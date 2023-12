Lương không đủ trả giúp việc, nhiều người nghỉ văn phòng, ở nhà bán hàng online để tiện chăm con

Nghỉ việc văn phòng, chuyển sang kinh doanh để có thời gian cho con

Khánh Linh (sinh năm 1995, Hà Nội) đã nghỉ việc văn phòng được 1 năm sau 5 năm đi làm. Cô nghỉ việc vì muốn dành thời gian chăm sóc con. Cô không muốn thuê giúp việc vì cảm thấy không an tâm. Bên cạnh đó, thu nhập từ đi làm văn phòng không đủ trả cho giúp việc.

Cô quyết định kinh doanh online một phần vì kinh tế, nhưng quan trọng hơn là muốn phát triển bản thân và dành thời gian cho gia đình. Hiện tại thu nhập từ kinh doanh online đang bằng so với trước đó đi làm văn phòng.

Cũng giống Khánh Linh, Bích Nhựt (sinh năm 1990, TP Hồ Chí Minh) hiện đang làm việc tại nhà, trước đó cô làm kế toán hơn 10 năm. Sau sinh con, cô nghỉ làm văn phòng và ở nhà chăm bé đến mốc 18 tháng đi học thì quay lại công việc. Đi làm lại được 2 năm, cô quyết định nghỉ hẳn văn phòng, về làm online đến nay đã được hơn 2 năm.

“Lúc bầu vào những tháng cuối thai kỳ, dự án mình đang làm chuẩn bị bàn giao cho khách hàng nên công việc rất nhiều. Có hôm phải làm đến 8 giờ tối, thậm chí cuối tuần phải tranh thủ lên công ty mới kịp. L úc đó mình cảm thấy nếu sau sinh vẫn làm việc như vậy, mình rất khó dành nhiều thời gian cho con cái và gia đình. Đặc biệt sinh bé xong rất khó tìm được một người trông bé như ý muốn”.

Mẹ cô có đề nghị gửi bé về quê bà chăm giúp, nhưng vợ chồng Bích Nhựt nghĩ “con ai người đó nuôi” không thể bắt ông bà chăm cháu. Cô cũng muốn tự tay tìm hiểu chăm sóc và dạy con.

Trong giai đoạn chăm con trong 18 tháng, Bích Nhựt mong muốn tìm sản phẩm an toàn cho bé và chia sẻ cho các mẹ bỉm. Đó là lúc cô bén duyên với kinh doanh online. Nếu tính trung bình những năm trước năm 2023, thu nhập từ kinh doanh online bằng lúc đi làm. Còn tính riêng năm nay, do những yếu tố khách quan, thu nhập giảm kha khá so với trước.

Bích Nhựt

Với Khánh Linh, ưu điểm lớn nhất khi kinh doanh online tại nhà là được chủ động thời gian. Cô vừa có kinh tế vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm một nhược điểm, nếu không quản lý thời gian tốt, bạn sẽ không hoàn thành bất kỳ điều gì bao gồm cả công việc lẫn chăm sóc con cái.

Bích Nhựt cho rằng vừa kinh doanh online vừa dành thời gian chăm sóc gia đình có thể tiết kiệm đến chục triệu đồng. “ Nếu vợ hoặc chồng không ở nhà nấu ăn, chăm con, gia đình tốn gần chục triệu đồng để thuê người làm. Chẳng hạn, vợ chồng em mình mới có em bé. Sau 6 tháng nghỉ sinh, vợ đi làm lại nên cả 2 đã phải tính đến 2 phương án khác nhau. Một là thuê người trông nom và chăm bé lương ít nhất là 10 triệu đồng, và chưa chắc đã tìm được người ưng ý. Hai là phải tìm trường chuẩn để gửi bé chi phí lên đến 15 triệu đồng”. Tuy nhiên, thách thức khi kinh doanh tại nhà chính là cảm giác cô đơn và thiếu sự kết nối xã hội.

Cần cân nhắc gì khi ở nhà nội trợ và kinh doanh?

Một số người cho rằng phụ nữ ở nhà, dù làm việc hay tập trung nội trợ, là đang phụ thuộc tài chính vào người chồng. Trong câu chuyện này, Khánh Linh cho rằng vấn đề nào cũng có 2 phe đối lập, kể cả chuyện làm mẹ cũng vậy. “ Không ở trong hoàn cảnh của người ta, mình không nên phán xét. Còn khi nghe họ nói vậy, mình chỉ cười. Chỉ cần bố mẹ và chồng mình hiểu là được. Sống đâu cần phải hài lòng tất cả mọi người, mình cứ sống cuộc đời của mình là được”.

Khi quyết định làm việc tại nhà, Khánh Linh khuyên mọi người nên làm song song công việc văn phòng và kinh doanh online. Khi đủ kinh nghiệm và cũng có 1 khoản tiết kiệm nho nhỏ mới nên nghỉ việc hẳn. Còn nếu không quá áp lực về tài chính, bạn vẫn có thể nghỉ công việc văn phòng trước rồi mới tìm kiếm công việc tại nhà.

Trên thực tế, nếu cảm thấy không hợp, bạn vẫn có thể tìm cách để quay trở lại làm văn phòng vì đã có kiến thức và kinh nghiệm. Và dù làm công việc gì, đừng quên luôn phải trau dồi kiến thức và học hỏi để trở thành người có giá trị cho xã hội.

Khánh Linh

Mặt khác, ngoài những điều Khánh Linh đã đề cập, Bích Nhựt chia sẻ có 2 điều cần quan tâm khi quyết định kinh doanh online tại nhà là bàn bạc với chồng và suy nghĩ về chất lượng cuộc sống.

Nếu bạn có sự thỏa thuận và hỗ trợ từ chồng, việc quyết định tập trung vào công việc nội trợ hoặc làm tại nhà có thể dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn cảm thấy công việc văn phòng đang làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống muốn có sự thay đổi, tập trung vào công việc nội trợ hoặc làm tại nhà có thể là lựa chọn phù hợp.