Lũ lụt nghiêm trọng, đường phố Sydney (Australia) ngập nặng

Các trận mưa lớn liên tiếp trút xuống khu vực duyên hải phía Đông Australia đã khiến các khu vực vùng trũng thấp đối mặt với nguy cơ sụt lún. Hôm qua (20/3), lần đầu tiên trong nhiều năm qua, đập Warragamba ở Sydney bị tràn bờ. Trên các mạng xã hội người dân Sydney đăng tải hình ảnh cho thấy, các đường phố rơi vào tình trạng ngập nặng trong khi nước lũ tràn cả vào nhà dân.



Nhiều đường phố ở Sydney rơi vào tình trạng ngập lũ. Ảnh: BBC

Cơ quan khí tượng Australia cảnh báo người dân tránh ra đường vào thời điểm hiện nay. Truyền hình địa phương ghi lại hình ảnh cho thấy, hàng chục người đã được giải cứu khỏi dòng nước lũ tại bang New South Wales trong bối cảnh giới chức địa phương cảnh báo, cuộc sống của người dân có thể bị đe dọa do lũ quét. Nhiều đường cao tốc ở New South Wales đã buộc phải đóng cửa. Dự báo, tình trạng mưa lũ còn kéo dài đến ngày 25/3./.