinh dưỡng và 300 quà đến bà con lao động tại 08 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một trong nhiều hoạt động mà Tập đoàn Masan cùng các công ty thành viên đãtriển khai ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, các chương trình này có tổng giá trị gần 10 tỷ đồng và sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

10.000 phần quà "chia sẻ yêu thương" được trao trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều công nhân phải nghỉ việc luân phiên, do đó thu nhập giảm hơn so với trước đây. Công nhân trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh đa phần là người từ các tỉnh khác đến làm việc nên cuộc sống gặp không ít khó khăn trong thời gian này. 10.000 phần quà do Masan Cosumer cùng Ban thường vụ Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh trao tặng sẽ kịp thời động viên chia sẻ với những người đang cần sự giúp đỡ, chung tay cùng nhau vượt qua Covid-19.

Mỗi công nhân nhận được 1 phần nhu yếu phẩm gồm gạo và mì ăn liền. Trong dịp này, có 10.000 phần quà được trao tặng, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Là một trong những người lao động được nhận quà từ chương trình hỗ trợ củaMasan Cosumer kết hợp với Ban thường vụ Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh, chị L.Đ.T cho biết, do ảnh hưởng của Covid-19, các đơn hàng hạn chế nên công ty chị giảm giờ làm, thu nhập của công nhân vì vậy cũng giảm 40% so với trước. Ở quê lên Tp. Hồ Chí Minh làm công nhân, chồng chị làm lao động tự do, anh chị có 2 con nhỏ nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

"Thu nhập bị giảm tôi phải tính toán chi tiêu tiết kiệm hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi rất vui, phấn khởi khi được nhận sự quan tâm của Công ty và Thành đoàn, đó là nguồn động viên giúp chúng tôi yên tâm hơn, tiếp tục làm việc, cùng với doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn này", chị L.Đ.T cho biết.

Đại diện Masan Consumer chia sẻ: "Đây là một trong nhiều hoạt động của chương trình "Lan tỏa yêu thương" mà công ty Masan Consumer thường xuyên thực hiện, phối hợp đồng hành cùng các đơn vị cơ quan chức năng với mong muốn được đóng góp để hỗ trợ cho bà con, thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn."

Trước đó, từ ngày 20/4/2020- 26/04/2020, Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan cũng đồng hành cùng Trung Tâm Công tác xã hội- giáo dục dạy nghề Tp.HCM tổ chức tặng 10.000 phần cơm và quà đến bà con lao động tại 08 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 20/4/2020- 26/04/2020, đã trao tặng 10.00 suất cơm suất cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng được trao đến tận tay những người đang cần sự giúp đỡ.

Triển khai đồng thời nhiều hoạt động ủng hộ phòng chống Covid-19 và hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

Từ đầu mùa dịch, Tập đoàn Masan và các công ty thành viên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng chống Covid-19. Theo đó, hàng chục ngàn thùng nhu yếu phẩm đã được trao tặng đến: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, chương trình "Cùng báo Kinh tế & Đô thị chung tay phòng chống dịch Covid-19", chương trình "Gian hàng 0 đồng" ủng hộ công nhân nghèo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, Bộ đội biên phòng Điện Biên và Lai Châu, Cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, các địa phương đang cần sự ủng hộ tại tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Thái Nguyên.…

Tất cả số nhu yếu phẩm trên đều là sản phẩm do Tập đoàn Masan sản xuất như mỳ tôm Omachi, mì tôm Kokomi, phở bò Chin-Su, nước mắm Nam Ngư, thịt mát MEATDeli, xúc xích Ponnie, ngũ cốc ăn sáng B'fast, nước tăng lực vị café Wake Up 247… đã nhanh chóng được chuyển đến ủng hộ cả về tinh thần và vật chất cho các cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế, những người đang gặp khó khăn tại các khu vực cách ly, bệnh viện, vùng biên giới nơi tuyến đầu chống dịch trên cả nước.

Bên cạnh các hoạt động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn Masan cũng phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã trao tặng 700 thiết bị lọc nước tiêu chuẩn, trị giá 1,4 tỷ đồng để giúp nhân dân 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh, phòng chống dịch bệnh. Trong tình hình thiếu nước sạch sinh hoạt đang rất trầm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, đây là hành động rất thiết thực, giúp bà con vơi bớt khó khăn trong mùa hạn hán.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị các chương trình này là gần 10 tỷ đồng và dự kiến sẽ còn tiếp tục thực hiện trong thời gian sắp tới.