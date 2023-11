Lý do người đàn ông quên chiếc ví chứa 104 triệu đồng tại xe đẩy sân bay

23 giờ ngày 19-11, trong lúc thu gom xe đẩy, chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên đội xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, phát hiện một chiếc ví trên xe đẩy tại làn giao thông số 3, khu vực công cộng phía trước sảnh B Nhà ga hành khách T1. Ngay lập tức, chị Thu báo cho nhân viên an ninh hàng không Nội Bài.

Chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên Đội xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài (Ảnh: NIA)

Lực lượng An ninh cơ động Nội Bài đã nhanh chóng kiểm tra trực quan, kiểm tra chất nổ, soi chiếu an ninh đối với chiếc ví và lập biên bản bàn giao về Đội An ninh cơ động. Chiếc ví có chứa 104 triệu đồng, 3 thẻ visa, 1 giấy phép lái xe, 1 căn cước công dân có tên Lê Anh T., 1 chìa khóa xe ôtô và một số giấy tờ khác.

Về phía anh Lê Anh T., sau khi hạ cánh trên chuyến bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội, anh có sử dụng 1 chiếc xe đẩy để chất hành lý, anh để chiếc ví trên khay của xe đẩy và chồng 1 chiếc túi khác lên trên. Khi lái xe đến đón, anh vội vàng nhấc chiếc túi và lên xe rời đi mà quên luôn chiếc ví còn nằm lại trên xe đẩy.

Khi về đến nhà, anh T. hốt hoảng không thấy chiếc ví đâu. Anh đã nhờ các mối quan hệ để tìm ra số điện thoại trực ban của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sau khi gọi đến số hotline, anh được biết lực lượng an ninh hàng không Nội Bài hiện đang giữ một chiếc ví tương tự.

Ngay lập tức, anh quay trở lại sân bay trong đêm. Khoảng 40 phút sau khi lực lượng an ninh hàng không tiếp nhận chiếc ví từ chị Thu, chiếc ví với tài sản hơn 100 triệu đồng đã được bàn giao về cho chủ nhân. "Thật may nhân viên sân bay phát hiện ra chứ nếu vào tay người xấu thì không biết tôi sẽ tìm kiếm bằng cách nào" - anh T. bày tỏ.

Lực lượng An ninh cơ động Nội Bài bàn giao chiếc ví cho anh Lê Anh T.

Chị Nguyễn Thị Thu là nhân viên có bề dày thời gian công tác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. "Tôi đã chứng kiến nhiều vụ khách quên đồ trên xe đẩy, nhất là những chiếc túi, ví nhỏ. Những lúc như thế chúng tôi chỉ mong hành khách sớm biết đến các số hotline của Cảng để liên hệ nhận lại" - chị Thu chia sẻ. Chị cũng mong muốn hành khách kiểm tra kỹ hành lý trước khi rời sân bay vì có nhiều thời điểm hành khách đông, không phải lúc nào nhân viên sân bay cũng có thể kịp thời phát hiện và giữ đồ, tài sản cho hành khách một cách an toàn.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, riêng Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã trao trả lại tài sản cho 331 hành khách. Tính trên toàn sân bay Nội Bài, Phòng hành lý thất lạc của Nội Bài đã trao trả cho 2.663 lượt hành khách bỏ quên tài sản tại sân bay.

Để được hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách có thể liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tại số điện thoại 02435842627. Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, có thể liên hệ Phòng hành lý thất lạc - sân bay Nội Bài lạc theo số hotline 0983774546, tra cứu tại đường link http://bags.noibaiairport.vn/, gửi Email đến địa chỉ: taisanboquen@gmail.com hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.