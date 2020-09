Mắc bệnh hiếm gặp sau khi sinh con

Bệnh nhân cho biết: Trong suốt thời kỳ mang thai và chuyển dạ, chị hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ triệu chứng nào về tim mạch. Thế nhưng sau khi sinh con gái đầu lòng khoảng 2 tuần, chị bắt đầu khó thở, đau ngực, vã mồ hôi, đau đầu, chóng mặt, nôn... nên chị đã đến bệnh viện gần nhà thăm khám và được chuyển đến bệnh viện tuyến trên để điều trị.



Bệnh nhân được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp nhưng không rõ nguyên nhân. Sau 6 ngày điều trị nội khoa, bệnh nhân tiếp tục đến Bệnh viện quận Thủ Đức để khám và được bác sĩ chỉ định chụp động mạch vành qua da để xác định lại nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim.

Hình ảnh chụp mạch vành của bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy: Bệnh nhân bị bóc tách động mạch vành tự phát.

Bệnh lý bóc tách động mạch vành tự phát là một tình trạng cấp cứu ít gặp nhưng lại rất nguy hiểm, xảy ra khi có một vết rách hình thành ở lớp nội mạc, một trong ba lớp cấu trúc tạo thành động mạch máu nuôi tim. Bệnh có thể làm chậm hoặc tắc dòng máu chảy tới nuôi tim, gây chết tế bào cơ tim còn gọi là nhồi máu cơ tim, từ đó đưa đến các rối loạn nhịp nguy hiểm hoặc đột tử.

Hiện tại, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể gây ra căn bệnh này nhưng nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh thường xảy ra ở nữ giới nhiều hơn nam giới và thường xuất hiện trong khoảng vài tuần đầu sau khi sinh.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phúc, Khoa Nội tim mạch nhận định: Nếu xác định được nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim ngay trong 24 giờ đầu do bệnh lý bóc tách động mạch vành tự phát để tận dụng "thời gian vàng" tái thông mạch máu tắc nghẽn thì nguy cơ bệnh nhân bị suy tim sẽ giảm, đặc biệt ở tuổi về già. Rất may, trường hợp bệnh nhân trên không còn hiện diện các biến chứng nguy hiểm và khảo sát chức năng tim mạch tương đối tốt, tiên lượng về lâu dài khá tích cực dù không được can thiệp tái thông mạch máu cấp cứu. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị bằng thuốc.

Hiện bệnh nhân khỏe, tỉnh táo, không còn đau ngực hay khó thở. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân không nên mang thai lần nữa vì nguy cơ bệnh tái phát rất cao và có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng hơn nếu mắc lại. Đồng thời, bệnh nhân cần tập một lối sống tốt cho tim mạch như ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, duy trì thói quen tập thể dục vừa sức, tránh stress…