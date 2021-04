Lớp học may mắn nhất: Đang chụp ảnh kỷ yếu thì Mai Phương Thuý đi ngang qua và thế là có ảnh với hoa hậu

Nhắc tới câu chuyện chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp, cư dân mạng được phen ghen tỵ với những lớp học may mắn nhất quả đất, đang hào hứng chụp choẹt thì idol quốc dân bất ngờ đi ngang qua và chụp ảnh cùng. Sơn Tùng, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh cũng từng khiến các fan tan chảy bởi loạt hành động dễ thương, thần thái đẳng cấp trong từng khung hình.

Mới đây lại xuất hiện thêm một lớp học may mắn khi được Hoa hậu Mai Phương Thuý góp mặt ở bộ ảnh kỷ yếu. Nàng hậu ăn mặc giản dị, để mặt mộc, tới tham quan tại Khu di tích lịch sử thành cổ Lam Kinh, Thanh Hóa. Cả lớp lúc đó như vỡ òa, vừa gặp thần tượng bằng xương bằng thịt vừa sở hữu ảnh đẹp mà chẳng mất đồng cát xê nào.

Liên hệ với bạn Lê Ngọc Diệu, học sinh lớp 12A3, trường THPT Lê Lai, Ngọc Lặc, Thanh Hoá, cô bạn chia sẻ: "Lớp mình chụp kỷ yếu concept cổ phục tại Lam Kinh, lúc đầu chỉ thấy có một chị rất cao, sau khi biết đó là chị Mai Phương Thuý, ai nấy đều vỡ oà xin chụp ảnh cùng. Chị Thuý thân thiện cực, mình còn gửi chị chuyển lời tới anh Noo Phước Thịnh vì là fan của anh lâu năm rồi. Bên ngoài chị Thuý để mặt mộc, hình như không tô son luôn nhưng vẫn xinh lắm!".

Ý tưởng concept cổ phục tại Lam Kinh được lớp cô bạn chuẩn bị từ đầu năm lớp 12, cả lớp còn nuôi 2 con heo đất dự trù kinh phí cho lần chụp kỷ yếu này. Đối với một số lớp, các bộ ảnh không chỉ chụp ảnh nhóm đơn giản mà gần như là một cuộc cạnh tranh ngầm với vô số ý tưởng sáng tạo, từ chi phí khủng cho đến các màn ảnh ghép hài hước. Cho nên để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu, các bạn ấy đã lên ý tưởng công phu thậm chí phải bàn bạc hàng chục lần mới đưa ra quyết định.

"Trong quá trình lên ý tưởng chuẩn bị cho kỷ yếu thì từ đầu đến cuối chúng mình bàn bạc kỹ lưỡng và mọi người đều đồng lòng, hoà thuận, chưa cãi nhau lấy 1 câu. Mình nghĩ khó có lớp nào chụp kỉ yếu mà không tranh luận như thế!", nữ sinh cho hay.

Ấy vậy mà dù set up cẩn thận cũng không thể đoán trước những tình huống bất ngờ, được đón tiếp vị khách đặc biệt tới chụp kỷ yếu. Tất nhiên, các idol quốc dân sẽ không nỡ từ chối lời yêu cầu quá đỗi dễ thương từ hội học trò. Ngay sau khi đăng tải, cộng đồng mạng được một phen ăn bánh gato no nê và còn để lại bình luận: "Lớp học này kiếp trước hẳn đã giải cứu cả thế giới nên mới may mắn hết phần thiên hạ".

