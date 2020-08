Lời khai bất ngờ của hot girl trốn nã sau khi dùng dao đâm gục bạn cùng phòng

Mới đây, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt giữ Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1997, thường trú Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang). Lan Anh bị Công an truy nã về hành vi "Cố ý gây thương tích" cho bạn cùng phòng là N. (SN 1992, quê Bắc Giang).

Theo thông tin ban đầu, Lan Anh và N. cùng sống tại căn phòng trọ trên đường Tây Sơn (Đống Đa). Trong quá trình sinh sống, hai người nảy sinh mâu thuẫn trong việc sinh họat hằng ngày.

Đỉnh điểm, ngày 11/5/2019, Lan Anh phát hiện nước trong nhà vệ sinh bị chảy, cho rằng N. làm mà không chịu dọn dẹp nên 2 người xảy ra cãi vã. Lan Anh sau đó đã đi mua dao đâm N. nhiều nhát rồi bỏ trốn.

Ngày 15/01/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra Quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh.

Sau nhiều ngày truy tìm, tối 30/7, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã bắt được Lan Anh khi đối tượng đang ở tỉnh Bình Dương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.