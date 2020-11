“Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!” hứa hẹn gây bão với cốt truyện “ông ăn chả, bà xơi nem”

Ngoại tình, đánh ghen chưa bao giờ là chủ đề "buôn dưa lê" lỗi thời của hội chị em. Do đó, Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can), tác phẩm truyền hình Hàn Quốc hứa hẹn loạt điểm nhấn gay cấn về góc khuất hôn nhân, sắp sửa lên sóng vào cuối năm nay, được kỳ vọng sẽ càn quét màn ảnh nhỏ.



Khi cao thủ chuyên trị tiểu tam cũng "ăn vụng"

Không chỉ là cây viết vàng chuyên nghĩ ra những vụ án mạng dính dáng tới tình ái, Yeo Joo (Yeo Jung) còn làm bao người phải ghen tức vì lấy được Woo Sung (Go Joon) - chàng luật sư hào sảng luôn bảo vệ quyền lợi phái đẹp ở các vụ ly hôn. Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc kia cứ thế kéo dài mãi, tiếc thay, một ngày nọ, trực giác của cô bỗng mách bảo anh chồng đầu ấp tay gối của cô đang vụng trộm sau lưng mình.

Văn sĩ chuyên "ngoại tình truyện"

Lo lắng và hoang mang tột độ, nữ tiểu thuyết gia quyết tâm vạch mặt gã chồng bằng mọi giá. Ấy vậy, trong lúc thu thập manh mối, Yeo Joo lại bất ngờ "cảm nắng" cậu trợ lý trẻ tuổi Su Ho (Kim Young Dae). Câu chuyện càng trở nên gay cấn khi chính mối quan hệ lén lút, ngoài luồng cùng chàng "phi công" dần kéo cô vào mớ rắc rối khó lường, giúp anh chồng luật sư Woo Sung có thêm cơ hội đảo ngược tình thế, bắt bẻ Yeo Joo đã bội bạc trước tiên.

Woo Sung, chàng luật sư "dẻo miệng" của hội chị em

Bức tranh nội tâm phức tạp, đáng thương nơi phụ nữ ngoại tình

Do bố mẹ ruột từng bị "con giáp thứ 13" chia cắt, Yeo Joo rất ám ảnh với câu chuyện ngoại tình. Chẳng những khai thác về đề tài này qua mỗi cuốn tiểu thuyết mình sáng tác, nàng văn sĩ còn khiến mấy kẻ trăng hoa và tiểu tam trong truyện phải hứng chịu sự trả thù tàn khốc từ phía chính thất. Vì vậy, Yeo Joo đâu thể ngờ rằng, bản thân cô sẽ lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười như ngày hôm nay: vừa là nạn nhân, vừa là nguyên cớ gây tan nhà nát cửa.

Ngoài ra, mặc dù không hề yếu đuối, nhu nhược hay nhẫn nhịn giống các hình tượng nữ chính thường thấy ở phim Hàn, nhưng Yeo Joo vẫn bị gã chồng bay bướm lấn lướt nơi "ván cờ vạch mặt". Bởi lẽ, cô vẫn chưa nắm được bất kì bằng cớ nào thuyết phục mà chỉ toàn ngồi nhà suy đoán với tưởng tượng. Trong lúc đấy, Woo Sung lại sở hữu khả năng lập luận logic, tranh biện đáng gờm của một luật sư kỳ cựu.

Cộng thêm nét "diễn sâu" bên cạnh đầu óc nhanh nhạy, gã ta dễ dàng khiến vợ mình đuối lý, đủ sức tạo nên nhiều pha "phản đòn" ngoạn mục ngay phút 90. "Nếu không đưa ra chứng cứ thuyết phục, đừng vội buộc tội ai đó ngoại tình", Woo Sung tự đắc. Chứa đựng hàng loạt tình tiết hấp dẫn, cuộc đấu trí giữa cặp vợ chồng Yeo Joo đảm bảo sẽ khiến khán giả phải tức "sôi máu", khó lòng rời mắt khỏi màn ảnh.

Yếu tố giật gân và ám ảnh chẳng kém cạnh "Thế Giới Hôn Nhân"

Dù không gây sốc bằng những cảnh thô bạo hay thái độ mặt dày, trơ trẽn ở "con giáp thứ 13", bộ phim Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! vẫn xây dựng thành công bầu không khí ly kỳ, căng thẳng nhờ thủ pháp "người trần thuật thiếu tin cậy".

Nếu xem kỹ teaser quảng bá, bạn sẽ thấy câu chuyện ngoại tình của Woo Sung đều chỉ hiện lên qua lời kể và trí tưởng tượng của nữ nhà văn. Vì vậy, chúng ta chẳng thể biết chính xác vị luật sư kia có nhăng nhít không, hay chính Yeo Joo đang làm quá mọi chuyện? Đáng sợ hơn, tất cả mọi chuyện dường như đều là kế hoạch mà cô bày ra hòng biện hộ cho chuyện đam mê trai trẻ?

Bên cạnh đấy, đạo diễn Kim Hyoung Seok cũng lồng ghép vào đứa con tinh thần màu sắc hài đen (black comedy) thú vị. Châm biếm tầng lớp trí thức, thượng lưu thích chưng diện, khoe mẽ vẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng thực chất lại lục đục vụn vỡ bên trong, tác phẩm hứa hẹn mang đến vô số tiếng cười vừa sảng khoái lại sâu cay. Liệu rằng giữa Yeo Joo và Woo Sung, ai mới là kẻ giành lấy chiến thắng ở vai trò "nạn nhân", đồng thời lột trần bản chất nơi người bạn đời từng thề nguyện gắn bó?

Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! gồm 16 tập, được phát sóng đầu tiên tại Việt Nam và song song với Hàn Quốc kể từ ngày 02/12/2020, vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên mục Phim truyện trên Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.