Mai Ngô vắng bóng trong top 10 phần thi Áo tắm của Hoa hậu Hòa Bình 2022

Chiều ngày 19/9, các thí sinh của Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam đã chính thức bước vào phần thi Áo tắm (Swimsuit Competition). Cả 51 thí sinh đã phô diễn khả năng trình diễn cũng như vẻ đẹp hình thể của mình. Nhiều thí sinh khiến mọi người bất ngờ với khả năng catwalk và thần thái vượt trội qua từng phần thi.

Giám khảo của vòng thi Áo tắm là những gương mặt quen thuộc như Chủ tịch Miss Grand Vietnam - Trưởng BTC Miss Grand Vietnam - bà Phạm Kim Dung cùng Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng BGK Miss Grand Vietnam, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó trưởng BGK Miss Grand Vietnam, Á hậu Kiều Loan và Á hậu Ngọc Thảo, NTK Đỗ Long.

Xuất hiện tại sự kiện, Lương Thùy Linh đã đảm nhận vai trò MC.

Cũng như quy tắc từ cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế, giải thưởng "Người đẹp Áo tắm" (Best in Swimsuit) sẽ do Ban Giám khảo chấm điểm và lựa chọn.

Bên cạnh phần thưởng từ cuộc thi, cô gái chiến thắng phần thi này cũng sẽ giành tấm vé bước thẳng vào Top 20 chung cuộc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Một điều khá bất ngờ là sự thiếu vắng Mai Ngô trong top 10 đề cử Người đẹp Áo tắm. Ngay từ những vòng đầu, Mai Ngô đã được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng của cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, đi qua các vòng thi khác nhau có vẻ như người đẹp càng ngày càng thiếu may mắn. Trước đó, Mai Ngô đã trượt top 5 ấn tượng ngay sát giờ kết thúc bình chọn khiến nhiều người tiếc nuối.

Kết quả top 10 đề cử "Best in Swimsuit" do Ban giám khảo lựa chọn:

1.Nguyễn Anh Thư - SBD 113

2.Võ Thị Thương - SBD 490

3.Trần Thị Thùy Trâm - SBD 232

4.Đỗ Trần Tuệ Anh - SBD 400

5.Bùi Lý Thiên Hương - SBD 208

6.Trần Tuyết Như - SBD 345

7.Nguyễn Thị Vân Anh - SBD 103

8.Chế Nguyễn Quỳnh Châu - SBD 228

9.Chu Lê Vi Anh - SBD 111

10.Vũ Thị Thảo Ly - SBD 340