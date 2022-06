Lý lịch bất hảo của Triệu Quân Sự: Vào tù vì án mạng rúng động dư luận và 3 lần vượt ngục

Vào tù bởi hành vi man rợ

Triệu Quân Sự (31 tuổi) là người Nùng, quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, H.Đại Từ (Thái Nguyên). Trước khi phạm tội, Sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1.

Theo báo Tuổi trẻ, quá trình rèn luyện trong quân ngũ, nhưng binh nhì này lại mê game, từng trộm cắp vặt của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo, nhắc nhở. Từ khi nhập ngũ đến ngày 12/8/2012, dù chỉ trong khoảng 1 năm ngắn ngủi nhưng Sự đã có 5 lần đào ngũ.

Quán cà phê Hương Sen, nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng (Ảnh: An ninh thủ đô)

Chiều 22/8/2012, Sự đến quán Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội), uống cà phê, thấy chủ quán đeo nhẫn, bông tai vàng lại đơn chiếc nên ra tay giết người, lấy chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 điện thoại di động cùng 250.000 đồng rồi tẩu thoát.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an cho hay, nạn nhân bị sát hại dã man trong tình trạng ngồi bệt trên sàn dựa lưng vào tường, cổ có vết cắt. CATP. Hà Nội khẩn trương điều tra và ngày 23/8/2012 bắt được Sự khi hắn đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở xã Yên Lãng (huyện Đại Từ, Thái Nguyên).



Triệu Quân Sự tại thời điểm bị bắt (Ảnh: NLĐ)

Đến tháng 3/2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên phạt chung thân với 3 tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.



Lần đầu thông đồng cùng phạm nhân khác vượt ngục

Trong quá trình thụ án tại Trại giam T10, Sự và phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) quen nhau.

Năm 2015 Triệu Quân Sự từng bỏ trốn khỏi trại giam cùng với Nhâm Văn Tuấn (phải)

Quá trình thụ án, Sự và Tuấn thân quen, phát hiện sơ hở tại Trại giam T10 nên lên kế hoạch vượt ngục. Rạng sáng 8/11/2015, Sự và Tuấn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát. Tuấn từng là quân nhân, gây án và thụ án về 3 tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích" tại Trại giam của Quân khu II. Lợi dụng sơ hở, Tuấn trốn khỏi trại giam, gây ra nhiều vụ cướp xe ôtô tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nam và Thanh Hóa. Cuối năm 2012, Tuấn bị bắt giữ và tháng 1/2013, bị Tòa án Quân sự Quân khu V tuyên án hơn 28 năm tù giam.



Sau hơn 1 tháng truy tìm ở nhiều địa phương, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an bắt được Sự khi hắn đang say sưa chơi game online tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Quyết định truy nã Triệu Quân Sự khi trốn trại giam lần 1 vào năm 2015

Công an thu giữ một dao mà Sự khai đã dùng để đâm trọng thương Thiếu tá Bùi Đức Đào trong lúc truy bắt Sự trước đó. Đối tượng còn ghi chép tỉ mỉ những nơi mình đi qua và xem đó như nhật ký trốn trại. Sau đó, Sự được bàn giao đến Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.

Lần vượt ngục thứ 2: Tiếp tục bị bắt do mải mê chơi game

Đến năm 2020, Sự lại tiếp tục hành vi trốn trại của mình. Theo nguồn tin từ báo Người lao động, khoảng 13 giờ 30 ngày 3/6, theo kế hoạch lao động cải tạo của Trại giam quân sự khu vực miền Trung (đóng tại tỉnh Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự được trích xuất làm nhiệm vụ phụ bếp khu giam cùng với 2 phạm nhân khác dưới sự giám sát của một nhân viên hỗ trợ tư pháp.

Lực lượng quân đội truy tìm Triệu Quân Sự sau khi đối tượng trốn khỏi trại giam

Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, lợi dụng sơ hở của cán bộ giám sát, Sự đi qua phía khu vực để củi, lấy một đoạn cây dài 2,7m rồi ra phía trước nhà ăn cởi bỏ áo quần ngoài, chỉ mặc quần đùi. Tiếp đó, Sự men theo chân tường khu giam rồi leo lên tường rào bảo vệ, bám ống thoát nước trốn ra ngoài. Sự đến khu dân cư gần trại giam rồi vào nhà dân trộm 1 áo thun, 1 quần đùi và 1 quần vải dài tối màu mặc vào người, sau đó chạy về hướng Quốc lộ 1.

Trong thời gian trốn khỏi nơi giam, Sự thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, lần 1, vào khoảng 19 giờ 25 ngày 3/6, Sự đến trạm gác chắn tàu hỏa thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và trộm 1 điện thoại di động của nhân viên gác chắn tàu.

Lần 2, vào 23 giờ cùng ngày, Sự đến địa phận xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn và trộm 1 mô tô BKS 76X6 2978 rồi điều khiển chạy theo Quốc lộ 1 hướng ra Bắc. Trên đường đi, Sự còn trộm 1 nón bảo hiểm và 1 đôi giày. Đến 7 giờ ngày 4/6, Sự đến tiệm điện thoại ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và bán chiếc điện thoại với giá 1 triệu đồng.

Triệu Quân Sự cười “vô tư” khi bị lực lượng chức năng áp giải đưa về Quân khu 5 - Ảnh: L.TRUNG

Đến 16 giờ 45 phút cùng ngày, Sự điều khiển xe đến khu vực đèo Hải Vân thì bị lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng chốt chặn ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Sự không chấp hành mà bỏ chạy khoảng 1km rồi vứt xe bên lề đường, trốn thoát.



Khoảng 19 giờ 30 ngày 18/6, khi đang chơi game trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ thì Sự bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ bắt theo quyết định truy nã.

Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam", 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hình phạt chung cho 2 tội là 6 năm tù. Áp dụng bản án chung thân do Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử vào tháng 6/2016, HĐXX buộc bị cáo Sự chịu hình phạt chung là tù chung thân.

Và lần vượt ngục thứ 3...

Khuya 31/5/2022, trao đổi với Zing, ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Long (huyện Thạch Thành), cũng xác nhận lúc 17h cùng ngày, xã nhận được thông báo của Trại giam T-974 thuộc Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn về việc phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn.

Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam

Ngay lập tức, xã huy động công an, dân quân tự vệ chốt chặn các điểm. Mỗi một thôn huy động thêm 3/5 người cùng tham gia. Công an đã phối hợp với đơn vị trại giam trích xuất camera an ninh tại địa phương để truy tìm phạm nhân.

Một số địa phương khác của huyện Thạch Thành cũng nhận được thông báo về vụ việc và đang phối hợp truy tìm.