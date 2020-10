Mang thiên nhiên chảy tràn trong từng khoảnh khắc sống

Nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới đã khẳng định tầm quan trọng của không gian sống đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của con người. Chẳng hạn, các nhà khoa học Hà Lan nhận ra rằng những người sống gần thiên nhiên sẽ có tỷ lệ mắc các chứng bệnh nghiêm trọng như trầm cảm, lo âu, bệnh tim, tiểu đường, hen suyễn, đau nửa đầu… thấp hơn những người không có không gian xanh bao quanh. Đồng thời, các tiện ích như công viên, sân thể thao, đường đi bộ ven hồ, sân vườn… được chứng minh là giúp khuyến khích các cư dân hoạt động thể chất, thư giãn, từ đó làm giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe.

Theo đó, một nơi an trú lý tưởng cần thỏa mãn 5 yếu tố cơ bản về mật độ dân cư, sự giao hòa với thiên nhiên, quần thể tiện ích "tất cả trong 1", cảm giác thư thái trong từng khoảnh khắc sống, và đảm bảo an toàn cho người già và trẻ em.

Và những người khao khát giá trị sống bền vững và khác biệt trong một không gian sống chuẩn mực như thế đã tìm thấy mong muốn của mình tại Diamond Centery – một tuyệt tác hoàn mỹ trong từng chi tiết của Gamuda Land, nhà kiến tạo đô thị hàng đầu từ Malaysia.

Mật độ dân cư tối ưu

Diamond Centery được ví như trái tim của khu đô thị Celadon City - nơi có mật độ cây xanh trên đầu người là 12,4m2, cao gấp 7,75 lần so với mật độ trung bình toàn thành phố là 1,6m2. Tỷ lệ này lớn hơn nhiều so với khuyến cáo của tổ chức WHO là 9m2, và cao hơn hẳn so với chỉ tiêu bình quân đất tối thiểu 8m2 theo quy chuẩn xây dựng tại Việt Nam.

Mật độ xây dựng thấp cho phép mang lại nhiều mảng xanh yên bình, và không gian riêng tư, an toàn cho cư dân. Đây cũng trở thành một tiêu chí quan trọng cho thấy đẳng cấp của một dự án bất động sản hạng A tại TP.HCM.

Tận hưởng trọn vẹn mảng xanh yên bình ngay tại chính không gian sống của bạn với Diamond Centery

Thiên nhiên chảy tràn trong từng không gian sống

Diamond Centery dành tặng cho cư dân không gian sống lý tưởng theo phong cách resort, hài hòa các yếu tố bầu trời, mặt nước và cây xanh. Từ lối vào sang trọng đến cảnh quan, kiến trúc công trình đều được lấy cảm hứng từ các yếu tố thân thiện thiên nhiên như nước, gỗ và cát.

Mặt khác, mỗi ngôi nhà đều được thiết kế thông minh và khoáng đạt, hài hòa với thiên nhiên. Chẳng hạn, hầu hết các căn hộ đều có ban công đôi và cửa kính lớn kéo dài đến sát trần để nắng gió nhẹ nhàng gõ cửa mỗi sớm mai, đón luồng sinh khí xanh len lỏi vào từng góc nhà và thu trọn cảnh quan tuyệt đẹp vào tầm mắt mở ra không gian an trú đầy thi vị.

Mở tầm mắt thu trọn cảnh quan yên lành với hàng cọ mang đậm màu sắc của biển ngay tại nhà với Diamond Centery

Gom cả thế giới trong tầm tay

Mỗi ngày tại Diamond Centery, cư dân không chỉ được hít thở bầu không khí trong lành, mà còn được chăm sóc cả tinh thần và thể chất một cách trọn vẹn với chuỗi tiện ích ấn tượng của một resort đích thực: từ thỏa niềm đam mê với môn thể thao quý tộc tại Câu lạc bộ golf Royal Centery, thưởng thức ẩm thực chuyên nghiệp tại gia ở Chef’s Choice Kitchen, đến nhâm nhi một ly vang thơm nồng ở Lifestyle Lounge.

Các tiện ích khác như trường học, bệnh viện, siêu thị… cũng được đầu tư để đáp ứng các nhu cầu sống tiện nghi trên mọi phương diện của cư dân nơi đây.

Diamond Centery – chăm chút cho bạn và gia đình trọn vẹn từng khoảnh khắc sống với hệ tiện ích toàn diện đẳng cấp

Nghỉ dưỡng chuẩn resort mỗi ngày

Sau những mệt mỏi, căng thẳng của một ngày làm việc, về với căn hộ Diamond Centery, cư dân như bước về thiên đường nghỉ dưỡng của riêng mình, hưởng thụ sự tiện lợi đến từ những dịch vụ cao cấp theo từng nhu cầu riêng biệt.

Bạn có thể lựa chọn tìm đến sự an yên trong nội tại khi dạo mát trên đường chạy bộ, khu vườn chân mây, tận hưởng các liệu pháp chăm sóc đặc biệt tại spa để cân bằng từ trong ra ngoài… hay ghi lại những khoảnh khắc thư giãn đáng nhớ cùng gia đình ở rạp chiếu phim ngoài trời, hoặc bờ cát nhân tạo.

Không gian an toàn cho cả nhà

Tất cả căn hộ Diamond Centery được quy hoạch khoa học, thông minh, tạo nên không gian sống sang trọng riêng tư tuyệt đối nhờ hàng rào an ninh đa lớp, các hệ thống như phân luồng giao thông tối tân, thiết bị phòng chống cháy thông minh… Tất cả mở ra một khuôn viên an toàn và thân thiện cho tất cả các thành viên trong gia đình ở mọi độ tuổi.

