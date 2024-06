Sáng ngày 15/6, Call me Duy (Vũ Duy, Quán quân KOC Việt Nam mùa đầu tiên, sinh năm 1997) chính thức công khai danh tính bạn trai mới qua một bài đăng trên Instagram với 150k người theo dõi của mình. Theo đó, anh chàng đặt caption là “Bảo bối” trong tiếng Trung, đồng thời tag tài khoản cá nhân của đối phương. Bảy bức ảnh của Call me Duy bên bạn trai khiến cư dân mạng tan chảy vì những khoảnh khắc ngọt lịm, khi anh được bạn trai hôn vào tay, vào má. Cả hai còn thể hiện sự “ăn ý” khi diện đồ tone sour tone.

Calle me Duy công khai bạn trai

Hoá ra, bạn trai mới của Call me Duy không phải gương mặt nào lạ lẫm mà chính là anh chàng đã xuất hiện cùng KOC trong những video được đăng tải khoảng từ một tuần đổ lại, tên là Zach. Cụ thể, trong một video có sự xuất hiện của Bé Duy, Call me Duy và Zach tại Thượng Hải, Zach được giới thiệu với profile chuẩn “soái ca”: người Trung, cao 1m8, có má lúm đồng tiền. Anh chàng còn có khả năng giao tiếp tiếng Anh cực kỳ tốt.

Bạn trai Call me Duy có ngoại hình thu hút. Trang cá nhân của Zach chỉ mới đăng tải video từ cuối tháng 4, anh thường chia sẻ những video thời trang và gây ấn tượng bằng vẻ ngoài điển trai. Hiện tại chưa có nhiều thông tin được tiết lộ thêm về bạn trai mới của Call Me Duy.

Trước đó, qua những video được đăng tải công khai, Call Me Duy gọi anh là “bạn thời trang”, cũng có những khoảnh khắc thân mật như ôm eo, hôn má. Tuy nhiên, anh chàng không làm rõ mối quan hệ chính thức với những người theo dõi mà chỉ kể lại như những khoảnh khắc đùa vui.

Kể từ bài đăng, trang cá nhân của Zach đang tăng lượt theo dõi đều đều. Có thể thấy, người theo dõi của Call me Duy rất “ưng” mối tình mới của anh chàng.

Trước đó, Call me Duy từng được người hâm mộ tin là đang trong một mối quan hệ với một anh chàng người Hàn Quốc, sinh năm 2000. Chàng KOC cũng thường chia sẻ video quay cùng bạn trai, và cũng từng xuất hiện trên thảm đỏ WeChoice Awards 2023 cùng nhau. “Bạn trai tin đồn” gây ấn tượng với chiều cao 1m89 và những cử chỉ ân cần dành cho Call me Duy. Tuy nhiên, Call me Duy đã dừng cập nhật về người “bạn trai tin đồn” này được một thời gian.