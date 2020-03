Lời khai gây phẫn nộ của con dâu, con trai đánh đập mẹ già gần 90 tuổi

Liên quan đến vụ việc đôi vợ chồng bạo hành mẹ già gần 90 tuổi ở Tiền Giang, trên Zing thông tin, ngày 29/2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) về hành vi Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Đôi vợ chồng bạo hành mẹ già khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Theo cảnh sát, qua hình ảnh từ clip ghi lại cảnh bạo hành người mẹ già đã đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của vợ chồng Tuấn.

Trên Dân trí thông tin, UBND huyện Chợ Gạo, cụ bà Võ Thị D. ở chung với cháu nội là anh Võ Hùng T. (con trai của ông Tuấn và bà Loan). Đến năm 2018, anh T. bị bệnh qua đời nên vợ chồng ông Võ Quốc Tuấn dọn về ở chung.

Vì tuổi cao sức yếu nên khoảng 9 năm nay, chân cụ D. yếu không đi đứng được, toàn bộ sinh hoạt cá nhân như ăn uống, vệ sinh, tắm giặt, dọn rửa sau khi vệ sinh, thay bỉm... đều do bà Loan đảm nhiệm.

Vào khoảng 8h ngày 24/2, trong lúc thay bỉm cho cụ D., bà Loan có hành vi dùng tay đánh vào vùng mông, ngực, mặt của mẹ chồng. Đồng thời bà Loan còn dùng hai tay nắm hai chân cụ D. để giật mạnh, quật qua, quật lại trên giường và có nhiều lời chửi mắng khiếm nhã. Toàn bộ sự việc diễn ra ông Tuấn đứng gần đó đều chứng kiến nhưng không những ông Tuấn không can ngăn mà còn có hành vi dùng một đoạn cây đánh lên người mẹ mình.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, 2 vợ chồng ông Tuấn khai, do bực tức cụ sinh hoạt cá nhân không kiểm soát nên cả hai vợ chồng đã chửi mắng, dùng tay, dùng cây đánh đập ngược đãi mẹ mình. Hành vi này bị bà Võ Thị Kim Phượng (con gái của cụ) phát hiện sau khi trích xuất camera gắn trong nhà. Sau đó, bà Phượng đã đưa mẹ về nuôi dưỡng.



Bàn tay cụ D. vẫn còn nhiều vết bầm

Bà Phượng kể lại sự việc với báo Thanh niên, ngày 24/2, bà Phượng nhờ người âm thầm kết nối wifi camera này. Khi trích xuất dữ liệu thì phát hiện cụ D. bị bạo hành dã man. Ngay hôm sau, bà Phượng cùng chị gái đã đến rước mẹ về phụng dưỡng. Bà Phượng cũng không biết vì sao những đoạn clip trên lại lan truyền trên mạng xã hội.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi cụ D. Hiện tại, sức khỏe cụ D. đã khá hơn nhưng vẫn còn nhiều vết thương và vết bầm do đòn roi gây nên. Cụ D. kể bị con đánh rất đau nhưng không biết cầu cứu ai.



Bà Phượng cho biết thêm phía gia đình không muốn vợ chồng ông Tuấn phải bị tù tội nhưng công an đã vào cuộc nên gia đình để pháp luật xử lý. “Điều quan trọng là bây giờ mẹ tôi đã thoát nạn và tôi sẽ cùng chị gái chăm sóc phụng dưỡng mẹ tốt hơn”, bà Phượng nói.



4 ngày trước, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh cụ bà 88 tuổi bị đánh. Clip thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ, gây bức xúc dư luận. Cảnh sát ngay sau đó vào cuộc điều tra.