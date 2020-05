Kem Tràng Tiền là thương hiệu nổi tiếng ở Hà Nội. Không chỉ là món giải nhiệt ngày hè mà đây còn là một phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực của đất Hà Thành.

Tuy nhiên, trên thị trường lại xuất hiện rất nhiều sản phẩm kem có in chữ Tràng Tiền gây nhầm lẫn nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Mặc dù công ty kem Tràng Tiền chính gốc đã làm việc với các cơ quan chức năng để có những biện pháp tích cực nhưng cho đến thời điểm này vẫn còn nhiều loại kem Tràng Tiền nhái được bày bán nhan nhản trên thị trường.

Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, chị em nên biết cách phân biệt để tránh mua phải loại kem Tràng Tiền giả.

Dựa vào cách in trên bao bì của sản phẩm

Hộp kem Tràng Tiền thật (bên trái) và sản phẩm nhái (bên phải).

Để phân biệt kem Tràng Tiền thật, chị em nên căn cứ vào cách in trên bao bì của sản phẩm. Vì các công ty hay doanh nghiệp nhỏ lẻ thì ngày sản xuất được in bằng máy thường hoặc thủ công sẽ hay xảy ra sai lệch.

Trong khi đó, với kem Tràng Tiền chính hiệu sẽ được đóng bao bì theo quy trình tiêu chuẩn nên ngày sản xuất theo số máy nhảy tự động sẽ đảm bảo độ chính xác và không có trường hợp đóng nhầm hoặc in nhầm.

Ngoài ra, các sản phẩm kem Tràng Tiền giả, nhái, kém chất lượng thường in tên công ty rất nhỏ trên bao bì, nhưng chữ "Tràng Tiền" sẽ in rất to nhằm đánh lạc hướng và tạo sự nhầm lẫn cho khách hàng.

Bao bì đóng gói từng chiếc cho kem Tràng Tiền thật.

Mặt khác do sản xuất tư nhân nhỏ lẻ nên túi đựng của kem Tràng Tiền giả cũng là loại túi thủ công, đặt bao bì (túi hở) bên ngoài về, sau đó cho kem vào rồi dán hoặc hàn một đầu lại giống như dán giấy bóng kín.



Còn kem que Tràng Tiền thật bán tại các đại lý trên toàn quốc đều có bao bì đóng gói từng chiếc. Riêng kem trần (không có vỏ bọc) chỉ được bán tại số 35 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Dựa vào logo sản phẩm

Để giúp khách hàng nhận biết hàng thật, hàng nhái, theo bà Nguyễn Hồng Mai, phụ trách truyền thông cho biết, kem của CTCP Tràng Tiền chỉ có tên duy nhất là “kem Tràng Tiền”, không có bất cứ số hay chữ đứng trước hoặc đứng sau. Dưới thương hiệu “kem Tràng Tiền” đều được đăng ký rõ ràng về các chỉ tiêu kỹ thuật, hàm lượng nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, hướng dẫn sử dụng với đăng ký bao bì rõ ràng.

Tại các cửa hàng sản phẩm kem đều có giấy chứng nhận do công ty đóng dấu và có logo hình kem ốc quế, dưới là số 1958 (Kem Tràng Tiền - since 1958). Logo cũng luôn có một dải uốn dọc màu nâu có cụm từ “KEM TRANG TIEN” màu trắng, kèm theo hình cây kem với các màu vàng, đỏ, trắng, nâu, đen. Tất cả được thể hiện trong một hình tròn với các màu đỏ, da cam, vàng, trắng.

Mẹo nhỏ: Chị em chỉ cần nhìn xem trên bao bì sản phẩm, nếu không có dòng chữ gồm 3 chữ “Kem Tràng Tiền” đi liền nhau thì chắc chắn đó không phải là Kem Tràng Tiền chính gốc.

Logo của kem Tràng Tiền chính hãng dạng que được đặt trên cùng, bên dưới là dòng chữ bản quyền "Kem Tràng Tiền" và vị kem được đặt ở dưới cùng. Ảnh: Công ty cổ phần kem Tràng Tiền.

Với dạng kem hộp logo sản phẩm sẽ được in ở bên phải, song song với dòng chữ bản quyền "Kem Tràng Tiền" và vị kem sẽ được đặt ở bên dưới. Ảnh: Công ty cổ phần kem Tràng Tiền.

Còn kem Tràng Tiền giả chị em có thể phát hiện nhanh chóng bằng cách nhận biết theo dấu hiệu logo sản phẩm như trên.

Bởi vì, việc in liền 3 chữ “Kem Tràng Tiền” đã được bảo hộ bản quyền tổng thể theo luật sở hữu trí tuệ. Nếu in 3 chữ “kem Tràng Tiền” liền nhau sẽ vi phạm luật nên nhiều địa chỉ làm giả chỉ có thể ghi tên kem đậu xanh hay kem cốm,… rồi ghi tên công ty Tràng Tiền.

Mặt khác, chị em cũng lưu ý rằng: Các đại lý chính thức của Kem Tràng Tiền thật đều có biển hiệu hộp đèn hình ốc quế, logo dán ở tủ kem, giấy chứng nhận đại lý và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, mỗi cửa hàng đều có niêm yết bảng giá từng loại kem. Trên bảng giá có ghi hệ thống cửa hàng, địa chỉ của các đại lý chính thức.

Đặc biệt, kem Tràng Tiền chỉ bán kem ốc quế tại các cửa hàng của công ty và đại lý ủy quyền và không có các sản phẩm kem ốc quế bán sẵn.

Kem Tràng Tiền thật dạng ốc quế sẽ được gắn dòng chữ bản quyền "Kem Tràng Tiền" trên thân vỏ ốc quế. Ảnh: Kem Tràng Tiền - Since 1958.

Kem Tràng Tiền chỉ bán kem ốc quế tại các cửa hàng của công ty và đại lý ủy quyền chứ không có các sản phẩm kem ốc quế bán sẵn như thế này. Ảnh: Kem Tràng Tiền - Since 1958.