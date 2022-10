Lý do xe máy điện VinFast Evo200 được lòng dân văn phòng

"Xe đặc biệt hợp với chị em phụ nữ", chị Thanh Nhã - một nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ. Theo đánh giá của chị, Evo200 mang dáng dấp của những chiếc xe châu Âu thời trang, thanh lịch, chỗ ngồi cũng được thiết kế hợp lý giúp người lái có tư thế ngồi thoải mái, đặc biệt là ngồi lâu không bị mỏi lưng. Sàn xe phẳng, thuận tiện cho chị em mặc váy hoặc trang phục ngắn, bên cạnh đó, cốp xe cũng khá rộng, chứa được nhiều đồ cá nhân.

Không chỉ sở hữu thiết kế đẹp mắt, kích thước nhỏ gọn giúp giới văn phòng di chuyển linh hoạt trong các đô thị đông đúc như Hà Nội, TP.HCM, xe còn được trang bị loạt tính năng và công nghệ hiện đại như: Đồng hồ điện tử, hệ thống chiếu sáng Full LED, kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter giúp người dùng dễ dàng quản lý xe.

"Cùng tầm giá 22 triệu đồng mà mua xe máy xăng chỉ có thể mua được xe số, trong khi xe tay ga tương đương về kiểu dáng, công nghệ hay trang bị ít nhất phải trên 30 triệu đồng", chị Nhã cho biết đã cân đong đo đếm rất lâu trước khi quyết định mua Evo200.

Hơn thế nữa, Evo200 còn được đánh giá cao về khả năng vận hành. Anh Tuấn Phong, nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết có ý định đổi xe máy xăng sang xe máy điện cách đây vài tháng, nhưng quyết tâm chờ VinFast Evo200. "Lý do khiến tôi quyết chờ VinFast Evo200 là tầm vận hành tối đa 205 km/lần sạc dù giá bán thấp nhất trong các dòng xe sử dụng pin LFP", anh Phong tiết lộ.

Sau một tuần trải nghiệm, anh Phong thực sự ấn tượng với khả năng vận hành của Evo200. Anh cho biết, xe vẫn chưa hết pin dù mới chỉ sạc một lần và di chuyển hàng ngày 15-20 km. "Dù đã chủ động trừ hao vì cho rằng khả năng vận hành thực tế có thể thấp hơn do còn phụ thuộc vào tình hình giao thông, trọng tải và cách chạy của mỗi người, nhưng khả năng vận hành của Evo200 vẫn rất đáng nể".

Về vận tốc tối đa 70 km/h, anh Tuấn Phong cho rằng, nhà sản xuất đã tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, vì hầu hết đường phố tại Việt Nam không cho phép xe máy chạy quá con số trên. Vận tốc tối đa đủ dùng, nhưng khả năng "bứt tốc" của xe điện tốt hơn xe máy xăng bởi động cơ điện sản sinh mô-men xoắn cực đại tức thì, mang lại cảm giác "đã" hơn khi tăng tốc.

"Giảm xóc đôi là điểm cộng lớn trên mẫu xe có giá 22 triệu như Evo200", anh Phong đánh giá. Giảm xóc đôi giúp xe ổn định tốt hơn, mang lại cảm giác đầm, chắc và yên tâm khi đi qua ổ gà hay những đoạn đường xấu. Trang bị này hiếm thấy trên những mẫu xe tay ga cùng kích thước.

Anh Tuấn Phong cho biết thêm, mấy ngày vừa qua, tình hình xăng dầu khó khăn tại TP.HCM càng cho thấy tính ưu việt của xe máy điện. Không chỉ chủ động về năng lượng cho xe, chi phí nhiên liệu, theo nhiều tính toán cũng cho thấy Evo200 có khả năng tiết kiệm hơn xe máy xăng. Đặc biệt, các khách hàng đặt cọc sớm trước ngày 21/10 như anh Phong hay chị Nhã đều được 12 tháng thuê bao pin Cố định, tương đương 4,2 triệu đồng.

Với hàng loạt điểm cộng cho một mẫu xe có giá bán chỉ 22 triệu đồng, Evo200 được nhiều người đón đợi ngay từ khi ra mắt vào đầu năm. Chỉ sau 2 ngày mở bán, mẫu xe này đã cán mốc 18.000 đơn đặt hàng. Phản hồi tích cực của khách hàng là lý giải hợp lý và rõ nét nhất cho độ "hot" của mẫu xe điện quốc dân này.