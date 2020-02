Mang thai hơn 6 tháng người mẹ đau đớn phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo buộc phải sinh non, con gái sinh ra chỉ nặng 7 lạng thoi thóp giành giật sự sống từng ngày

Mẹ hư thận, con sinh non

Vừa qua cơn nguy kịch sau khi sinh non lại vừa phải gồng mình chống chọi với căn bệnh hư thận hành hạ nhưng chị Nguyễn Thị Hiền (38 tuổi, ngụ xóm 5, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) lại không thôi lo lắng cho đứa con non yếu vừa mới chào đời, đang thoi thóp giành giật sự sống từng ngày trong bệnh viện.

Chị Hiền phát hiện mắc bệnh hư thận khi đang mang thai.

Không đủ sức để đi gặp con, bàn tay chị Hiền cầm khư khư chiếc điện thoại. Cứ vài chục phút chị lại điện hỏi người thân về tình hình sức khỏe của con gái mình. Dù đã dặn lòng vừa sinh xong không được khóc nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhưng cứ mỗi lần nghe ai đó nói về con, khuôn mặt chị lại nhòa lệ.

Bé gái phải sinh non ở tháng thứ 6, chỉ nặng 7 lạng.

Mang thai đến tháng thứ 6, chị Hiền phát hiện có những biểu hiện bất thường như phù chân tay, tăng cân đột ngột, khó thở, bụng to bất thường, căng cứng. Đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ khuyên nhập viện gấp vì hội chứng hư thận. Chỉ 2 ngày sau đó (tức ngày 4/2/2020) chị Hiền sinh non.

"Vợ tôi nhập viện được 2 ngày thì dọa sẩy thai, bác sĩ đã cố gắng giữ thai nhi lại nhưng không được. Con gái tôi phải sinh non ở tháng thứ 6, chỉ nặng 7 lạng, nhỏ bằng nắm tay, nhìn xót xa lắm.

Sau sinh, vợ tôi băng huyết, phải cấp cứu suốt nhiều giờ đồng hồ mới qua khỏi. Còn con gái tôi đang phải chăm sóc đặc biệt, không biết sẽ như thế nào?", anh Nguyễn Cảnh Tân (42 tuổi, chồng chị Hiền) lo lắng chia sẻ.





Đứa trẻ sinh non đang giành giật sự sống từng ngày trong bệnh viện. Chị Hiền cầu xin mọi người cho con một cơ hội sống.

Hiện chị Hiền đang được chăm sóc tại phòng 111, khoa nội thận, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Con gái chị đang được chăm sóc tại hoa hồi sức cấp cứu sơ sinh, bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

"Nếu phải lựa chọn, tôi xin nhường sự sống lại cho con"

Đã 13 ngày trôi qua kể từ ngày con chào đời, vợ mắc trọng bệnh cũng là chừng ấy thời gian, anh Tân sống trong lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Một mình anh vừa chạy tới chạy lui hai bệnh viện để chăm sóc, ngóng trông tình hình sức khỏe của vợ con, vừa lo cho đàn con nheo nhóc ở quê nhà, chạy vạy khắp nơi vay mượn để có tiền tiếp tục chạy chữa cho vợ, cứu sống con.

"Ngoài đứa mới sinh, vợ chồng tôi còn 4 đứa con nhỏ ở nhà. Đứa lớn nhất 16 tuổi đã phải nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn. Đứa thứ 4 mới 5 tuổi nhưng lại mắc bệnh động kinh ngay từ khi mới lọt lòng.

4 đứa con thơ của chị Hiền ở quê nhà hàng ngày ngóng trông mẹ về.

Bé Ánh (con thứ 4 của chị Hiền) bị bệnh động kinh. Mỗi năm bé Ánh lên cơn động kinh hàng chục lần.

Sinh con đã 13 ngày rồi nhưng tôi chưa có cơ hội nhìn thấy mặt con. Chỉ cầu mong con khỏe mạnh để được sống bình an như bao đứa trẻ khác. Bản thân tôi mắc bệnh hiểm nghèo như thế này không biết còn sống được bên con được bao lâu nữa", chị Hiền trải lòng trong tiếng nấc nghẹn.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào hơn một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, ai thuê cuốc đất, phu gạch, bơm thuốc trừ sâu, phụ hồ... vợ chồng chị Hiền cũng nhận làm để kiếm thu nhập. Dù được tiếng siêng năng, cần cù nhưng kinh tế gia đình chị Hiền luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, là hộ nghèo triền miên của xã.

Gia đình chị Hiền thuộc hộ nghèo triền miên của xã.

Căn nhà của gia đình chị Hiền nằm dưới chân một ngọn núi.

Từ ngày chị Hiền phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, sinh non, gia đình như lâm vào bước đường cùng. Họ phải nhờ anh em họ hàng vay mượn khắp nơi để có cơ hội cho hai mẹ con bám trụ lại bệnh viện, tiếp tục giành giật sự sống.

"Đau đớn thế nào tôi cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Tôi chỉ sợ chết. Nếu tôi chết rồi thì đàn con tôi sẽ sống như thế nào đây? Chúng còn quá nhỏ dại.

Nhưng nếu phải lựa chọn, tôi xin nhường sự sống lại cho con. 13 ngày qua kể từ lúc chào đời, con tôi đã rất mạnh mẽ để giành sự sống từng ngày. Cúi xin mọi người nắm lấy tay con tôi, cho con một cơ hội sống, để tôi có cơ hội được nhìn thấy con", chị Hiền cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.

Sự sống của đứa trẻ sinh non rất mong manh trong khi người mẹ lại đang mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình chị Hiền bị dồn vào cảnh khó khăn, cần lắm sự chung tay chia sẻ của độc giả xa gần.