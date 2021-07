Mách chị em cách ăn chôm chôm ngon xuất sắc: Thao tác chưa đầy 5 phút, chén cả cân không chán!

Chôm chôm cung cấp lượng lớn các chất dinh dưỡng đến từ thiên nhiên bao gồm canxi, photpho, sắt, đồng, kali, magiê, mangan, vitamin B3, A, C cũng như vitamin B9. Chính những chất khoáng và vitamin này có tác dụng hỗ trợ xương luôn chắc khỏe, hỗ trợ giảm cân cũng như cung cấp các hợp chất có đặc tính chống lại ký sinh trùng. Ngoài ra, nước ép chôm chôm cũng có tác dụng đặc biệt, giúp nuôi dưỡng và bổ sung dưỡng chất cho da đầu trong khi hạt của loại quả này có chứa đặc tính chống tiểu đường tự nhiên.

Ngoài ra, chôm chôm còn là một loại quả giàu các chất chống oxy hóa có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại, đồng thời ngăn ngừa các tổn thương do chính gốc tự do này gây ra. Những tổn thương này có thể bao gồm nguy cơ gây bệnh ung thư, chứng viêm nhiễm hay thậm chí là dẫn đến sự hình thành các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, lượng vitamin chứa trong chôm chôm còn có tác dụng bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể – giúp cơ thể hoạt động tối ưu.