Lý do khiến người Hàn coi 'giấc ngủ' là thứ xa xỉ, chuyên gia lên tiếng cảnh báo

Đối với Kim Yu-ri, một nữ y tá ngoài 30 tuổi có 2 con nhỏ, một giấc ngủ thoải mái từ lâu đã trở thành ước mơ quá xa vời. Nuôi một đứa con 3 tuổi và một tuổi trong khi mất 2 tiếng đồng hồ hàng ngày để di chuyển từ nhà đến chỗ làm, 24 giờ mỗi ngày đối với nữ y tá này là không đủ.

Cô Kim chia sẻ: "Điều tôi cần nhất vào lúc này là ngủ được 7 tiếng đồng hồ vào ban đêm nhưng nó dường như sẽ không bao giờ xảy ra".

Ngay cả trước khi lập gia đình, cô Kim cũng chưa từng được ngủ đủ giấc vì công việc tại bệnh viện luôn bận rộn với nhiều hoạt động khác nhau. Điều đáng nói là cô Kim không phải là trường hợp duy nhất bị thiếu ngủ trầm trọng.

Nhiều bà mẹ rơi vào tình trạng thiếu ngủ vì vừa chăm con vừa phải đảm bảo công việc.

Thiếu ngủ triền miên

Nhiều người Hàn Quốc khác đang rơi vào tình cảnh họ có thể chợp mắt nghỉ ngơi ở bất cứ nơi đâu khi có cơ hội vì 'đói ngủ'. Thời gian ngủ trung bình của người Hàn Quốc là 7 giờ 41 phút trong năm 2016, ngắn hơn 41 phút so với mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) gồm 38 quốc gia thành viên.

Các thống kê khác của OECD chỉ ra lý do đằng sau tình trạng thiếu ngủ kinh niên của xứ sở Kim chi. Người Hàn Quốc đã làm việc 1.967 giờ/năm vào năm 2019, nhiều hơn 241 giờ so với mức trung bình 1.726 giờ của OECD. Năm 2016, dân cư đất nước này cũng dành trung bình 58 phút để đi lại, lâu hơn đáng kể so với mức trung bình 28 phút của các quốc gia phát triển khác.

Họ cũng sống trong môi trường không thuận lợi cho việc ngủ nướng. Ở Hàn Quốc, nơi hoàn hảo cho lối sống 24/7, mọi người có thể mua sắm, ăn uống gần như cả đêm vì nhiều cơ sở kinh doanh mở cửa muộn.

Quán cà phê xuất hiện ở khắp mọi nơi giúp tất cả bắt kịp lối sống bận rộn với lượng caffeine ổn định. Số lượng cửa hàng cà phê trên cả nước là 83.363 vào cuối năm 2021, tăng 88,2% so với 4 năm trước đó, theo dữ liệu từ Cục Thuế Quốc gia. Ngay cả trước khi tăng đột biến, mỗi người trưởng thành ở Hàn Quốc đã tiêu thụ 353 tách cà phê/năm vào 2018, theo Viện nghiên cứu Hyundai.

Các quán cà phê ở Hàn Quốc luôn hoạt động nhộn nhịp.

Có một thực tế là tình trạng thiếu ngủ thường không được coi là điều tiêu cực ở Hàn Quốc. Trớ trêu thay, ngủ ít lại được coi là biểu hiện của người siêng năng, làm việc rất năng suất. Theo quan điểm của các doanh nhân như tỷ phú giàu nhất thế thế giới Elon Musk, giấc ngủ ngắn là điều đáng được vinh danh, khuyến khích nhiều người từ bỏ giấc ngủ với hy vọng đạt được mức độ thành công vẻ vang.

"Nếu chỉ ngủ 4 tiếng, bạn vượt qua kỳ thi. Nếu ngủ 5 tiếng, bạn sẽ thất bại", Lee Hyun-woo, nhân viên văn phòng 27 tuổi, khắc sâu cụm từ này trong tâm trí kể từ khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Đối với Lee, giảm thiểu thời gian ngủ thể hiện sự siêng năng và là điều bắt buộc để thành công trong xã hội cạnh tranh như Hàn Quốc. Đó dường như là cách tốt để dành thời gian cho các hoạt động khác "năng suất" hơn như học tập, làm việc hoặc giải trí.

Vào những ngày không quá bận rộn, Ji-Eun, 29 tuổi, nhân viên quan hệ công chúng ở Seoul, thường làm việc từ 7h đến khoảng 22h. Cấp trên của Ji-Eun có thói quen gọi điện giao việc lúc nửa đêm và yêu cầu hoàn thành lập tức, khiến cô nhiều hôm ở lại văn phòng đến 3h sáng.

