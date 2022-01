Lời khai lạnh lùng của nghi phạm giết chủ vườn cà phê, cướp tài sản

Đặng Văn Luyến (giữa) - kẻ sát nhân máu lạnh

Chiều 17/1, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Bảo Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự điều động ngay những cán bộ kinh nghiệm khẩn trương tiếp cận hiện trường tập trung mọi phương tiện để làm rõ vụ việc, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm.

Chân dung kẻ sát nhân Đặng Văn Luyến giết người cướp tài sản

Từ công tác khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng cho kết quả, nạn nhân bị nhiều vết thương với lực đánh rất mạnh từ phía sau ở các phần đầu, vai, gáy, gây xuất huyết tụ máu não. Trên thi thể nạn nhân chưa xuất hiện tình trạng máu dồn về nơi thấp theo trọng lực. Thời gian tử vong được xác định trong vòng 12 giờ do các cơ chưa căng cứng.

Căn chòi nơi nạn nhân cư ngụ gặp nạn thương tâm

Xâu chuỗi những chứng cứ có được, lực lượng điều tra xác định hung thủ có quen biết với nạn nhân. Bên cạnh đó, qua thu thập hiện trường, cơ quan điều tra xác định nhiều khu vực trong căn chòi gỗ có dấu hiệu bị lục lọi, tìm kiếm tài sản.

Qua chứng cứ thu thập được, các điều tra viên của Công an huyện Bảo Lâm và Đội Điều tra án Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đều thống nhất nhận định đây là một vụ án giết người.

Căn bếp tro vẫn còn ấm vào thời điểm phát hiện vụ việc

Chân dung của đối tượng dần được dựng lên là người cao trên 1m65, có quen biết với nạn nhân, giết người với mục đích cướp tài sản. Từ những chứng cứ tại hiện trường và kết quả của quá trình rà soát nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được nghi phạm gây án, đó là Đặng Văn Luyến (42 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) là hàng xóm gần nhà của nạn nhân.

Luyến sống một mình chăm sóc vườn với mức lương 8 triệu đồng/tháng cho chủ homestay ở TP.HCM. Ngoài ra, một chủ homestay khác bên cạnh cũng thuê Luyến trông coi tài sản với tiền công 4 triệu đồng/tháng.

Bên trong căn chòi bị lục lọi xáo trộn và còn lại vết máu dưới nền đất

Quá trình điều tra cho thấy Luyến có mối quan hệ tình ái phức tạp, có dấu hiệu nghiện lô đề và cũng là người nắm được rõ nhất các sinh hoạt của nạn nhân nên cơ quan điều tra tiến hành triệu tập Luyến.

Bước đầu Luyến quanh co chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cuối cùng kẻ sát nhân đã khai toàn bộ hành vi.

Chiếc áo của Luyến có dính máu

Theo đó, sáng 8/1, lấy cớ mượn tiền, Luyến tiếp cận ông Thăng để hỏi vay vì biết được ông Thăng vừa bán số lượng lớn cà phê vừa thu hoạch xong. Lợi dụng ông Thăng không để ý, đối tượng đã dùng xà beng đánh liên tiếp từ phía sau khiến nạn nhân ngã gục bất tỉnh.

Kế đó, đối tượng kéo ông Thăng vào bụi cây gần bờ hồ Đăk Long Thượng (thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), đồng thời vứt hung khí xuống hồ và quay trở lại chòi lục lọi, tìm kiếm lấy đi số tiền trong bóp (ví) và 1 điện thoại di động của nạn nhân. Số tiền cướp được, Luyến đem đi mua xe máy và tiêu xài khi gặp bạn gái.