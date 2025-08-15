Lương thấp nhưng tiêu khôn

Nhiều người vẫn gắn mác “lương chưa cao” với hình ảnh phải chắt bóp từng đồng, không dám mơ tới những khoản đầu tư hay tận hưởng cuộc sống. Nhưng thực tế, không ít người dù chưa kiếm được nhiều tiền hay sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước lại có khả năng quản lý tài chính bài bản và linh hoạt hơn cả những người thu nhập cao.

Thứ nhất, biết cách "đo ni đóng giày" ngân sách cho bản thân

Khi nguồn lực có giới hạn, mỗi khoản chi đều được cân nhắc kỹ, từ tiền nhà, điện nước đến bữa ăn hàng ngày. Nhiều người sử dụng các ứng dụng ghi chép chi tiêu, phân loại rõ “cần thiết - muốn mua - có thể trì hoãn” để không rơi vào cảnh cuối tháng trắng tay. Đây chính là một trong những nguyên tắc cơ bản mà các chuyên gia tài chính vẫn khuyên áp dụng, bất kể thu nhập.

Ảnh minh hoạ

Thứ hai, họ tận dụng tối đa khuyến mãi, ưu đãi

Không chỉ là chuyện săn sale quần áo, nhiều người còn biết dùng các chương trình hoàn tiền, mã giảm giá khi mua sắm online, hay đăng ký gói dịch vụ gia đình để giảm chi phí cố định. Nếu biết tính toán, những khoản tiết kiệm nhỏ này cộng dồn có thể bằng một khoản đầu tư ngắn hạn.

Thứ ba, họ đầu tư vào kỹ năng và kiến thức

Với nhiều người lương chưa cao, khoản chi đắt đỏ nhất không phải là đồ hiệu, mà là những khóa học, sách, hoặc thiết bị phục vụ công việc. Đây là cách họ chủ động mở rộng cơ hội tăng thu nhập trong tương lai, thay vì chỉ chăm chăm cắt giảm mọi khoản chi. Nó còn được xem là “đầu tư tài sản vô hình” - loại tài sản mang lại lợi nhuận lâu dài dưới dạng kỹ năng mới, cơ hội thăng tiến hoặc tăng thu nhập ngoài giờ.

Ảnh minh hoạ

Mức lương hiện tại không phải là thước đo duy nhất để đánh giá khả năng tài chính của một người. Quan trọng hơn là sự tỉnh táo trong quản lý tiền bạc, khả năng tận dụng nguồn lực sẵn có và không ngừng tìm kiếm cơ hội mới. Lương chưa cao hôm nay không đồng nghĩa với việc tương lai bạn không thể khá giả, miễn là bạn tiêu tiền một cách thông minh.