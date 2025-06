Manulife, Dai-ichi Life, AIA, Generali,... đồng loạt thông báo dừng triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ theo quy định mới

Generali Việt Nam vừa thông báo dừng triển khai một số sản phẩm bảo hiểm từ ngày 1/7/2025 nhằm tuân thủ quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Danh sách sản phẩm dừng triển khai gồm: sản phẩm chính VITA – Sống Tự Tin, VITA – Sống Lạc Quan, VITA – Đầu Tư Như Ý, VITA – Cho con, VITA Doanh Nghiệp Như Ý, VITA – An Vui Như Ý, VITA – Điểm Tựa Ngày Mai và các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đính kèm.

Theo Generali, việc điều chỉnh danh mục sản phẩm là một hoạt động thường xuyên nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu pháp lý hiện hành và nâng cao trải nghiệm Khách hàng.

Theo thông báo, có một số cột mốc quan trọng khách hàng cần lưu ý bởi sự thay đổi trên.

Ngày 30/06/2025 là ngày cuối cùng Generali nhận Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) cho các sản phẩm ngừng triển khai kể từ ngày 01/07/2025.

Đối với các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đã nộp và đóng đủ phí tạm tính trước ngày 01/07/2025, Generali vẫn sẽ tiếp nhận hoàn tất các yêu cầu thẩm định theo thời gian trong Thư báo gửi khách hàng.

Các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm sẽ tự động hủy sau ngày 15/07/2025, nếu chưa hoàn tất các yêu cầu thẩm định.

Với các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nộp thành công nhưng chưa đóng đủ phí bảo hiểm tạm tính trước ngày 01/07/2025 sẽ tự động hủy. Generali sẽ gửi thư thông báo và hoàn trả khoản phí bảo hiểm đã đóng (nếu có) cho các trường hợp này.

Đối với yêu cầu tham gia thêm (các) sản phẩm bổ trợ và/hoặc (các) Quyền lợi bảo hiểm mở rộng (sản phẩm bán kèm) thuộc danh sách sản phẩm bảo hiểm ngừng triển khai, các Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) có hiệu lực trước ngày 01/07/2025 và đang trong 21 ngày cân nhắc, khách hàng vẫn có thể gửi yêu cầu tham gia thêm sản phẩm bán kèm. Với HĐBH đã qua 21 ngày cân nhắc, Generali sẽ tiếp nhận yêu cầu nếu Ngày kỷ niệm tháng tiếp theo của Hợp đồng trước ngày 01/07/2025.

Dai-ichi Life cũng thông báo ngừng triển khai một số sản phẩm bảo hiểm khai thác qua kênh đại lý truyền thống, áp dụng từ ngày 01/07/2025.

Các sản phẩm dừng triển khai gồm: các sản phẩm chính bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Song Hành, bảo hiểm Liên kết đơn vị An Thịnh Đầu Tư, An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện, Sản phẩm bảo hiểm hưu trí An Nhàn Hưu Trí, Sản phẩm bảo hiểm hưu trí Hưng Nghiệp Hưu Trí, Ichi Care, Ichi An Tâm; và các sản phẩm bảo hiểm bán kèm như BH Tai nạn cao cấp, BH Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện, BH Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện trả trước,...

Từ ngày 01/07/2025 trở đi, công ty sẽ không tiếp nhận và từ chối xử lý các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới và yêu cầu tham gia bổ sung các sản phẩm bán kèm đã ngừng triển khai. Đối với các Hợp đồng đã phát hành trước ngày 01/07/2025, các quyền lợi và sản phẩm đã được chấp thuận trước thời điểm này vẫn tiếp tục có hiệu lực và được thực hiện theo Quy tắc và Điều khoản tương ứng.

Tương tự, AIA, Manulife, Chubb Life…cũng phát đi thông báo chính thức về việc ngừng triển khai một số sản phẩm bảo hiểm từ ngày 1/7/2025.

Được biết, động thái này nhằm đáp ứng quy định mới tại nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, tại Điều 102. Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư, Điểm a, Khoản 2 quy định: Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm quyền lợi tử vong và quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Theo đó, từ 1/7/2025, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chỉ được bao gồm quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, không được gộp chung hoặc đính kèm các quyền lợi bổ sung như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, viện phí....