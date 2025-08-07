Lười biếng nhưng vẫn muốn nhà sạch tinh tươm, sắm ngay 5 món "bảo bối" này!

Thú thật đi, đã bao giờ bạn trải qua một ngày như thế này chưa? Tan làm sau 8 tiếng mệt nhoài, vật lộn với dòng xe cộ kẹt cứng, về đến nhà chỉ muốn nằm dài ra sofa và không làm gì cả. Nhưng rồi bạn nhìn quanh: sàn nhà có vài sợi tóc, góc bếp còn vương vãi chút đồ ăn của "boss", chậu bát đĩa từ bữa trưa vẫn đang đợi... Năng lượng ít ỏi còn lại bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một tiếng thở dài.

Ai cũng muốn sống trong một không gian sạch sẽ, thoáng đãng để tái tạo năng lượng, nhưng giữa guồng quay bận rộn, việc dọn dẹp mỗi ngày dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng đừng lo, đây không phải là lúc để đầu hàng. Đây là lúc để chúng ta thực hành "lười biếng thông minh" - sử dụng công nghệ để giải phóng sức lao động, dành thời gian và tâm trí cho những điều thực sự quan trọng hơn.

Máy hút bụi lau nhà

Đây là "bảo bối" giúp bạn giải quyết triệt để sự lỉnh kỉnh và tốn thời gian khi phải dùng quá nhiều dụng cụ, từ chổi, ki hốt rác, cho đến xô nước và cây lau nhà. Điểm sáng giá nhất của nó là khả năng tích hợp 2 trong 1, cho phép bạn vừa hút sạch bụi khô, tóc rụng, lông thú cưng, vừa lau sàn ướt chỉ trong một lần di chuyển, giúp giảm một nửa thời gian và công sức so với cách làm truyền thống.

Không chỉ vậy, thiết kế không dây và gọn nhẹ còn mang lại sự linh hoạt tối đa, giúp bạn dễ dàng đi từ phòng khách ra bếp, leo lên cầu thang, hút bụi sofa hay thậm chí mang ra vệ sinh nội thất xe hơi. Đặc biệt, đây chính là vị cứu tinh cho những sự cố đột xuất: khi con làm đổ sữa hay thú cưng làm rơi vãi thức ăn, bạn chỉ cần vài phút để dọn dẹp thay vì phải tốn cả đống thời gian và công sức.

Giá bán: 5.690.000 đồng Nơi mua: Shopee

Máy rửa bát

Nỗi ám ảnh phải đứng rửa cả một "bãi chiến trường" bát đĩa sau mỗi bữa ăn, đặc biệt là sau những bữa tiệc tùng, sẽ chính thức đi vào dĩ vãng. Chiếc máy này thực sự là một cuộc cách mạng trong gian bếp, giúp giải phóng hoàn toàn đôi tay và thời gian của bạn. Chỉ cần tráng sơ thức ăn thừa, xếp bát đĩa vào máy và bấm nút, bạn sẽ có thêm ít nhất 30 phút mỗi ngày để nghỉ ngơi, xem một tập phim ngắn, hoặc chơi đùa cùng con cái.

Hơn thế nữa, máy rửa bát sử dụng nước nóng ở nhiệt độ cao cùng áp lực mạnh, không chỉ làm sạch bong những vết dầu mỡ cứng đầu mà còn diệt khuẩn hiệu quả hơn rất nhiều so với rửa bằng tay. Trái với suy nghĩ của nhiều người, các dòng máy hiện đại còn thực sự tiết kiệm nước hơn đáng kể so với việc rửa tay truyền thống.

Giá bán: 12.730.200 đồng Nơi mua: Shopee

Cây lau nhà phun sương tự vắt

Nếu bạn đã quá chán nản với việc phải liên tục cúi xuống giặt giẻ lau, vắt nước, rồi cảm thấy sàn nhà không thực sự sạch vì chỉ đang di chuyển vết bẩn từ nơi này sang nơi khác, thì đây chính là giải pháp. Điểm đột phá của thiết bị này là hệ thống 2 bình chứa nước sạch và nước bẩn riêng biệt, đảm bảo sàn nhà của bạn luôn được lau bằng giẻ sạch nhất. Sau khi lau một khu vực, máy sẽ tự động quay về trạm sạc để giặt sạch giẻ lau bằng nước sạch, giúp bạn rảnh tay tuyệt đối mà không cần chạm vào giẻ bẩn hay xô nước nặng nhọc. Một số dòng máy cao cấp thậm chí còn có khả năng tự động sấy khô giẻ lau để ngăn ngừa nấm mốc và mùi hôi. Kết quả là một sàn nhà sạch kin kít, khô nhanh và luôn thơm tho.

Giá bán: 299.000 đồng Nơi mua: Shopee

Máy lọc không khí

Đây có lẽ là "bảo bối" tối thượng cho người lười, bởi nó giúp bạn chống lại những kẻ thù vô hình trong không khí: bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, virus, mùi thức ăn, mùi thuốc lá, và nấm mốc. Bạn gần như không phải làm gì cả, chỉ cần cắm điện và bật chế độ tự động, máy sẽ liên tục làm sạch thụ động 24/7, tự theo dõi chất lượng không khí và điều chỉnh công suất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình ngay cả khi bạn đang ngủ. Với bộ lọc HEPA, máy còn là "khắc tinh" của các tác nhân gây dị ứng như lông thú cưng hay phấn hoa, trở thành thiết bị không thể thiếu cho gia đình có người bị hen suyễn hoặc viêm mũi dị ứng.

Giá bán: 1.510.500 đồng Nơi mua: Shopee

Thùng rác cảm ứng

"Bảo bối" này giải quyết dứt điểm sự bất tiện và mất vệ sinh khi phải dùng tay hoặc chân để mở nắp thùng rác, đặc biệt là lúc tay bạn đang ướt hoặc đầy rác cần vứt đi. Với cơ chế thông minh, nắp thùng sẽ tự động mở ra khi bạn đưa tay lại gần và nhẹ nhàng đóng lại sau vài giây, giúp ngăn mùi hôi thoát ra ngoài và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với vi khuẩn.

Không chỉ là một vật dụng tiện ích, thiết kế hiện đại và sang trọng của nó còn giúp nâng tầm không gian sống, biến một vật dụng bình thường trở thành một món đồ trang trí công nghệ đúng chuẩn "dành cho người lười".

Giá bán: 276.000 đồng Nơi mua: Shopee