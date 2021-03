Mặn mòi và ngọt ngào như chuyện đàn ông vào bếp với nước chấm 3 Miền

Chỉ cần xem những bài thi gửi về cuộc thi "3 Miền – Tay nấu yêu thương" do Nước chấm 3 miền tổ chức mới thấy đàn ông Việt hiện đại vừa khéo tay lại giỏi nâng niu, tôn trọng "mái" nhà mình nhiều như thế nào. Đúng là đường dài mới biết ngựa hay, cuộc thi càng về cuối càng lộ diện nhiều cao nhân yêu mẹ, yêu vợ, yêu con... mà chia sẻ nào cũng mùi mẫn và dài như một thiên tình sử vậy.

Bữa cơm ăn liền đong đầy tình yêu của bố

Bố của Phương Thảo rất ít khi được vào bếp vì bị cả gia đình "cấm vận" do năng khiếu nấu ăn trời phú với các tác phẩm kinh điển như: thịt kho bóng đêm, canh mặn như mắm, rau hầm thành cháo... Nhưng 8/3 ông quyết định vùng lên và sau vài tiếng loảng xoảng thì "bùm", mâm cơm trên xuất hiện. Tài năng có hạn nhưng tình cảm của bố thì vô biên. Cứ đọc chia sẻ của Thảo sẽ rõ:

"Bố bảo lí do nấu mâm cơm này vì muốn nhắn với mẹ con rằng dù bố không xuất chúng nhưng bố sẽ luôn sát cánh cùng mẹ con, cố gắng nhất có thể. Với mình bữa cơm ăn liền mà chất lượng 5 sao á".

Hậu sinh khả úy: Bữa cơm ngon miệng đẹp mắt từ cậu sinh viên năm 2

Tài khoản Anni Vo khoe cậu cháu trai đầy tự hào: "Chiều nay đi làm về đã thấy một mâm cơm thịnh soạn. Cháu bảo nay con nấu mấy món đãi cả nhà nhân dịp 8/3. Khỏi phải nói cả nhà có một bữa cơm ngon và vui như thế nào".

Nhìn món ăn là biết anh chàng này đẹp trai rồi. Ai muốn ăn ngon thì nhanh inbox đi ạ!

Chồng nhà người ta: Yêu vợ là chính, thi nấu ăn là phụ mà nhận bão like

Chồng nhà người ta không bao giờ khiến tôi thất vọng: Khéo tay, tình cảm dạt dào với chia sẻ gần 700 chữ. Bảo sao nhận ngay bão like. Xin được trích những lời vàng ngọc của anh bằng vài dòng ngắn ngủi:

"8/3 anh không có gì ngoài đoá hoa từ nấm kim châm, mì 3 Miền sốt cà chua và cánh gà chiên cùng nước chấm 3 Miền em thích. Tặng em thêm bài thơ anh sáng tác vội khi nấu ăn thay lời muốn nói nhé!".

Nói chung là, ờ mây zing, gút chóp anh Quang Van ạ!

30 năm đôi tay ta đồng hành

Kết hôn được 30 năm, cũng chẳng phải lần đầu tiên ba vào bếp, nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt hơn các ngày đặc biệt khác. Ba và mẹ yêu nhau từ thời còn là các cô, các cậu đôi mươi, đôi bàn tay kết lại xây dựng tổ ấm, rãi rầu nắng mưa nuôi 2 chị em tôi ăn học. Dù trải qua bao khó khăn nhọc nhằn, đôi bàn tay đó vẫn đan chặt không rời. Ngày 8/3, ba vào bếp và tặng mẹ đôi vần thơ:

"Đôi tay anh trước em sau

Để anh vào bếp trao nhau ngọt ngào

Món ngon dẫu chẳng sơn hào

Tặng em hương vị tự hào từ anh"

Duyên do trời se, phận do trời tạo. Nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên

Được vợ khen "Chăm sóc bình lặng ngọt ngào/ Siêng năng nhè nhẹ chồng em yêu này", ông xã Hữu Nam vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh đã làm vợ yêu hài lòng, nhưng anh lo vì anh biết mình càng phải cố gắng hơn nữa để gia đình ta luôn ấm áp yêu thương. Chỉ trong 30 phút là món ăn hấp dẫn đã sẵn sàng. Thịt xào cơm trắng kết hợp với nước chấm 3 Miền hòa quyện vào nhau, cùng với đĩa rau củ tươi xanh, món ăn vừa đậm đà vừa thơm ngon. Anh xã "quốc dân" còn chia sẻ thêm: "Duyên do trời se, phận do trời tạo. Nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên. Anh biết anh không hoàn hảo. Nhưng anh sẽ cố gắng tất cả vì em và gia đình của chúng ta. Anh chỉ mong tình yêu ấy sẽ mãi bền vững như chiếc nhẫn ta trao nhau, không bao giờ tan biến. Em nhé!"

Hàng trăm bài dự thi chất lượng đã được gửi về, với nội dung hấp dẫn, mới mẻ mang giá trị tinh thần cao, cuộc thi "3 Miền - Tay nấu yêu thương" do Nước chấm 3 Miền tổ chức nhanh chóng trở thành "hot trend" trên mạng xã hội những ngày qua. Cùng điểm thêm 1 số bài dự thi chất lượng dưới đây:

Tài khoản Facebook Nguyễn Thông chia sẻ: Tình cờ lướt facebook thấy cuộc thi ‘ 3 Miền - Tay nấu yêu thương" ý nghĩa quá, nên đã mạnh dạn tham gia cũng là mang đến món quà bất ngờ dành tặng mẹ và vợ yêu – những người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình. Đúng như ý nghĩa và giá trị cuộc thi mang lại, không cần quá cầu kì mà chỉ cần đủ đầy yêu thương. Món ăn mình làm đơn giản chỉ là bún cuộn với nhiều sắc màu và đậm vị yêu thương: vị ngọt của xoài, vị thơm của dứa, vị thanh mát của dưa... Và không thể thiếu vị mặn nồng ấm của nước chấm cá cơm 3 miền cho mọi món ăn thêm đậm đà, tình yêu thương luôn đậm vị.

Nấu cho vợ bữa cơm ngon với sự trợ giúp của Nước chấm 3 Miền, anh Phạm Văn Quý chia sẻ: Em à! Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, anh không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn em. Cảm ơn em đã cùng anh viết lên con đường riêng này. Luôn yêu thương và chăm sóc chu đáo cho bố con anh. Cảm ơn em đã làm một người vợ hiền, dâu thảo, một người mẹ tuyệt vời. Anh mong sao không chỉ ngày đặc biệt này mà nhiều ngày sau nữa, em sẽ luôn vui vẻ, tươi trẻ và hạnh phúc em nhé.

Cuộc thi "3 Miền – Tay nấu yêu thương" đã đi đến hồi kết và danh sách các anh đảm việc bếp đang dần lộ diện. Cùng chờ đón những gương mặt xuất sắc giành giải chung cuộc của "3 Miền – Tay Nấu Yêu Thương" sắp tới nhé.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại:

