Marriott Bonvoy hợp tác cùng Vietnam Airlines, mang tới nhiều quyền lợi dành riêng cho hội viên LotusMiles

Theo thỏa thuận đối ứng này, bốn triệu thành viên của LotusMiles sẽ nhận lời mời tham dự Marriott Bonvoy, mở ra rất nhiều đặc quyền như mức giá đặc biệt, Wi-Fi miễn phí và dịch vụ nhận phòng qua ứng dụng trên điện thoại khi lưu trú tại bất kỳ khu nghỉ nào của Marriott trên toàn thế giới. Điểm thưởng tích luỹ trong mỗi lần lưu trú có thể được quy đổi ngay lập tức thành các dịch vụ như đồ uống cocktail, các bữa ăn, trải nghiệm Spa, ... hoặc tích đủ điểm để đổi lấy một đêm nghỉ miễn phí.

Để chào mừng sự hợp tác này, một chương trình khuyến mãi độc quyền từ Marriott Bonvoy đã được ra mắt! Hội viên LotusMiles đăng ký gia nhập Marriott Bonvoy sẽ được giảm 15% mức giá trên gói giá phòng đã bao gồm ăn sáng "Stay for Breakfast" tại 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng Marriott tại Việt Nam, bao gồm: Sheraton Hanoi Hotel; JW Marriott Hanoi; Renaissance Riverside Hotel Saigon; Le Méridien Saigon; Sheraton Saigon Hotel & Tower; Fairfield by Marriott South Binh Duong; Four Points by Sheraton, Danang; Sheraton Grand Danang Resort & Spa; Sheraton Nha Trang Hotel & Spa; JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Ưu đãi hấp dẫn này áp dụng cho những lần đặt phòng từ ngày 1/11/2021 đến ngày 15/3/2022, và lưu trú trước ngày 31/3/2022.

LotusMiles cũng hứa hẹn mang đến vô số các dịch vụ ưu tiên khác như: sử dụng phòng chờ sân bay, chỗ ngồi ưu tiên, tặng điểm thưởng dặm bay khi đặt vé trực tiếp, khuyến mãi dành cho đối tác và hơn thế nữa.

Marriott International hiện đang vận hành 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Việt Nam, bao gồm sáu thương hiệu hàng đầu trong ngành và sáu điểm đến đa dạng, từ các thành phố sôi động như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các khu nghỉ dưỡng biển ở Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, cũng như trung tâm kinh tế trọng điểm tại Bình Dương.

Để tìm hiểu thêm về Marriott International và Marriott Bonvoy, vui lòng truy cập www.marriott.com.

Về Marriott International

