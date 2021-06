Lý giải New Swift 2021, chiếc xe của những cá nhân thích khác biệt

Suzuki New Swift 2021 là chiếc xe hiếm hoi mang đến cho chủ nhân niềm vui mỗi ngày

Chủ sở hữu Suzuki Swift thường chia sẻ rằng việc chọn xe đều xuất phát từ chính cảm xúc và đam mê của họ hơn là ý kiến bên ngoài hay cân đo đong đếm với những chiếc xe khác. Vậy điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn mãnh liệt đối với mẫu xe đặc biệt này trên toàn cầu?

Phong cách năng động độc nhất

Những dấu ấn thời trang làm nên ấn tượng từ thế hệ Swift đầu tiên được giữ lại, từ cột A màu đen tạo hiệu ứng nóc nổi trên thân xe, cho tới tay nắm cửa phía sau được đưa lên trên cùng cửa sổ để khiến hông xe mượt mà như một chiếc coupé hai cửa.

Diện mạo trẻ trung, cá tính đậm nét châu Âu của Swift tạo nên cảm xúc đặc biệt khó có thể tìm thấy ở những mẫu xe hatchback cùng phân khúc khác. Trên New Swift 2021, những chi tiết mới bao gồm lưới tản nhiệt dạng tổ ong liền mạch với điểm nhấn thanh ngang mạ chrome và mâm xe hai tông màu góp phần tôn lên cá tính thể thao mạnh mẽ.

New Swift 2021 kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh lịch trong thiết kế đậm nét Châu Âu và tinh thần thể thao cuốn hút

Với ngoại hình nhỏ gọn, hiếm có chiếc xe nào như sinh ra để dành riêng cho cuộc sống đô thị nhộn nhịp như Suzuki Swift. Những con phố đông đúc có thể trở thành sân chơi ngẫu hứng bất cứ lúc nào trên chiếc New Swift 2021 hoạt bát và đầy năng động.



Khơi dậy cảm hứng cầm lái

Nổi tiếng là một trong những mẫu xe hatchback lanh lẹ với cảm giác lái vượt bậc nổi trội trong phân khúc, New Swift 2021 đủ sức biến những cung đường di chuyển hàng ngày thành một cuộc dạo chơi thú vị.

Nhờ kết cấu khung gầm thông minh và vật liệu tiên tiến, trọng lượng thân xe nhẹ hơn 130 - 200 kg so với các mẫu xe khác. Khung gầm thấp hơn kết hợp với hệ thống treo thiết kế mới và bốn bánh xe đẩy rộng ra sát các góc thân xe giúp New Swift 2021 gia tăng khả năng bám đường, lướt qua những góc cua một cách chính xác và sắc sảo. Ngoài ra, hệ thống tay lái tỷ số truyền biến thiên VGRS (Variable Gear Ratio Steering) giúp góc lái của bánh xe thay đổi theo lực tay lái góp phần mang lại cảm giác lái chân thực hơn.

Bốn bánh xe của New Swift 2021 đẩy rộng ra các góc thân xe giúp gia tăng khả năng bám đường

Khả năng cá nhân hoá vô biên

Không dừng lại ở thiết kế thời trang và cuốn hút sẵn có, Suzuki New Swift 2021 có khả năng cá nhân hóa cao, khẳng định cá tính độc nhất của mỗi chủ nhân. Chỉ đơn giản dán nóc xe màu đen hay đổi màu sơn, thêm bodykit cũng đã dễ dàng khiến New Swift 2021 nổi bật trên phố đông. Có thể nói, đây chính là một đặc quyền dành cho chủ xe mà không chiếc xe nào khác ở cùng tầm giá có thể đọ kịp. Ở Việt Nam, số lượng xe Swift nhập về cũng khá giới hạn, do đó chủ xe càng thấy mình trở nên đặc biệt khi sở hữu.

Đặc biệt, Swift có chi phí mua xe ban đầu tiết kiệm được khoảng 25 đến 90 triệu so với một số đối thủ trực tiếp trong phân khúc. Với số tiền này chủ xe có thể làm đẹp, nâng cấp xe thoải mái theo ý muốn.

Tinh tế chăm sóc cuộc sống chủ nhân

Với thiết kế hấp dẫn và đẹp mắt, Suzuki New Swift 2021 là lựa chọn hàng đầu dành cho những khách hàng nữ cá tính. Màn hình cảm ứng trung tâm tích hợp camera lùi thuận tiện có kích thước lên tới 10 inch lớn nhất phân khúc như máy tính bảng giải trí cao cấp.

Không gian nội thất đầy cảm hứng của New Swift 2021 với màn hình cảm ứng 10 inch lớn nhất phân khúc

Hơn thế nữa, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu nổi danh của xe Suzuki cùng chế độ hậu mãi chu đáo, tần suất bảo dưỡng thấp và giá phụ tùng hợp lý chủ nhân không phải quan tâm nhiều về chi phí trong suốt quá trình sở hữu xe.

Một biểu tượng được hâm mộ

Việc sở hữu Suzuki New Swift 2021 cũng giống như được song hành cùng một biểu tượng, đem lại cho chủ nhân sự ngưỡng mộ và sức mạnh lan tỏa đam mê thay vì chỉ là một phương tiện di chuyển đơn thuần. Được phát triển tại châu Âu, Swift là mẫu xe đã làm nên tên tuổi của Suzuki tại từng góc phố trên toàn cầu. Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2006, doanh số tích lũy của Swift trên toàn cầu đã vượt mốc 7 triệu chiếc tính đến 06/2021, chinh phục cả những siêu đô thị với nhiều những con phố nhỏ, nơi thị dân có lối sống năng động, dẫn đầu xu hướng, đa nhiệm và đầy phong cách như London, Tokyo.

Suzuki Swift là một mẫu xe phong cách, thời trang, mang tính biểu tượng tại nhiều siêu đô thị năng động

New Swift 2021 dễ dàng sở hữu trong tầm tay với gói hỗ trợ vay tài chính hấp dẫn từ Suzuki. Khách hàng chỉ cần đầu tư số tiền ban đầu là 82,5 triệu đồng và chỉ cần thanh toán mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng để sở hữu xe.

