Marriott International dự kiến khai trương khách sạn thứ 1000 tại khu vực vào năm 2022

Marriott International đã thông báo kế hoạch mở rộng danh mục khách sạn và khu nghỉ dưỡng của tập đoàn tại Châu Á – Thái Bình Dương. Theo dự kiến vào cuối năm 2022, tập đoàn sẽ ra mắt khách sạn thứ 1000 tại khu vực, và khai trương gần 100 khách sạn mới. Với những trải nghiệm du lịch độc đáo và riêng biệt, Marriott International cam kết đem đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, chủ sở hữu và cộng đồng.

Ông Craig S. Smith, Chủ tịch tập đoàn Marriott International thị trường Quốc tế cho biết: "Tôi rất hài lòng với kết quả tăng trưởng của chúng tôi tại Châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2021. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các chủ sở hữu trong suốt hai năm vừa rồi để vượt qua những thách thức do đại dịch mang lại, cùng thích ứng nhanh chóng và sau đó phát triển.

Năm ngoái, chúng tôi đã ký kết trung bình hai thoả thuận mỗi tuần tại 13 thị trường khác nhau trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong năm nay, chúng tôi mong đợi tiếp tục thúc đẩy nhu cầu và sự tăng trưởng.

Điều này minh chứng cho tài năng của đội ngũ luôn cam kết vận hành công việc xuất sắc của chúng tôi, và mối quan hệ đặc quyền với khách hàng mà chúng tôi đang phục vụ, cũng như việc vinh hạnh hợp tác kinh doanh với các chủ sở hữu, các bên nhận nhượng quyền và đối tác mà chúng tôi đang triển khai."

Sự tương đồng về các nhận định gần đây về các xu hướng chính định hình sự phát triển của ngành dịch vụ khách sạn từ tập đoàn đã thôi thúc Marriott phát triển đột phá hơn trong khu vực tại Châu Á – Thái Bình Dương.

Nhu cầu xa xỉ tiếp tục bùng nổ tại Đại lục Trung Quốc

Theo nghiên cứu của ILTM Châu Á – Thái Bình Dương, cộng đồng dân cư giàu có của Đại Trung Quốc (gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan) đóng góp một nửa tổng chi tiêu dành cho vé máy bay và cơ sở lưu trú tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Những du khách giàu có tại Đại lục Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm những chuyến du lịch hạng sang ở những điểm đến mới và thịnh hành.

Quốc gia đóng góp lớn cho sự phát triển của tập đoàn khi chiếm hơn nửa số khách sạn sang trọng được dự kiến ra mắt trong năm 2022 của Marriott tại Châu Á – Thái Bình Dương. Ritz-Carlton Reserve dự kiến sẽ mở rộng danh mục thương hiệu được chú trọng của mình tại Đại lục Trung Quốc, ra mắt khách sạn độc đáo hiếm có tại thung lũng Cửu Trại Câu lịch sử vào cuối năm nay. Những khách sạn được dự kiến khai trương khác bao gồm JW Marriott Changsha và W Macau – Studio City.

Nhu cầu giải trí mở lối cho sự phục hồi của Du lịch

Nghiên cứu của Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC) cho thấy nhu cầu du lịch giải trí đang bùng nổ với tốc độ ngày càng nhanh. Trong năm 2022, khu nhu cầu giải trí tiếp tục tăng cao hơn so với chuyến đi công tác kết hợp du lịch, Marriott sẵn sàng tăng cường sự hiện diện của thương hiệu trên một số điểm du lịch giải trí.

Tại Hàn Quốc, tập đoàn dự kiến sẽ mang thương hiệu JW Marriott đến Jeju với việc khai trương JW Marriott Jeju Resort & Spa vào tháng 5 năm 2022. Trong khi đó, W Sydney dự kiến khai trương vào cuối năm 2022 sẽ đánh dấu khách sạn W thứ 3 tại nước Úc.

Xu thế du lịch hướng chăm sóc sức khoẻ và trị liệu tinh thần đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều du khách, Westin Hotels & Resorts – thương hiệu chăm sóc sức khoẻ hàng đầu của tập đoàn dự kiến sẽ ra mắt hai khách sạn tại Yokohama và Cam Ranh trong năm 2022.

Các khách sạn mang dịch vụ chọn lọc trụ vững vị thế tại Châu Á – Thái Bình Dương

Danh mục khách sạn mang dịch vụ chọn lọc của Marriott như Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Four Points by Sheraton, AC Hotels và Moxy Hotels, đang được thúc đẩy tăng trưởng với vô vàn tiện nghi và dịch vụ hữu ích.

Tại Đại lục Trung Quốc, việc khai trương các khách sạn mang dịch vụ chọn lọc sẽ làm phong phú hơn nữa các lựa chọn du lịch dành cho khách hàng, mang đến rất nhiều trải nghiệm đa dạng tại các điểm đến mới nổi tại quốc gia này. Four Points by Sheraton dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với kế hoạch khai trương 5 khách sạn mới trong năm, trong khi Moxy Hotels dự đoán sẽ tiếp tục lan toả tinh thần vui tươi của thương hiệu tại các điểm đến như Tô Châu và Tây An.

Bên ngoài Trung Quốc, tập đoàn dự kiến sẽ ra mắt thương hiệu AC Hotels tại Hàn Quốc với AC Hotel Seoul Gangnam và tại Úc với AC Hotel Melbourne Southbank. Tại Nhật Bản, Fairfield by Marriott dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của thương hiệu với 6 khách sạn mới được lên kế hoạch khai trương trên khắp Nara, Hokkaido và Hyogo dọc theo các trạm ven đường "Michi-no-Eki" nhằm "hồi sinh" điểm tham quan địa phương và điểm đến đồng quê mang vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước.

Marriott Bonvoy xây dựng kết nối với các thành viên

Marriott nỗ lực truyền cảm hứng cho những chuyến du lịch và thắt chặt kết nối với hơn 55 triệu thành viên của Marriott Bonvoy trong khu vực. Trong năm 2021, Marriott Bonvoy đã giới thiệu một số sáng kiến:

- "Good Travel with Marriott Bonvoy" khởi đầu cho khát vọng của tập đoàn trong việc cung cấp những trải nghiệm du lịch có ý nghĩa. Chương trình sẽ được mở rộng trong năm 2022 với vô vàng các trải nghiệm có định hướng tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong khu vực.

- Marriott Bonvoy đã ra mắt hai thẻ tín dụng đồng thương hiệu tại Hàn Quốc: Marriott Bonvoy® The Best Shinhan Card và Marriott Bonvoy® The Classic Shinhan Card, cung cấp cho khách du lịch những phương thức nhận điểm thưởng mới mới thông qua chi tiêu hàng ngày.

- Tập đoàn cũng đã hợp tác chiến lược với Rakuten để kết nối các thành viên của Rakuten với những trải nghiệm tuyệt vời của Marriott Bonvoy.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn sau để xem video các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Marriott dự kiến khai Trương tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2022.

https://afamily.vn/marriott-international-du-kien-khai-truong-khach-san-thu-1000-tai-khu-vuc-vao-nam-2022-20220216171019547.chn