Ly hôn ở Trung Quốc ngày càng trẻ hóa

Tăng 10 lần trong 10 năm

Hồng Động là huyện đông dân nhất ở Sơn Tây, Văn phòng đăng ký kết hôn của Phòng Dân chính nằm ở ngã tư trong khu vực phồn vinh nhất của huyện lỵ. Ông Giả Kỳ Anh, người đứng đầu Văn phòng, cho biết số vụ ly hôn của huyện đã từ hơn 100 cặp năm 2010 tăng lên tới 1.300 vào năm 2019, tức tăng gấp hơn 10 lần sau 10 năm; đặc biệt những năm gần đây, hiện tượng người trẻ ly hôn rất nổi bật, người ly hôn ngày càng trẻ.

“Mấy năm trước, người ly hôn chủ yếu là thế hệ 8x, những người 9x đã gia nhập trong mấy năm trở lại đây. Mới kết hôn một hoặc hai năm sau đã ly hôn, một số thậm chí liên tục kết hôn rồi ly hôn”, ông Giả Kỳ Anh nói rằng cặp đôi khiến ông ấn tượng nhất là một cặp khoảng 27-28 tuổi, nhưng đã có sáu, bảy lần đăng ký kết hôn, “màn hình máy tính không hiển thị hết được, phải lật trang”.

Thực tế, những người 9x ly hôn không còn là chuyện mới. Theo thống kê của Phòng Dân chính thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, số vụ ly hôn của những người sinh vào thập niên 1990 đã chiếm hơn 20% tổng số vụ ly hôn trên địa bàn thành phố. Theo số liệu của thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, trong số các cặp vợ chồng ly hôn năm 2019, có 45% dưới 35 tuổi và cặp tuổi trẻ nhất là 22 và 21.

Không thiếu những cuộc “ly hôn bốc đồng” trong những cặp 9x. Một nhân viên của văn phòng đăng ký kết hôn nói với phóng viên Bán Nguyệt Đàm: “Thỉnh thoảng lại thấy một cặp vợ chồng trẻ cãi nhau suốt khi đến đây. Chúng tôi khuyên vài lời họ liền quay về. Có cặp mới kết hôn được vài ngày đã đến xin ly hôn. Có thể chúng tôi sẽ bịa ra một lời nói dối, chẳng hạn như đã nghỉ làm hay hệ thống bị trục trặc để họ quay về và bình tĩnh trở lại”.

Viên Vĩ Hoa, một hòa giải viên đặc biệt của Tòa án nhân dân quận Hà Thành, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang cho rằng một trong những lý do khiến thế hệ 9x trở thành chủ lực trong nhóm người ly hôn trong hai năm qua là do những người 9x tôn sùng tự do và thất thường, bốc đồng hơn đối với hôn nhân.

“Thực ra tôi rất hiểu cái gọi là ly hôn bốc đồng”. Vương Lợi Lợi, một phụ nữ 9x đã lập gia đình, nói: “Bây giờ giới trẻ rất cởi mở với hôn nhân. Kết hôn có thể bốc đồng, tại sao ly hôn không thể bốc đồng được? Nếu sống với nhau không hài lòng chả lẽ không thể chia tay sao?”.

“Vị thành niên về tinh thần và vật chất”

Tại sao thế hệ sinh sau thập niên 1990, những người được cho là đã chín chắn lại tới tấp ly hôn sau khi lập gia đình? Phóng viên qua phỏng vấn được biết đằng sau chuyện này là hiện tượng “trẻ vị thành niên về tinh thần và vật chất” thường tồn tại trong các gia đình trẻ.

Phóng viên thấy trong một bài đăng trên mạng “100 lý do các cặp 9x ly hôn”, các cư dân mạng đưa ra hàng loạt lý do ly hôn: họ kết hôn với một “em chã” mở miệng là “Mẹ anh bảo”; mang bụng bầu kết hôn, sau khi kết hôn mới phát hiện ra mình không hợp với mẹ chồng; cưới xin, mua nhà đều nhờ ví tiền của những người lớn tuổi nên phải theo sự sắp đặt của họ...

Một thẩm phán đã tham gia các phiên tòa xét xử ly hôn hơn 30 năm nói với phóng viên hầu hết các vụ ly hôn của các cặp 9x mà bà đã xử trong những năm gần đây đều có yếu tố của cha mẹ. “Nhiều bạn trẻ tuy đã lập gia đình nhưng vẫn dựa vào gia đình cả về mặt tinh thần và vật chất, dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của cha mẹ. Khi vợ chồng có mâu thuẫn, họ không cố gắng trao đổi với nhau mà bỏ về nhà cha mẹ, dẫn đến xung đột leo thang”.

Đi kèm với sự phụ thuộc vào gia đình là sự thiếu trách nhiệm. Nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn vẫn coi mình là “cục cưng” của bố mẹ, không có ý thức trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ.

Tiểu Phương, một 9x cho biết, cô và chồng quen nhau từ nhỏ và có một con trai sau khi kết hôn, nhưng anh chồng lại nghiện chơi game, bỏ tiền nạp thẻ mua thiết bị và thường xuyên tụ tập với “chiến hữu” trong nhóm game đến tận khuya, ít quan tâm vợ và con nhỏ, bỏ bê việc nhà nên cô đề nghị ly hôn.

Bộ luật Dân sự Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã đưa ra “giai đoạn giảm nhiệt cho ly hôn” được nhiều người quan tâm và hy vọng sẽ là liều thuốc tốt để kiềm chế ly hôn.



“Vị thành niên về tinh thần” còn được biểu hiện trước hôn nhân. Nhiều người 9x sau khi ly hôn được phỏng vấn nói rằng họ bị cha mẹ thúc giục kết hôn mà không tìm hiểu kỹ càng, cuộc sống của họ sau khi kết hôn có nhiều mâu thuẫn và cuối cùng không thể hòa giải.

Tòa án Mậu Danh, Quảng Đông gần đây đã xét xử một vụ án 9x ly hôn. Đôi vợ chồng trẻ ly hôn sau khi kết hôn nửa năm. Người chồng kể ra “mười tội” của vợ trước tòa, nói rằng đối phương đã ngâm chân trong phòng trước khi đi ngủ và không giữ vệ sinh cá nhân, không biết các kỹ năng nấu ăn cơ bản khiến anh ta không thể chịu được. Được biết, cặp đôi quen nhau qua sự giới thiệu và gặp nhau sau khi trò chuyện qua mạng một tháng, vừa gặp nhau đã đi đăng kí kết hôn chỉ vì cha mẹ họ cho rằng “tuổi đã lớn, phải thành gia lập nghiệp”, lấy nhau với tâm lý “cưới trước yêu sau”.

