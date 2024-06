Mách bạn bí quyết chọn mua và sử dụng máy lọc nước: Đảm bảo nguồn nước tinh khiết, bền bỉ và tiết kiệm chi phí

Tiêu chí hàng đầu: Máy bền và lọc sạch



Khi chọn máy lọc nước, khả năng lọc sạch và hiệu suất bền bỉ là hai yếu tố cần quan tâm hàng đầu. Một chiếc máy lọc nước lý tưởng có thể sử dụng lâu dài, bảo vệ sức khoẻ cả gia đình với nguồn nước sạch, đồng thời giảm thiểu phí bảo trì và sửa chữa.

Để có một máy lọc nước bền, bạn nên chọn sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín, có quy chuẩn đầu ra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm, độ bền cũng như chế độ bảo hành chính hãng. Các loại máy lọc nước sử dụng linh kiện nhập khẩu loại tốt, đặc biệt là bộ lọc RO theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ có khả năng vận hành bền bỉ hơn. Máy có chức năng làm nóng, lạnh sử dụng công nghệ làm lạnh bằng block với Gas R600a sẽ có hiệu suất cao hơn 50% so với các máy làm lạnh bằng gas khác, máy bền và tiết kiệm điện hơn.

Để đảm bảo chất lượng nước sạch chuẩn tinh khiết uống được tại vòi, người dùng nên chọn máy có nhiều lõi lọc thô, lõi lọc có nguồn gốc uy tín. Máy lọc nước trên thị trường thường có 3 lõi lọc thô và được bổ sung thêm các lõi chức năng để bổ sung khoáng chất cho nước.

Một số dòng máy lọc nước được ưa chuộng trên thị trường, chẳng hạn như máy lọc nước Hoà Phát có tới 4 lõi lọc thô đúc liền và 11 cấp lọc tất cả, cho khả năng lọc sạch hơn, nước đến trước màng RO đã sạch đến 95% nên màng RO sử dụng được lâu hơn, giúp tăng 1.5 lần tuổi thọ lõi lọc thô, tăng 1.2 lần tuổi thọ màng RO và tiết kiệm 20% chi phí thay lõi.

Với kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và đồng hành cùng khách hàngViệt, Hòa Phát hiểu rõ yêu cầu của người dùng về một chiếc máy lọc nước bền bỉ và chất lượng. Để đáp ứng những nhu cầu này, hãng đã đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm máy lọc nước phù hợp với đặc thù nguồn nước phức tạp tại các khu vực khác nhau của Việt Nam. Tiêu biểu là sản phẩm lõi lọc thô Cation được Hoà Phát thiết kế riêng cho các khu vực có nước nhiễm đá vôi và nước cứng, giúp làm mềm nước một cách hiệu quả.

Chất lượng nước chuẩn sạch tinh khiết uống được tại vòi theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế cũng là một tiêu chí mà bạn nên lưu tâm để đảm bảo "ăn sạch, uống sạch" cho cả gia đình. Đáp ứng tiêu chí này, máy lọc nước Hoà Phát sử dụng màng lọc RO công nghệ Mỹ với tiêu chuẩn quốc tế NSF/ ANSI 58 của Tổ chức y tế thế giới và hệ thống 10 – 11 cấp lọc mạnh mẽ.

Máy lọc nước Hoà Phát được tin dùng vì không chỉ mang đến nguồn nước sạch mà còn được đánh giá cao bởi chất lượng và độ bền

Hiện trên thị trường có nhiều dòng máy lọc nước với kiểu dáng, tính năng đa dạng phục vụ nhu cầu của các gia đình, như máy lọc nước RO để gầm tiết kiệm diện tích, máy lọc nước RO tủ đứng và máy lọc nước RO nóng lạnh nguội đa dụng... Các dòng máy lọc nước Hoà Phát giá hợp lý từ 3-7 triệu đồng (giá sau khuyến mại) là lựa chọn chất lượng, dễ tiếp cận với mọi gia đình Việt.



Sử dụng và bảo dưỡng đúng cách để máy bền lâu

Để máy lọc nước hoạt động hiệu quả và bền lâu, cần sử dụng và bảo dưỡng đúng cách. Theo các chuyên gia điện lạnh, cần lưu ý không để áp lực nước đầu vào quá cao, vì điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của máy lọc nước. Để đảm bảo an toàn, nên lắp thêm một van khóa nước nguồn và vặn nhỏ lại. Đồng thời, cần đảm bảo ống dẫn nước thải luôn thông thoáng và khóa van khi không sử dụng. Ngoài ra, việc kiểm tra và thay lõi lọc thô định kỳ rất quan trọng để duy trì chất lượng nước luôn sạch và giúp tăng tuổi thọ của máy lọc nước.

Anh Tuấn Định (Thanh Hóa) chia sẻ: "Được người bạn làm kỹ thuật điện nước tư vấn nên mua máy lọc nước Hòa Phát cho bền, nhà tôi đổi sang dùng đã hơn một năm nay. Nước lọc sạch hơn hồi dùng máy cũ, máy bơm khoẻ, ổn định, làm lạnh và làm nóng nhanh, chưa phải sửa chữa gì, chỉ cần thay lõi định kỳ. Còn tận gần 2 năm bảo hành nên sử dụng cũng yên tâm".

Với độ bền cao cùng chế độ bảo hành dài 36 tháng, máy lọc nước Hòa Phát bền bỉ trao nước sạch tới mọi gia đình Việt

Được phát triển với hai giá trị cốt lõi: sạch và bền, chất lượng của từng sản phẩm được bảo chứng qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển của tập đoàn Hòa Phát trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, máy lọc nước Hoà Phát sẽ mang đến cho mọi gia đình Việt nguồn nước tinh khiết, an toàn và bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.



Mua máy lọc nước Hoà Phát tại các cửa hàng, siêu thị điện máy truyền thống và kênh thương mại điện tử từ 03/05/2024 đến hết 31/07/2024, khách hàng sẽ được tặng một mũ bảo hiểm.