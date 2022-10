Lý lịch bất hảo của đối tượng dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường ở Hà Nội

Đối tượng Quân.

Cụ thể, khoảng 0h10 ngày 3/10, Công an quận Hà Đông nhận được phản ánh của người dân về việc bị ném vỏ chai thủy tinh vào người, xảy tại khu vực ngã ba đường Trần Phú – Nguyễn Văn Lộc thuộc phường Mộ Lao.

Quá trình xác minh, đến ngày 4/10, Công an quận Hà Đông đã xác định và đưa về trụ sở đối tượng ném chai thủy tinh tại ngã ba đường Trần Phú – Nguyễn Văn Lộc là Hà Anh Quân (SN 2008, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Thiếu niên này khai nhận, khoảng 22h ngày 2/10, sau khi uống nước cùng bạn bè, Quân điều khiển xe máy Wave không biển số, sang 1 quán điện tử ở tỉnh Bắc Ninh để đón bạn gái. Khi về đến địa phận phường Mộ Lao, Quân bị một nhóm thanh niên soi đèn pin vào mặt. Lúc này, hai bên xảy ra to tiếng rồi Quân bỏ đi.

Tuy nhiên, Quân bực tức nghĩ ra ý định trả thù và chở bạn gái về đến điểm thu mua phế liệu ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, lấy 10 vỏ chai thủy tinh cho vào bao tải, quay lại tìm nhóm thanh niên trên.

Khi đến ngã ba đường Trần Phú – Nguyễn Văn Lộc, Quân trông thấy anh Đ.X.T (SN 1985, trú ở Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng mấy người bạn nên cho rằng đây là nhóm lúc nãy gây sự với mình, liền lấy chai thủy tinh ném.

Vụ việc khiến anh T. bị ngã. Thấy anh T. cùng nhóm bạn đuổi theo, Quân bỏ chạy, trên đường di chuyển, thiếu niên này tiếp tục ném chai thủy tinh trúng anh N.Q.T (SN 2002, quê Thanh Hóa).

Tiếp đó, Quân chạy đến địa bàn phường Dương Nội thì vứt bao tải đựng vỏ chai, rồi chở bạn gái về quán điện tử ở quận Nam Từ Liêm ngủ.

Theo cơ quan công an, Quân ở với bố nhưng thường xuyên sống lang thang. Dù hơn 14 tuổi, nhưng thiếu niên này 4 lần phải đi khám bệnh thần kinh.

Từ tháng 1/2022, Quân bị Công an quận Hà Đông điều tra do liên quan đến hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp tài sản. Nhưng do tuổi còn nhỏ nên thiếu niên này chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, được bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục theo quy định pháp luật.

Tháng 3/2022, Quân bị Công an quận Cầu Giấy điều tra do liên quan đến vụ lấy trộm 300 triệu đồng để trong xe ô tô và tiếp tục được bàn giao cho gia đình.

Gần đây nhất, tháng 5/2022, Bệnh viện Tâm thần Trung ương đã lên phác đồ điều trị cho Quân do bệnh nặng. Tuy nhiên, sau đó bệnh viện đã không tiếp nhận, do Quân đang bị Công an quận Cầu Giấy điều tra.

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “Trên nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội xuất hiện nhóm thanh thiếu niên cứ sau 22h điều khiển xe máy không biển số, mang theo dao phóng lợn và ném chai thủy tinh vào người không quen biết”. Công an quận Hà Đông cho biết, đến thời điểm hiện tại thông tin này là không có căn cứ.