Lời hối hận muộn màng của chủ 2 con chó becgie cắn bé gái 5 tuổi tử vong

Tối 23/11, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Sơn (SN 1987, trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) về hành vi "Vô ý làm chết người".

Nạn nhân là bé gái P.D.M. (5 tuổi). Gia đình cháu M. là hàng xóm và cũng là họ hàng với bà Sơn.

2 con chó bị nhốt chờ tiêu hủy. Ảnh: VTV

Theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, bị can Phùng Thị Sơn hối hận nói: "Tôi rất bối rối và hốt hoảng. Tôi mong mọi người khi nuôi chó, hãy quản lý chó để không gây ra sự việc đáng tiếc khiến ân hận cả đời như tôi".

Bên cạnh đó, Bà Sơn khai hai con chó béc giê, một đực, một cái, được nuôi bằng gạo và cám ngô, đã tiêm phòng. Con cái vừa đẻ con xong.

Bị can Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền phong vào khoảng 19h tối 20/11, cháu P.D.M, 5 tuổi, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang chơi ở quanh nhà thì bị hai con chó béc giê bất ngờ lao tới cắn vào vùng cổ, vùng bụng. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ của cháu bé không ở nhà. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Cháu bé bị chó cắn đứt động mạch cảnh hai bên cổ, dẫn đến mất nhiều máu. Khi được người dân đưa đến bệnh viện, cháu bé ngừng tuần hoàn hô hấp và tử vong.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, hai con béc giê này đã bị nhốt khóa. Tới đây, chúng sẽ bị tiêu hủy theo quy định.