"Tôi gần như quên mất cách nghỉ ngơi thư giãn", Ji-Eun chia sẻ, đồng thời cho biết cô gặp vấn đề về giấc ngủ.

Giấc ngủ đối với người dân xứ Kim chi là điều gì đó rất xa xỉ.

Hãy suy nghĩ lại trước khi quá muộn!

Việc thiếu ngủ kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Theo các nhà khoa học, bao gồm nhà thần kinh học Matthew Walker, thiếu ngủ có thể khiến con người có nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer, tim mạch và trầm cảm cao hơn.

"Ngủ ít hơn một giờ so với nhu cầu có thể làm giảm 30% chức năng não cũng như năng suất. Nếu điều đó được quy đổi ra giá trị kinh tế, giấc ngủ có thể lên tới hàng nghìn tỷ won/năm", Han Jin-kyu, bác sĩ tại phòng khám chuyên về giấc ngủ ở Seoul, cho biết.

Thói quen ngủ kém có thể gây tình trạng khó ngủ hơn. Theo Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia ở Hàn Quốc, khoảng 720.000 người gặp một số vấn đề về giấc ngủ như mất ngủ vào năm ngoái, tăng từ 420.000 người vào năm 2014. Để có thể đi vào giấc ngủ dễ hơn, nhiều người Hàn Quốc đã tìm đủ mọi biện pháp nhằm giải quyết tình trạng này.

Ji-hyeon Lee, bác sĩ tâm thần tại Phòng khám Giấc ngủ ở quận Gangnam, đông nam Seoul, thủ đô Hàn Quốc, cho biết bà thường gặp những bệnh nhân phải uống tới 20 viên thuốc ngủ mỗi đêm. "Để đi vào giấc ngủ, chúng ta thường cần một khoảng thời gian, song người Hàn muốn ngủ thật nhanh nên họ đã chọn cách uống thuốc", bác sĩ Lee nói.

Tình trạng người dân nghiện thuốc ngủ dần trở thành một vấn nạn lớn tại quốc gia này. Ước tính khoảng 100.000 người Hàn nghiện thuốc ngủ.

Bác sĩ Lee cho biết thêm: "Nhiều người mắc chứng mộng du, họ mở tủ lạnh và ăn uống trong vô thức, gồm cả thực phẩm chưa qua chế biến. Tại trung tâm Seoul đã xảy tai nạn xe hơi do một bệnh nhân mộng du gây ra".

Tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ mang đến những hệ quả tiêu cực.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Giấc ngủ Hàn Quốc, trong bối cảnh ngày càng nhiều người tìm kiếm các phương pháp hỗ trợ giấc ngủ như chăn ga gối đệm, dầu thơm hoặc ứng dụng, thị trường liên quan đến giấc ngủ của xứ sở kim chi đạt 3 nghìn tỷ won vào năm 2021, tăng vọt so với mức 480 tỷ won của một thập kỷ trước đó.

Tuy nhiên, trước khi tìm đến những biện pháp hỗ trợ này, người thiếu ngủ nên chú ý đến đồng hồ sinh học để xác định chính xác nguyên nhân gây ra vấn đề và tìm ra giải pháp khắc phục triệt để. Trong cuốn sách mới nhất của mình, nhà thần kinh học người Anh Russell Foster chia sẻ tầm quan trọng của việc hiểu về nhịp sinh học của cơ thể.

Ví dụ, trong khi giúp cuộc sống của nhiều người dễ dàng hơn, việc thức khuya phải trả giá bằng thời gian ngủ và cuối cùng là sức khỏe tổng thể của họ. Những người làm ca đêm được cho là có thể ngủ giấc dài tương tự vào ban ngày để bù đắp tình trạng thiếu ngủ, nhưng đây là ý tưởng nguy hiểm.

"Trong tất cả nghiên cứu đã được thực hiện, chúng tôi thấy rằng 97% cá nhân không thích nghi với nhu cầu làm việc vào ban đêm. Hiện đã có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nếu chúng ta bị gián đoạn giấc ngủ ồ ạt trong những năm giữa cuộc đời, nguy cơ mất trí nhớ sẽ tăng lên trong những năm sau này.

Do đó, nó đặt ra một số vấn đề quan trọng về nghĩa vụ chăm sóc và những gì doanh nghiệp có thể làm để cải thiện tình trạng của người lao động làm ca đêm và giảm thiểu một số vấn đề mà họ phải đối mặt", Russell Foster chia sẻ.

Thực tế, theo Russell, xã hội phớt lờ nghiên cứu khoa học về nhịp sinh học thể hiện sự lãng phí tài nguyên rất lớn và bỏ lỡ cơ hội để cải thiện sức khỏe ở mọi cấp độ.

Nguồn: Koreaherald, Bloomberg