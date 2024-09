Lotte Chocolat công bố kết quả quay số lần 5 của chương trình "Trao gửi yêu thương - Trúng ngay lượng vàng"

Những khách hàng may mắn trúng vàng từ Lotte Chocolat



Anh Trần Thiên Phú (TP.HCM) là một trong ba khách hàng may mắn trúng giải Nhất tương đương 1 lượng vàng 999.9 SJC của chương trình "Trao gửi yêu thương - Trúng ngay lượng vàng". Anh biết tới chương trình quay số trúng thưởng của Lotte Chocolat khi đi siêu thị Satra Food Quận 10 nên đã mua bánh về cho cả nhà dùng thử cũng như thử vận may của mình. "Cả nhà tôi đều khen bánh ngon, có vị sô cô la đậm đà, ít rơi vụn khi ăn, đặc biệt hơn so với các dòng bánh mềm gia đình đã dùng qua trước đó. Bản thân tôi cũng rất ấn tượng về bao bì đẹp mắt và sang trọng của các sản phẩm nhà Lotte, phù hợp dùng để biếu tặng những người thân yêu, đối tác và bạn bè vào những dịp đặc biệt" – anh Phú chia sẻ.

Anh Phú nhận giải Nhất tại siêu thị Satra Food Quận 10

Ban đầu chỉ mua để thử vận may nhưng anh Phú đã thật sự hạnh phúc và bất ngờ khi được chương trình thông báo trúng giải Nhất trong đợt quay số lần 5. Cùng cảm xúc với anh, chị Phạm Thị Tuyết Luy (TP.HCM) đã chia sẻ với đại diện phía nhãn hàng Lotte Chocolat: "Tôi rất ấn tượng với bao bì của sản phẩm bánh Bouchee LOTTE CHOCOLAT vị Socola khi đi tạp hóa gần nhà nên đã mua về dùng thử. Khi mua về sử dụng thì tôi mới thấy được thông tin chương trình "Trao gửi yêu thương - Trúng ngay lượng vàng" trên bao bì và quyết định tham gia nhưng không ngờ lại quá may mắn khi trúng được giải Nhất."



Chị Luy nhận 1 lượng vàng SJC 999.9 từ Lotte Chocolat

Còn đối với chị Phạm Thị Anh Thư (Tiền Giang) niềm vui như được nhân đôi khi trúng vàng từ Lotte Chocolat trong một ngày vô cùng đặc biệt. "Tôi đi siêu thị thấy bánh của Lotte Chocolat bao bì nhìn rất bắt mắt lại đang có chương trình quay số trúng thưởng nên đã mua 2 hộp lớn 3 hộp nhỏ vừa để thử vận may vừa để dùng trong tiệc đầy tháng của con. Khi nhận được cuộc gọi thông báo trúng thưởng từ chương trình tôi thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc khi trúng được phần quà giá trị lại đúng vào dịp có ý nghĩa lớn với cả gia đình".



Lotte Chocolat trao giải cho khách hàng trúng giải Nhất của chương trình "Trao gửi yêu thương - Trúng ngay lượng vàng"

Lotte Chocolat cũng đồng thời tìm ra 31 chủ nhân của giải Nhì mỗi giải là 1 nhẫn vàng 24K PNJ tương đương 0.5 chỉ vàng. Các phần thưởng này cũng đã được phía ban tổ chức của chương trình "Trao gửi yêu thương - Trúng ngay lượng vàng" trao tận tay cho các khách hàng may mắn trong đợt quay số lần 5 ngày 25/08.



Chương trình tri ân khách hàng lớn nhất năm của Lotte Chocolat

Khởi động từ ngày 17/06/2024, chương trình "Trao gửi yêu thương - Trúng ngay lượng vàng" của Lotte Chocolat thu hút đông đảo sự quan tâm khi tung hàng nghìn giải thưởng "khủng" có tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, khi mua bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT hoặc bánh Bouchee LOTTE CHOCOLAT vị Socola tại các điểm bán trên toàn quốc (không bao gồm tất cả các khu vực ngoài đất liền như: Huyện Đảo Lý Sơn, Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường Sa, Côn Đảo,… ), khách hàng có ngay trong tay mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số diễn ra hai tuần một lần.

Chương trình đã mang đến tổng cộng 14 giải Nhất, mỗi giải tương đương 1 lượng vàng 999.9 SJC, 156 giải Nhì, mỗi giải là 1 nhẫn vàng 24K PNJ tương đương 0.5 chỉ vàng cùng 1.573 giải Ba, mỗi giải là thẻ nạp điện thoại trị giá 100,000 VNĐ từ các nhà mạng viễn thông đang hoạt động tại việt Nam.

Những giải thưởng hấp dẫn trong chương trình khuyến mãi của Lotte Chocolat "Trao gửi yêu thương - Trúng ngay lượng vàng"

Ngày 17/09 vừa qua, Lotte Chocolat đã tổ chức thành công phiên quay số cuối cùng của chương trình "Trao gửi yêu thương - Trúng ngay lượng vàng" và đang tích cực trao thưởng tận tay cho các khách hàng trúng giải. Đây cũng là lời cảm ơn thiết thực mà Lotte Chocolat dành tặng cho sự ủng hộ và tin tưởng của người tiêu dùng tại Việt Nam.



Lotte Chocolat là thương hiệu nổi bật đến từ LOTTE, nhà sản xuất bánh kẹo nổi tiếng toàn cầu với nhiều nhãn hiệu bánh kẹo nổi tiếng bao gồm Chocolate Pie, Toppo, Koala’s March,...

Lotte Chocolat sở hữu hai dòng sản phẩm chính là bánh Bouchee LOTTE CHOCOLAT vị Socola vừa ra mắt và bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT.

Các sản phẩm của Lotte Chocolat đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các tiệm tạp hóa toàn quốc.

Quý khách hàng có thể tìm thông tin sản phẩm tại: https://lottechocolat.com.vn/