Marriott International ký kết hợp tác với Nova Hospitality đưa thương hiệu Fairfield By Marriott tới vùng Đông Nam của Việt Nam

Marriott International chính thức công bố đã ký kết hợp tác với Nova Hospitality, một công ty thành viên của Nova Services, đưa thương hiệu khách sạn Fairfield by Marriott tới vùng biển Đông Nam Việt Nam. Dự kiến khai trương vào tháng 12/2023, khách sạn 300 phòng Fairfield by Marriott Phan Thiet hứa hẹn sẽ mang đến chất lượng dịch vụ tin cậy của thương hiệu Fairfield by Marriott và dịch vụ nồng ấm, thân thiện tới vùng duyên hải Đông Nam của Việt Nam.

Fairfield by Marriott Phan Thiet sẽ là điểm nhấn quan trọng không thể thiếu của dự án Novaworld Phan Thiet – một dự án mới rộng 1000ha nơi được mệnh danh là "Siêu thành phố biển du lịch & sức khoẻ" tại Bình Thuận (Việt Nam), với nhiều dịch vụ như y tế, sức khoẻ, nghiên cứu, kinh doanh, bán lẻ, các trung tâm vui chơi giải trí sẽ đưa nơi đây trở thành điểm đến du lịch biển được yêu thích. Fairfield by Marriott Phan Thiet là một trong sáu khách sạn quốc tế trong quần thể Novaworld Phan Thiet, dự kiến có thể phục vụ số lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến với nơi đây.

"Chúng tôi vui mừng khi thông báo việc ký kết hợp tác khách sạn Fairfield by Marriott Phan Thiet với một đối tác có cùng chung định hướng tương lai là Nova Hospitality. Việc ký kết hợp tác ngày hôm nay đã chính thức đánh dấu kế hoạch mở rộng sự hiện diện của khách sạn và khu nghỉ thuộc Marriott tại những điểm đến mới của Việt Nam" Ông Jakob Helgen, Phó Giám đốc vùng Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar của Marriott International chia sẻ.

Fairfield by Marriott luôn biết cách hỗ trợ và nâng tầm trải nghiệm của khách với Lời hứa của The Fairfield từ chất lượng dịch vụ cho đến chất lượng phòng nghỉ, nếu một du khách không hài lòng với chất lượng dịch vụ, Fairfield sẽ cải thiện lại dịch vụ này. Khách sạn dự kiến sẽ có 300 phòng nghỉ hiện đại và rộng rãi, bao gồm các phòng Gia đình (Family Rooms) với giường tầng. Du khách đến với khách sạn có thể thư giãn bên bể bơi, quầy bar bên bể bơi, phòng tập thể thao, các em bé sẽ được vui chơi và an toàn tại câu lạc bộ trẻ em cùng nhiều lựa chọn ẩm thực đa dạng tại nhà hàng mở cửa cả ngày. Khách sạn với hai phòng đa chức năng sẽ rất phù hợp với các cuộc họp, hội thảo hay các sự kiện xã hội.

Dự kiến sau khi hoàn thành, Novaworld Phan Thiet sẽ là nơi đăng cai tổ chức các giải đấu thể thao quốc tế, bao gồm các giải golf, chạy marathon, các cuộc thi tiếp sức, đấm bốc và các sự kiện UFC, lướt ván diều, các trận đấu bóng đá quốc tế và các giải tennis, đồng thời tổ chức được các sự kiện thời trang, các sự kiện ẩm thực, các liên hoan phim, các buổi hòa nhạc, sự kiện hội thảo của các tập đoàn, và hơn thế nữa.

"Với việc ký kết hợp tác với Marriott International vận hành và quản lý khách sạn Fairfield by Marriott Phan Thiet, là sự khẳng định cho cam kết mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời theo tiêu chuẩn 5 sao của Nova Hospitality. Sự hợp tác này là một phần trong chiến lược của chúng tôi khi chuyển đổi những điểm đến địa phương thành điểm đến thu hút với du khách quốc tế, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ tại địa phương và kỹ năng của nguồn lực lao động nơi đây" Bà Lê Thị Việt Thu, Giám đốc điều hành Nova Hospitality, một công ty thành viên của Nova Service chia sẻ.

Là trung tâm của tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết cách Thành phố Hồ Chí Minh 200km. Với việc khánh thành cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết vào năm 2023 sẽ giảm đáng kể thời gian lái xe tới trung tâm đô thị lớn này, và sân bay Phan Thiết, dự kiến đi vào hoạt động vào năm sau, sẽ thu hút hơn hai triệu lượt khách du lịch bay đến thành phố biển này.

Marriott International hiện đang vận hành và quản lý 16 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam với 8 thương hiệu. Fairfield by Marriott đã ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2021 với Fairfield by Marriott South Binh Duong.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) có trụ sở tại Bethesda, Maryland, Hoa Kỳ và bao gồm danh mục hơn 8.100 bất động sản dưới 30 thương hiệu hàng đầu trải dài tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Fairfield by Marriott được thành lập dựa trên các nguyên tắc của dịch vụ đáng tin cậy và lòng hiếu khách nồng hậu, thân thiện, lấy cảm hứng từ tên gọi của thương hiệu, vốn được lấy cảm hứng từ khu nghỉ dưỡng của gia đình Marriott, Fairfield Farm. Với thiết kế hiện đại và hưng phấn, thương hiệu cho phép du khách được duy trì các thói quen trong khi đang đi du lịch. Fairfield cung cấp các phòng và suite được thiết kế chu đáo, với các khu vực sinh hoạt, làm việc và ngủ nghỉ chất lượng. Với hơn 1.230 khách sạn tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, Fairfield tự hào là thành viên của Marriott Bonvoy®, chương trình du lịch toàn cầu của Marriott International.