Marriott Bonvoy ra mắt chuỗi phim ngắn du lịch ấn tượng

Marriott Bonvoy - Chương trình du lịch từng đoạt nhiều giải thưởng của Marriott International, vừa ra mắt chiến dịch mới ở Châu Á Thái Bình Dương mang tên "Here" nhằm đánh dấu sự trở lại của du lịch. Chiến dịch được xây dựng dựa trên khẩu hiệu toàn cầu "Where Can We Take You" (Tiếng Việt: Nơi nào chúng tôi có thể đưa bạn đến) của Marriott Bonvoy và là biểu tượng cho sự chân thật với những khoảnh khắc nhỏ, được yêu thích, nhưng cũng thường bị bỏ lỡ bởi du khách.

"Du lịch có thể là tận hưởng các điểm đến yêu thích và thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng đẳng cấp thế giới hoặc khám phá ẩm thực địa phương, với những món ăn đường phố đặc trưng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy du lịch còn được tạo nên từ những khoảnh khắc đáng nhớ." Bart Buiring, Trưởng Văn phòng Kinh doanh và Tiếp thị của Marriott International tại Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ. "Chiến dịch mới của chúng tôi đem đến nguồn cảm hứng khám phá những điểm đến châu Á đầy thú vị cho mọi du khách, khi du lịch đang dần mở cửa trở lại. Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp rằng niềm vui của những chuyến du lịch không chỉ được khắc họa giống như một bức tranh hoàn hảo mà ngay cả trong những khoảnh khắc chân thực và tự nhiên nhất cũng sẽ tạo nên kỷ niệm đẹp, đáng nhớ. Tất cả sẽ khiến bạn muốn quay trở lại cho chuyến du lịch tiếp theo."

Được phối hợp sản xuất cùng công ty sáng tạo The Secret Little Agency có trụ sở tại Singapore, "Here" là những thước phim ngắn vui tươi và chân thực, quay lại hành trình khám phá kỳ thú trên khắp Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và New Zealand với thông điệp về sức hút mạnh mẽ của du lịch qua những khoảnh khắc giản dị như những chuyến đi với bạn bè, với gia đình.

Ý tưởng của chiến dịch gắn liền với các biểu tượng đặc trưng của các điểm đến như ruộng bậc thang xanh mướt tại Bali, hay không gian lễ hội Holi rực rỡ, sôi động ở Ấn Độ. Marriott Bonvoy hướng tới mời gọi các du khách đến với những chuyến du lịch tiếp theo và thả mình trong không khí náo nhiệt của những khoảnh khắc trong chuyến đi.

Chiến dịch hiện đang được triển khai và sẽ phát sóng từ hôm nay trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc) bằng phương tiện truyền thông kỹ thuật số, các phương tiên quảng cáo ngoài trời và trên nhiều kênh truyền thông khác nhau tại Ấn Độ.

Những đoạn phim và hình ảnh của chiến dịch cũng đồng thời được trình chiếu ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm Sân bay Gimpo của Seoul, Ga tàu điện ngầm Shibuya nhộn nhịp của Tokyo, Ga Trung tâm của Melbourne, các chương trình giải trí trên chuyến bay cũng như trên các kênh xã hội và kỹ thuật số chọn lọc.

Khách du lịch được mời tham gia cuộc trò chuyện và kết nối với nhau bằng cách chia sẻ những kỷ niệm của họ qua hashtag #TravelMakesUs trên Instagram và TikTok. Để biết thêm thông tin về Marriott Bonvoy hoặc đăng ký làm thành viên miễn phí, hãy truy cập tại đây.

Marriott Bonvoy cung cấp dịch vụ khách sạn nổi tiếng tại những điểm đến đáng nhớ trên thế giới, với 30 thương hiệu phù hợp với mọi loại hành trình. Thành viên có thể tích điểm khi lưu trú tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng, bao gồm các khu nghỉ dưỡng trọn gói và dịch vụ cho thuê nhà cao cấp, và thông qua các giao dịch mua hàng ngày bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu.

Các thành viên có thể đổi điểm để có được những trải nghiệm bao gồm các kỳ nghỉ trong tương lai, Marriott Bonvoy Moments hoặc thông qua các đối tác để nhận các sản phẩm sang trọng từ Marriott Bonvoy Boutiques. Để đăng ký miễn phí hoặc để biết thêm thông tin về Marriott Bonvoy, hãy truy cập marriottbonvoy.com.