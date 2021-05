Long An khẩn cấp tìm người liên quan BN2910

Thông báo khẩn của Sở Y tế Long An cho biết, qua quá trình truy vết, tỉnh Long An xác định có người đi trên chuyến bay VJ133 sau đó về Long An bằng xe khách mang BKS 62P 01463 từ TPHCM đến huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Thông báo của Sở Y tế tỉnh Long An về việc tìm kiếm những người liên quan đến BN2910.

Có 16 hành khách đi xe này rời TPHCM lúc 16h ngày 27/4 tại điểm đón khách số 1005, đường Nguyễn Trãi, TP.HCM theo lộ trình đi qua Bến Lức, Quốc lộ 62 đến Kiến Tường, Vĩnh Hưng và Tân Hưng. Xe đến huyện Vĩnh Hưng khoảng 17h cùng ngày.



Sở Y tế tỉnh Long An thông báo khẩn đến những hành khách đi trên chuyến xe này liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.